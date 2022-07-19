Виды денег:
Полноценные деньги – номинал равен стоимости производства
Товарные деньги (зерно, меха, скот)
Слитки и монеты из золота и серебра
Неполноценные деньги – номинал не равен стоимости производства
Бумажные деньги (денежные знаки, собственная стоимость которых незначительна)
Билонные монеты (металлические монеты, изготовленные из недрагоценных металлов)
Кредитные деньги (долговые обязательства, появление которых связано с развитием кредитных отношений)
Электронные деньги (это денежные обязательства в электронном виде, которые находятся на электронном носителе в распоряжении пользователя)
В нашей жизни деньги встречаются в основных двух формах: наличные и безналичные.
Безналичные денежные средства – все средства, которые находятся на банковских счетах (чековые и срочные вклады в банках).
Функции денег:
Мера стоимости - состоит в способности денег соизмерять стоимость всех товаров;
Средство обращения (обмена) - деньги могут обмениваться на любой другой товар, облегчая связь между производителями товара. Деньги играют роль посредника в обмене товаров и услуг;
Средство накопления - сбережение денег для будущих покупок товаров и услуг;
Средство платежа - деньги принимаются для выплат без прямого обмена на товары: уплата налогов, внесение арендной платы, оплата коммунальных услуг и т. д.;
Мировые деньги - деньги используются для расчетов на мировом рынке.