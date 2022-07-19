Налоги, уплачиваемые гражданами

Функции налогов:
Фискальная – наполнение государственного бюджета денежными средствами;
Распределительная – перераспределение доходов между разными социальными слоями с целью сглаживания неравенства в обществе;
Социально-воспитательная – сдерживание потребления вредных для здоровья продуктов путем установления на них повышенных налогов;
Контрольно-учётная – осуществление учёта доходов граждан, предприятий и организаций и др.
Основные принципы налогообложения
Всеобщность – охват налогами всех экономических субъектов, получающих доходы, независимо от организационно-правовой формы;
Справедливость – равенство налогов на доходы рыночных структур. Налоги должны быть равными для каждого уровня дохода;
Определённость и точность – размер налогов, сроки, способ и порядок их начисления должны быть точно определены и понятны налогоплательщикам;
Обязательность – неизбежность осуществления платежа;
Стабильность – устойчивость видов налогов и налоговых ставок во времени и др.
Виды налогов:
По способу платежа: прямые и косвенные
По уровню бюджета: федеральные, региональные, местные
По способу платежа налоги делятся на: прямые и косвенные.
Прямые налоги:
Подоходный налог с населения (НДФЛ)
Налог на прибыль с фирм
Налог на имущество
Налог на недвижимость
Налог на дарение
Косвенные налоги:
Акцизные сборы
Налог с продаж
Налог на добавленную стоимость (НДС)
Таможенные пошлины
Налог на экспорт
По уровню бюджета налоги делятся на: федеральные, региональные, местные.
Федеральные налоги:
Налог на добавленную стоимость (НДС)
Акцизы
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) или подоходный налог
Налог на прибыль организаций
Государственные пошлины и т. РПд.
Региональные налоги:
Налог на имущество предприятий
Транспортный налог
Налог на игорный бизнес
Местные налоги:
Земельный налог
Налог на имущество физических лиц
Торговый сбор
Существуют три основных системы налогообложения: регрессивная, пропорциональная и прогрессивная.
Регрессивная система – налог тем выше, чем ниже доход работника.
з/п 10000 – налог 10 %
з/п 100000 – налог 5 %
Пропорциональная система – сумма налога пропорционально доходам работников.
Прогрессивная система – налог тем выше, чем выше доход работника.
з/п 10000 – налог 10 %
з/п 100000 – налог 15 %
Состав налога:
Субъект налогообложения – тот, кто уплачивает законно установленный налог (гражданин, фирма);
Объект налогообложения – то, с чего уплачивается налог (имущество, доход и т. д.);
Налоговая ставка – величина налоговых начислений (НДФЛ – 13 %, НДС – 20%).