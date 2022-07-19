Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Политика
Органы государственной власти Российской Федерации Государство, его функции Политическая система Политический процесс Понятие власти Типология политических режимов Гражданское общество и государство Политическая элита Избирательная кампания в Российской Федерации Политическое участие граждан РФ Федеративное устройство Российской Федерации Средства массовой информации в политической системе Политические партии и движения Демократия, ее основные ценности и признаки
Человек и общество
Многовариантность общественного развития (типы обществ) Системное строение общества элементы и подсистемы Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Природное и общественное в человеке. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Потребности и интересы Виды знаний Религия Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Понятие общественного прогресса Мышление и деятельность Понятие истины, её критерии Образование, его значение для личности и общества Мировоззрение, его виды и формы Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Мораль Искусство Основные институты общества
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5
Социальные отношения
Социальная роль Социальный контроль Этнические общности Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Молодёжь как социальная группа Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Семья и брак Виды социальных норм Социальная стратификация и мобильность Социальные группы Отклоняющееся поведение и его типы Социальный конфликт Социализация индивида
Формат ЕГЭ
Политика: Задания 10, 11 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 24 Задание 21 Задание 22 Задание 25 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 1 Задание 19 Задание 20 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 17 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 18 Задание 23
Право
Права и обязанности налогоплательщика Система российского права Законодательство РФ о выборах Воинская обязанность Конституция РФ Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Понятие и виды юридической ответственности Законотворческий процесс Гражданство РФ Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Международное право Особенности уголовного процесса Организационно-правовые формы Право в системе социальных норм Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Правоохранительные органы. Судебная система Особенности административной юрисдикции
Экономика
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Постоянные и переменные затраты Экономические системы Финансовые институты. Банковская система Роль государства в экономике Налоги Рынок труда. Безработица Государственный бюджет Экономика и экономическая наука Спрос и предложение Деньги Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Мировая экономика Торговля и обмен Рынок и рыночный механизм Основные источники финансирования бизнеса Факторы производства и факторные доходные Виды, причины и последствия инфляции Предпринимательство Ценные бумаги

Виды социальных норм

Социальная норма — это общее правило поведения, образец, обусловленные общественными отношениями, являющиеся результатом сознательной деятельности людей, регулирующие отношения между людьми.

Социальные нормы обладают общими признаками:

  • не имеют конкретного адресата и действуют непрерывно во времени;

  • возникают в связи с волевой, сознательной деятельностью людей;

  • направлены на регулирование общественных отношений;

  • складываются исторически, закономерно;

  • содержание социальных норм соответствует системе ценностей общества.

Классификации социальных норм

Наиболее важным является разделение социальных норм в зависимости от особенностей их возникновения и реализации. По данному основанию выделяют пять разновидностей социальных норм:

  1. нормы морали

  2. нормы обычаев (традиции, ритуалы и т. д.)

  3. корпоративные нормы

  4. религиозные нормы

  5. правовые нормы

Основные характеристики различных социальных норм

Обычаи — правило поведения, вошедшее в привычку в результате многократного повторения. Реализация обеспечивается силой привычки.

Празднование Нового года в ночь на 1 января, празднование масленицы и др.

Традиции — ценности, нормы, образцы поведения, идеи, общественные установки, унаследованные от предшественников, и являющиеся частью культурного наследия.

Регулярные встречи выпускников учебного заведения, традиция печь блины на масленицу и др.

Нормы морали — правила поведения, основывающиеся на представлениях о добре и зле, справедливом и несправедливом. Соблюдение моральных правил обеспечивается авторитетом коллективного сознания, их нарушение встречает осуждение в обществе.

«Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе» и др.

Правовые нормы — общеобязательные формально-определенные правила поведения, установленные или санкционированные государством, обеспечиваемые мерами государственного принуждения. Выражаются в источниках права — внешних официально-документальных формах закрепления норм права: нормативно-правовых актах, нормативных договорах и др.

«Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства» (Конституция РФ, ст. 29, п. 2)

Религиозные нормы — правила поведения, сформулированные в текстах священных книг либо установленные религиозными организациями, обязательные для последователей данной конфесии. Соблюдение религиозных норм поддерживается моральным сознанием верующих и религиозной верой в неизбежность кары за грехи.

«Никому не воздавайте злом за зло, заботьтесь о добром между всеми людьми... Не мстите за себя, возлюбленные, а дайте место Гневу Божию»

Политические нормы — правила поведения, которые регулируют политическую деятельность, отношения между гражданином и государством, между субъектами политики. Они находят отражение в законах, международных договорах, политических принципах, моральных нормах.

«Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти» (Конституция РФ)

Эстетические нормы — закрепляют представления о прекрасном и безобразном не только в художественном творчестве, но и в поведении людей на производстве и в быту.

Система идеальных пропорций человеческого тела, ставшая нормой в эпоху Античности и др.

Функции социальных норм:

  • интегрируют личность в социальное окружение;

  • регулируют общий ход социализации;

  • служат образцами, эталонами соответствующего поведения;

  • контролируют отклоняющееся поведение.