Этапы прохождения военной службы:
2. Подготовка граждан к военной службе
4. Прохождение военной службы
5. Пребывание в запасе, призыв на военные сборы, призыв на службу в случае мобилизации
От призыва ОСВОБОЖДАЮТСЯ:
Граждане, признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья;
Граждане, проходящие (или уже прошедшие) военную службу;
Граждане, проходящие (или уже прошедшие) альтернативную гражданскую службу;
Граждане, прошедшие военную службу в другом государстве (Пример: если гражданин имеет двойное гражданство и это предусмотрено международным договором между государствами, гражданином которых он является).
Имеют ПРАВО НА ОСВОБОЖДЕНИЕ следующие категории граждан:
имеющие ученую степень;
являющихся сыновьями (родными братьями) военнослужащих, которые, проходя военную службу по призыву, погибли (умерли, вследствие ранения, травмы, контузии, болезни) при исполнении воинских обязанностей или в период прохождения военных сборов.
Вышеуказанные лица по своему желанию могут воспользоваться правом на освобождение от прохождения военной службы или не использовать его.
Призыву НЕ ПОДЛЕЖАТ:
Граждане не призывного возраста (призывной возраст: 18-27 лет);
Лица, в отношении которых ведется расследование по уголовному делу;
Лица, отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;
Лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления.
ОТСРОЧКА предоставляется следующим категориям:
Лица, обучающиеся по очной форме обучения;
Лица, признанные временно не годным по состоянию здоровья;
Лица, имеющие двух и более детей;
Лица, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 3-х лет;
Лица, имеющие ребенка и воспитывающие его без матери;
Лица, избранные депутатами Государственной Думы;
Лица, поступившие на службу в органы внутренних дел, государственную противопожарную службу, федеральную таможенную службу и др. вид службы;
Лица, осуществляющие постоянный уход за членом семьи, если отсутствуют другие лица, которые по закону обязаны содержать таких граждан;
Лица, являющиеся опекунами или попечителями несовершеннолетнего родного брата/сестры при отсутствии других лиц, которые по закону могут содержать указанных граждан;
Лица, имеющие ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель.
В определенных случаях гражданину может быть назначена альтернативная гражданская служба.
Основания для назначения альтернативной гражданской службы:
несение военной службы противоречит убеждениям и вероисповеданию гражданина (в заявлении о замене военной службы альтернативной гражданской службы, гражданин должен обосновать, тот факт, что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию);
гражданин относится к категории коренных малочисленных народов, ведет традиционный образ жизни, занимается традиционными промыслами.
Срок альтернативной гражданской службы составляет по общему правилу 21 месяц (в 1,75 раз превышает срок военной службы по призыву).
В особых случаях, обозначенных в законе, срок АГС может быть иным.
Условия прохождения АГС:
гражданин достиг возраста 18-27 лет;
гражданин лично подал заявление в военный комиссариат о желании заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской службой (не менее чем за 6 месяц до призыва);
гражданин имеет основания для замены военной службы по призыву альтернативной гражданской службой.
Заявление гражданина о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой рассматривается на заседании призывной комиссии только в его присутствии, где гражданин проводит доводы о том, что несение военной службы противоречит его убеждениями или вероисповеданию. На основании предоставленных гражданином подтверждений комиссия выносит заключение о замене гражданину военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, либо принимает решение об отказе в такой замене, с объяснением причин отказа.
Организация направления граждан на альтернативную гражданскую службу:
1. Гражданин подает заявление о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой;
2. Заявление гражданина рассматривается на заседании призывной комиссии
(Заявление рассматривается только в присутствии гражданина; гражданин приводит доводы о том, что несение военной службы противоречит его убеждениями или вероисповеданию);
3. По итогам рассмотрения комиссия выносит заключение о замене гражданину военной службы по призыву альтернативной гражданской службой либо принимает решение об отказе в замене.
Ограничения прав граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу:
Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, не вправе:
отказываться от трудового договора, от исполнения трудовых обязанностей
занимать руководящие должности;
участвовать в забастовках;
совмещать АГС с работой в иных организациях;
заниматься предпринимательской деятельностью;
покидать населенный пункт, в котором расположена организация, где они проходят АГС, без согласования с работодателем;
прекращать трудовой договор по своей инициативе;
оставлять рабочее место и покидать организацию, где они проходят АГС, в период рабочего времени.