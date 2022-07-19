Виды социальных норм

Социальные нормы обладают общими признаками:
не имеют конкретного адресата и действуют непрерывно во времени;
возникают в связи с волевой, сознательной деятельностью людей;
направлены на регулирование общественных отношений;
складываются исторически, закономерно;
содержание социальных норм соответствует системе ценностей общества.
Наиболее важным является разделение социальных норм в зависимости от особенностей их возникновения и реализации. По данному основанию выделяют пять разновидностей социальных норм:
нормы морали
нормы обычаев (традиции, ритуалы и т. д.)
корпоративные нормы
религиозные нормы
правовые нормы
Обычаи — правило поведения, вошедшее в привычку в результате многократного повторения. Реализация обеспечивается силой привычки.
Традиции — ценности, нормы, образцы поведения, идеи, общественные установки, унаследованные от предшественников, и являющиеся частью культурного наследия.
Нормы морали — правила поведения, основывающиеся на представлениях о добре и зле, справедливом и несправедливом. Соблюдение моральных правил обеспечивается авторитетом коллективного сознания, их нарушение встречает осуждение в обществе.
Правовые нормы — общеобязательные формально-определенные правила поведения, установленные или санкционированные государством, обеспечиваемые мерами государственного принуждения. Выражаются в источниках права — внешних официально-документальных формах закрепления норм права: нормативно-правовых актах, нормативных договорах и др.
Религиозные нормы — правила поведения, сформулированные в текстах священных книг либо установленные религиозными организациями, обязательные для последователей данной конфесии. Соблюдение религиозных норм поддерживается моральным сознанием верующих и религиозной верой в неизбежность кары за грехи.
Политические нормы — правила поведения, которые регулируют политическую деятельность, отношения между гражданином и государством, между субъектами политики. Они находят отражение в законах, международных договорах, политических принципах, моральных нормах.
Эстетические нормы — закрепляют представления о прекрасном и безобразном не только в художественном творчестве, но и в поведении людей на производстве и в быту.
Функции социальных норм:
интегрируют личность в социальное окружение;
регулируют общий ход социализации;
служат образцами, эталонами соответствующего поведения;
контролируют отклоняющееся поведение.