Мастерство работника

Мастерство работника складывается из нескольких показателей:

Профессиональные знания

Практические умения

Особые способности

Квалификация работника – специальные знания, полученные человеком, а также умения и навыки, приобретенные им во время практической деятельности.

В зависимости от того, какой степени труд требует специальных знаний, умений, навыков, опыта, различают высококвалифицированный и малоквалифицированный труд.

Высококвалифицированный труд требует от людей специального образования, например, хирург, летчик, космонавт. Малоквалифицированный труд не требует специального образования, например, дворник, грузчик, посудомойка.

Заработная плата – трудовое денежное вознаграждение.

Что влияет на размер заработной платы?

Качество и количество труда

Более качественно выполненная работа может оплачиваться дороже.

Например, качественная работа дизайнера стоит дороже, чем его набросок.

Сложность труда и уровень квалификации

Например, заработная плата грузчика может быть выше заработной платы дворника, так как труд грузчика более тяжелый. Менеджер со средним образованием будет получать меньшую заработную плату, чем менеджер с высшим образованием из-за уровня квалификации.

Условия труда

Работа в тяжелый или опасных условиях, оплачивается дороже, так как существует риск для здоровья работника. Поэтому работа на химических заводах, шахтах и т.д. стоит дороже работы в стандартных условиях (например, дороже работы дворника).

Социальная значимость труда

Социальная значимость труда – понимание общественной полезности выполняемой работы.

Работа учителя имеет высокую социальную значимость, поэтому заработная плата школьного учителя будет выше, чем заработная плата менее социально-значимой профессии школьного завхоза.

Степень риска

Степень риска также влияет на размер заработной платы, как и условия труда.

В профессиях, где присутствует риск вреда здоровью, заработная плата выше.

Уникальность труда

Чем уникальнее труд, тем выше он будет оплачиваться.

Например, в городе А живет только один проектировщик мостов. Значит, его заработная плата будет выше, чем заработная плата проектировщика жилых домов, поскольку его работа уникальна.

Производительность труда – результативность (продуктивность) труда в процессе производства.

Производительность измеряется количеством времени, затраченного на производство единицы продукции, или количеством продукции, произведенной за единицу времени. Можно представить производительность в виде формулы:

Производительность = количество продукции/ t ед., где t - время.

Основные факторы роста производительности труда:

Рост уровня образования и квалификации работников

Когда работники повышают свою квалификацию, они могут делать свою работу быстрее и качественнее, из-за этого растет производительность труда.

Например, кассир сходил на курсы повышения квалификации и освоил навыки устного счета, теперь он может считать быстрее, и от этого его производительность повышается.

Внедрение новых технологий на производство

Новые технологии позволяют сократить временные или трудовые затраты.

Например, новый станок на заводе по производству мороженного способен производить на 10 мороженных в час больше, чем старый станок. Так новые технологии позволяют сократить время производства и увеличить производительность труда.

Организация производства и современные формы стимулирования труда и т.д.

Не только квалификация работников и новые технологии способны повысить производительность труда. Стимулирование труда – выплата премий, оплачиваемые отпуска, путевки и т.д. также являются способом повышения производительности труда.

Например, на заводе раз в год лучшего работника отправляют на неделю в санаторий. Это является стимулом для всех работников стать лучшими, поэтому производительность их труда растет.