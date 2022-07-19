Виды социальных норм

Социальная норма — это общее правило поведения, образец, обусловленные общественными отношениями, являющиеся результатом сознательной деятельности людей, регулирующие отношения между людьми.

Социальные нормы обладают общими признаками:

не имеют конкретного адресата и действуют непрерывно во времени;

возникают в связи с волевой, сознательной деятельностью людей;

направлены на регулирование общественных отношений;

складываются исторически, закономерно;

содержание социальных норм соответствует системе ценностей общества.

Классификации социальных норм

Наиболее важным является разделение социальных норм в зависимости от особенностей их возникновения и реализации. По данному основанию выделяют пять разновидностей социальных норм:

нормы морали нормы обычаев (традиции, ритуалы и т. д.) корпоративные нормы религиозные нормы правовые нормы

Основные характеристики различных социальных норм

Обычаи — правило поведения, вошедшее в привычку в результате многократного повторения. Реализация обеспечивается силой привычки.

Празднование Нового года в ночь на 1 января, празднование масленицы и др.

Традиции — ценности, нормы, образцы поведения, идеи, общественные установки, унаследованные от предшественников, и являющиеся частью культурного наследия.

Регулярные встречи выпускников учебного заведения, традиция печь блины на масленицу и др.

Нормы морали — правила поведения, основывающиеся на представлениях о добре и зле, справедливом и несправедливом. Соблюдение моральных правил обеспечивается авторитетом коллективного сознания, их нарушение встречает осуждение в обществе.

«Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе» и др.

Правовые нормы — общеобязательные формально-определенные правила поведения, установленные или санкционированные государством, обеспечиваемые мерами государственного принуждения. Выражаются в источниках права — внешних официально-документальных формах закрепления норм права: нормативно-правовых актах, нормативных договорах и др.

«Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства» (Конституция РФ, ст. 29, п. 2)

Религиозные нормы — правила поведения, сформулированные в текстах священных книг либо установленные религиозными организациями, обязательные для последователей данной конфесии. Соблюдение религиозных норм поддерживается моральным сознанием верующих и религиозной верой в неизбежность кары за грехи.

«Никому не воздавайте злом за зло, заботьтесь о добром между всеми людьми... Не мстите за себя, возлюбленные, а дайте место Гневу Божию»

Политические нормы — правила поведения, которые регулируют политическую деятельность, отношения между гражданином и государством, между субъектами политики. Они находят отражение в законах, международных договорах, политических принципах, моральных нормах.

«Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти» (Конституция РФ)

Эстетические нормы — закрепляют представления о прекрасном и безобразном не только в художественном творчестве, но и в поведении людей на производстве и в быту.

Система идеальных пропорций человеческого тела, ставшая нормой в эпоху Античности и др.

Функции социальных норм: