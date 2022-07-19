Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба

Воинская обязанность — это общая для всех граждан мужского пола возраста 18-27 лет обязанность военной службы в вооруженных силах РФ и других подразделениях.





1. Воинский учет – система, при помощи которой призывник всегда находится под наблюдением военкомата, осуществляется по месту жительства.

2. Подготовка граждан к военной службе

3. Призыв на военную службу – комплекс мероприятий, включающий явку на медицинскую комиссию, а также явку в указанное место и время, указанные в повестке для отправления в место прохождения службы.

4. Прохождение военной службы

5. Пребывание в запасе, призыв на военные сборы, призыв на службу в случае мобилизации

Запас – группа граждан, прошедших военную службу и являющихся резервом для вооруженных сил РФ.

Военные сборы – это процесс призыва граждан, находящихся в запасе, для формирования состава или обучения, а также других целей.

Мобилизация – приведение армии из мирного положения в военное.

От призыва ОСВОБОЖДАЮТСЯ:

Граждане, признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья; Граждане, проходящие (или уже прошедшие) военную службу; Граждане, проходящие (или уже прошедшие) альтернативную гражданскую службу; Граждане, прошедшие военную службу в другом государстве (Пример: если гражданин имеет двойное гражданство и это предусмотрено международным договором между государствами, гражданином которых он является).

Имеют ПРАВО НА ОСВОБОЖДЕНИЕ следующие категории граждан:

имеющие ученую степень; являющихся сыновьями (родными братьями) военнослужащих, которые, проходя военную службу по призыву, погибли (умерли, вследствие ранения, травмы, контузии, болезни) при исполнении воинских обязанностей или в период прохождения военных сборов.

Вышеуказанные лица по своему желанию могут воспользоваться правом на освобождение от прохождения военной службы или не использовать его.

Призыву НЕ ПОДЛЕЖАТ:

Граждане не призывного возраста (призывной возраст: 18-27 лет);

Лица, в отношении которых ведется расследование по уголовному делу;

Лица, отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;

Лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления.

ОТСРОЧКА предоставляется следующим категориям:

Лица, обучающиеся по очной форме обучения;

Лица, признанные временно не годным по состоянию здоровья;

Лица, имеющие двух и более детей;

Лица, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 3-х лет;

Лица, имеющие ребенка и воспитывающие его без матери;

Лица, избранные депутатами Государственной Думы;

Лица, поступившие на службу в органы внутренних дел, государственную противопожарную службу, федеральную таможенную службу и др. вид службы;

Лица, осуществляющие постоянный уход за членом семьи, если отсутствуют другие лица, которые по закону обязаны содержать таких граждан;

Лица, являющиеся опекунами или попечителями несовершеннолетнего родного брата/сестры при отсутствии других лиц, которые по закону могут содержать указанных граждан;

Лица, имеющие ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель.

Альтернативная гражданская служба

В определенных случаях гражданину может быть назначена альтернативная гражданская служба.

Альтернативная гражданская служба — это особый вид трудовой деятельности в интересах государства и общества, осуществляемый взамен военной службы по призыву.

Основания для назначения альтернативной гражданской службы:

несение военной службы противоречит убеждениям и вероисповеданию гражданина (в заявлении о замене военной службы альтернативной гражданской службы, гражданин должен обосновать, тот факт, что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию);

гражданин относится к категории коренных малочисленных народов, ведет традиционный образ жизни, занимается традиционными промыслами.

Срок альтернативной гражданской службы составляет по общему правилу 21 месяц (в 1,75 раз превышает срок военной службы по призыву).

В особых случаях, обозначенных в законе, срок АГС может быть иным.

Условия прохождения АГС:

гражданин достиг возраста 18-27 лет;

гражданин лично подал заявление в военный комиссариат о желании заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской службой (не менее чем за 6 месяц до призыва);

гражданин имеет основания для замены военной службы по призыву альтернативной гражданской службой.

Заявление гражданина о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой рассматривается на заседании призывной комиссии только в его присутствии, где гражданин проводит доводы о том, что несение военной службы противоречит его убеждениями или вероисповеданию. На основании предоставленных гражданином подтверждений комиссия выносит заключение о замене гражданину военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, либо принимает решение об отказе в такой замене, с объяснением причин отказа.

Организация направления граждан на альтернативную гражданскую службу:

1. Гражданин подает заявление о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой;

2. Заявление гражданина рассматривается на заседании призывной комиссии

(Заявление рассматривается только в присутствии гражданина; гражданин приводит доводы о том, что несение военной службы противоречит его убеждениями или вероисповеданию);

3. По итогам рассмотрения комиссия выносит заключение о замене гражданину военной службы по призыву альтернативной гражданской службой либо принимает решение об отказе в замене.

Ограничения прав граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу:

Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, не вправе: