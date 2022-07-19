Мастерство работника
Мастерство работника складывается из нескольких показателей:
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Профессиональные знания
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Практические умения
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Особые способности
Квалификация работника – специальные знания, полученные человеком, а также умения и навыки, приобретенные им во время практической деятельности.
В зависимости от того, какой степени труд требует специальных знаний, умений, навыков, опыта, различают высококвалифицированный и малоквалифицированный труд.
Высококвалифицированный труд требует от людей специального образования, например, хирург, летчик, космонавт. Малоквалифицированный труд не требует специального образования, например, дворник, грузчик, посудомойка.
Заработная плата – трудовое денежное вознаграждение.
Что влияет на размер заработной платы?
Более качественно выполненная работа может оплачиваться дороже.
Например, качественная работа дизайнера стоит дороже, чем его набросок.
Например, заработная плата грузчика может быть выше заработной платы дворника, так как труд грузчика более тяжелый. Менеджер со средним образованием будет получать меньшую заработную плату, чем менеджер с высшим образованием из-за уровня квалификации.
Работа в тяжелый или опасных условиях, оплачивается дороже, так как существует риск для здоровья работника. Поэтому работа на химических заводах, шахтах и т.д. стоит дороже работы в стандартных условиях (например, дороже работы дворника).
Социальная значимость труда – понимание общественной полезности выполняемой работы.
Работа учителя имеет высокую социальную значимость, поэтому заработная плата школьного учителя будет выше, чем заработная плата менее социально-значимой профессии школьного завхоза.
Степень риска также влияет на размер заработной платы, как и условия труда.
В профессиях, где присутствует риск вреда здоровью, заработная плата выше.
Чем уникальнее труд, тем выше он будет оплачиваться.
Например, в городе А живет только один проектировщик мостов. Значит, его заработная плата будет выше, чем заработная плата проектировщика жилых домов, поскольку его работа уникальна.
Производительность труда – результативность (продуктивность) труда в процессе производства.
Производительность измеряется количеством времени, затраченного на производство единицы продукции, или количеством продукции, произведенной за единицу времени. Можно представить производительность в виде формулы:
Производительность = количество продукции/ t ед., где t - время.
Основные факторы роста производительности труда:
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Рост уровня образования и квалификации работников
Когда работники повышают свою квалификацию, они могут делать свою работу быстрее и качественнее, из-за этого растет производительность труда.
Например, кассир сходил на курсы повышения квалификации и освоил навыки устного счета, теперь он может считать быстрее, и от этого его производительность повышается.
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Внедрение новых технологий на производство
Новые технологии позволяют сократить временные или трудовые затраты.
Например, новый станок на заводе по производству мороженного способен производить на 10 мороженных в час больше, чем старый станок. Так новые технологии позволяют сократить время производства и увеличить производительность труда.
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Организация производства и современные формы стимулирования труда и т.д.
Не только квалификация работников и новые технологии способны повысить производительность труда. Стимулирование труда – выплата премий, оплачиваемые отпуска, путевки и т.д. также являются способом повышения производительности труда.
Например, на заводе раз в год лучшего работника отправляют на неделю в санаторий. Это является стимулом для всех работников стать лучшими, поэтому производительность их труда растет.