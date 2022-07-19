Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Обществознание
Экономика
Банковские услуги Инфляция и семейная экономика Производство – основа экономики Экономика и ее роль в жизни общества Роль государства в экономике Рынок труда и безработица Рыночная экономика Главные вопросы экономики Предпринимательская деятельность Мировое хозяйство и международная торговля Страховые услуги
Сфера духовной культуры
Образование и его значимость в условиях информационного общества. Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Наука в жизни современного общества Моральный выбор — это ответственность
Человек и общество
Развитие общества Человек, общество, природа Что делает человека человеком Общество как форма жизнедеятельности людей
Социальная сфера
Социальная структура общества Отклоняющееся поведение Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Межнациональные отношения Семья как малая группа. Отношения между поколениями

Наука в жизни современного общества

Наука – особый вид познавательной деятельности человека, направленный на получение, обоснование и систематизацию объективных знаний о мире, человеке, обществе.

Особенности науки и научного познания:

  1. Особые (научные) методы познания окружающего мира.

  2. Стремление к объективности и достоверности: изучить мир таким, какой он есть, независимо от человека.

  3. Подверженность рациональной критике, проверяемость.

  4. Рациональность, связанная с непротиворечивостью, доказательностью и системностью.

Существуют различные научные методы познания, их можно разделить на две большие группы:

1. Эмпирические (практические)

  • Описание

  • Наблюдение

  • Эксперименты и др.

2. Теоретические

  • Моделирование

  • Теория

  • Гипотезы и др.

В самом общем виде науки мы можем разделить на:

1. Точные науки (науки, изучающие числа и количественные отношения).

Например, математика, информатика.

2. Гуманитарные науки (науки, изучающие человека, его мышление и познание).

Например, психология, риторика.

3. Естественные науки (науки, изучающие природу).

Например, химия, биология.

4. Общественные науки (науки, изучающие общество).

Например, история, философия, экономика.

5. Технические науки (науки, изучающие действия законов физики и химии в технических устройствах).

Например, механика, физика.

Наука выполняет целый ряд важных функций:

  1. Помогает человеку не только объяснить известные ему знания о мире, но и выстроить их в целостную систему, рассмотреть явления окружающего мира в их единстве и многообразии;

  2. Осуществляет познание и объяснения устройства мира и законов его развития;

  3. Прогнозирует последствия изменения окружающего мира и др.

Признаки возрастания значимости науки в современном обществе:

  1. Постоянный рост количества научной информации;

  2. Повышение значимости образования;

  3. Изменение статуса профессии ученого в современном обществе и др.