Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Политика
Разделение властей Местное самоуправление Формы государства Правовое государство Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Гражданское общество Политический режим. Демократия Понятие и признаки государства Выборы, референдум Власть. Роль политики в жизни общества Участие граждан в политической жизни
Социальная сфера
Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества
Экономика
Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Государственный бюджет Налоги, уплачиваемые гражданами Рынок и рыночный механизм Обмен, торговля Факторы производства и факторные доходы Экономические цели и функции государства Деньги Разделение труда и специализация Товары и услуги Экономические функции домохозяйства Экономика, ее роль в жизни общества Инфляция Банковские услуги Экономические системы и собственность Заработная плата и стимулирование труда Производство и производительность труда
Право
Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Органы государственной власти Российской Федерации Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Понятие правоотношений Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Административные правоотношения, правонарушения и наказания Право, его роль в жизни общества и государства Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Федеративное устройство Российской Федерации Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Норма права. Нормативный правовой акт Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних
Сфера духовной культуры
Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации
Человек и общество
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Глобальные проблемы современности Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Общество как форма жизнедеятельности людей Биологическое и социальное в человеке Личность. Особенности подросткового возраста Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Взаимодействие общества и природы

Налоги, уплачиваемые гражданами

Налоги – это обязательные платежи физических и юридических лиц государству.

Функции налогов:

  1. Фискальная – наполнение государственного бюджета денежными средствами;

  2. Распределительная – перераспределение доходов между разными социальными слоями с целью сглаживания неравенства в обществе;

  3. Социально-воспитательная – сдерживание потребления вредных для здоровья продуктов путем установления на них повышенных налогов;

  4. Контрольно-учётная – осуществление учёта доходов граждан, предприятий и организаций и др.

Основные принципы налогообложения

  1. Всеобщность – охват налогами всех экономических субъектов, получающих доходы, независимо от организаци­онно-правовой формы;

  2. Справедливость – равенство налогов на доходы рыночных струк­тур. Налоги должны быть равными для каждого уровня дохода;

  3. Определённость и точность – размер налогов, сроки, способ и порядок их на­числения должны быть точно определены и по­нятны налогоплательщикам;

  4. Обязательность – неизбежность осуществления платежа;

  5. Стабильность – устойчивость видов налогов и налоговых ставок во времени и др.

Виды налогов:

По способу платежа: прямые и косвенные

По уровню бюджета: федеральные, региональные, местные

По способу платежа налоги делятся на: прямые и косвенные.

Прямые налоги – обязательные платежи, взимаемые государством с доходов или имущества юридических и физических лиц.

Прямые налоги:

  • Подоходный налог с населения (НДФЛ)

  • Налог на прибыль с фирм

  • Налог на имущество

  • Налог на недвижимость

  • Налог на дарение

Косвенные налоги – устанавливаются в виде надбавок к цене товара или услуги.

Косвенные налоги:

  • Акцизные сборы

  • Налог с продаж

  • Налог на добавленную стоимость (НДС)

  • Таможенные пошлины

  • Налог на экспорт

По уровню бюджета налоги делятся на: федеральные, региональные, местные.

Федеральные налоги:

  • Налог на добавленную стоимость (НДС)

  • Акцизы

  • Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) или подоходный налог

  • Налог на прибыль организаций

  • Государственные пошлины и т. РПд.

Региональные налоги:

  • Налог на имущество предприятий

  • Транспортный налог

  • Налог на игорный бизнес

Местные налоги:

  • Земельный налог

  • Налог на имущество физических лиц

  • Торговый сбор

Основные системы налогообложения

Существуют три основных системы налогообложения: регрессивная, пропорциональная и прогрессивная.

Регрессивная система – налог тем выше, чем ниже доход работника.

Например: з/п 1000 – налог 15 %

з/п 10000 – налог 10 %

з/п 100000 – налог 5 %

Пропорциональная система – сумма налога пропорционально доходам работников.

Например: НДФЛ в РФ одинаков для всех уровней заработных плат (13 %)

Прогрессивная система – налог тем выше, чем выше доход работника.

Например: з/п 1000 – налог 5 %

з/п 10000 – налог 10 %

з/п 100000 – налог 15 %

Состав налога:

  1. Субъект налогообложения – тот, кто уплачивает законно установленный налог (гражданин, фирма);

  2. Объект налогообложения – то, с чего уплачивается налог (имущество, доход и т. д.);

  3. Налоговая ставка – величина налоговых начислений (НДФЛ – 13 %, НДС – 20%).