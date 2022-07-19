Наука в жизни современного общества

Особенности науки и научного познания:
Особые (научные) методы познания окружающего мира.
Стремление к объективности и достоверности: изучить мир таким, какой он есть, независимо от человека.
Подверженность рациональной критике, проверяемость.
Рациональность, связанная с непротиворечивостью, доказательностью и системностью.
Существуют различные научные методы познания, их можно разделить на две большие группы:
1. Эмпирические (практические)
Описание
Наблюдение
Эксперименты и др.
2. Теоретические
Моделирование
Теория
Гипотезы и др.
В самом общем виде науки мы можем разделить на:
1. Точные науки (науки, изучающие числа и количественные отношения).
Например, математика, информатика.
2. Гуманитарные науки (науки, изучающие человека, его мышление и познание).
Например, психология, риторика.
3. Естественные науки (науки, изучающие природу).
Например, химия, биология.
4. Общественные науки (науки, изучающие общество).
Например, история, философия, экономика.
5. Технические науки (науки, изучающие действия законов физики и химии в технических устройствах).
Например, механика, физика.
Наука выполняет целый ряд важных функций:
Помогает человеку не только объяснить известные ему знания о мире, но и выстроить их в целостную систему, рассмотреть явления окружающего мира в их единстве и многообразии;
Осуществляет познание и объяснения устройства мира и законов его развития;
Прогнозирует последствия изменения окружающего мира и др.
Признаки возрастания значимости науки в современном обществе:
Постоянный рост количества научной информации;
Повышение значимости образования;
Изменение статуса профессии ученого в современном обществе и др.