Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Социальная сфера
Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение
Экономика
Обмен, торговля Производство и производительность труда Факторы производства и факторные доходы Налоги, уплачиваемые гражданами Банковские услуги Разделение труда и специализация Деньги Экономические функции домохозяйства Экономические цели и функции государства Экономика, ее роль в жизни общества Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Экономические системы и собственность Заработная плата и стимулирование труда Товары и услуги Рынок и рыночный механизм Инфляция Государственный бюджет
Право
Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Административные правоотношения, правонарушения и наказания Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Органы государственной власти Российской Федерации Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Федеративное устройство Российской Федерации Понятие правоотношений Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Право, его роль в жизни общества и государства Норма права. Нормативный правовой акт Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей
Сфера духовной культуры
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества
Человек и общество
Биологическое и социальное в человеке Личность. Особенности подросткового возраста Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Общество как форма жизнедеятельности людей Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Взаимодействие общества и природы Глобальные проблемы современности
Политика
Правовое государство Понятие и признаки государства Выборы, референдум Участие граждан в политической жизни Гражданское общество Политический режим. Демократия Разделение властей Формы государства Местное самоуправление Власть. Роль политики в жизни общества Политические партии и движения, их роль в общественной жизни

Деньги

Деньги – это всеобщий товарный эквивалент, который выражает стоимость всех товаров и служит посредником при их обмене друг на друга.

Виды денег:

  1. Полноценные деньги – номинал равен стоимости производства

  • Товарные деньги (зерно, меха, скот)

  • Слитки и монеты из золота и серебра

  1. Неполноценные деньги – номинал не равен стоимости производства

  • Бумажные деньги (денежные знаки, собственная стоимость которых незначительна)

  • Билонные монеты (металлические монеты, изготовленные из недрагоценных металлов)

  • Кредитные деньги (долговые обязательства, появление которых связано с развитием кредитных отношений)

  • Электронные деньги (это денежные обязательства в электронном виде, которые находятся на электронном носителе в распоряжении пользователя)

В нашей жизни деньги встречаются в основных двух формах: наличные и безналичные.

Наличные деньги – это бумажные деньги и мелкие разменные монеты.

Безналичные денежные средства – все средства, которые находятся на банковских счетах (чековые и срочные вклады в банках).

Функции денег:

  1. Мера стоимости - состоит в способности денег соизмерять стоимость всех товаров;

  2. Средство обращения (обмена) - деньги могут обмениваться на любой другой товар, облегчая связь между производителями товара. Деньги играют роль посредника в обмене товаров и услуг;

  3. Средство накопления - сбережение денег для будущих покупок товаров и услуг;

  4. Средство платежа - деньги принимаются для выплат без прямого обмена на товары: уплата налогов, внесение арендной платы, оплата коммунальных услуг и т. д.;

  5. Мировые деньги - деньги используются для расчетов на мировом рынке.

Например, Ольга пошла в магазин и купила спички. Деньги выполнили функцию средства обращения, поскольку из обменяли на товар. А Андрей со своей банковской карты оплатил услуги ЖКХ. В данном случае, деньги выполняли функцию средства платежа, поскольку деньги были выплачены без прямого обмена на товары.