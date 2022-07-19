Налоги, уплачиваемые гражданами

Налоги – это обязательные платежи физических и юридических лиц государству.

Функции налогов:

Контрольно-учётная – осуществление учёта доходов граждан, предприятий и организаций и др.

Социально-воспитательная – сдерживание потребления вредных для здоровья продуктов путем установления на них повышенных налогов;

Распределительная – перераспределение доходов между разными социальными слоями с целью сглаживания неравенства в обществе;

Основные принципы налогообложения

Всеобщность – охват налогами всех экономических субъектов, получающих доходы, независимо от организаци­онно-правовой формы;

Справедливость – равенство налогов на доходы рыночных струк­тур. Налоги должны быть равными для каждого уровня дохода;

Определённость и точность – размер налогов, сроки, способ и порядок их на­числения должны быть точно определены и по­нятны налогоплательщикам;

Обязательность – неизбежность осуществления платежа;