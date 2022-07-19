Биологическое и социальное в человеке

Биологическая сущность человека
Биологическая природа человека проявляется в его анатомии, физиологии.
Человек обладает:
кровеносной системой;
мышечной системой;
нервной системой;
органами чувств и др.
Социальная сущность человека
Социальная сущность человека проявляется через такие свойства, как:
способность и готовность к общественно полезному труду;
сознание и разум;
свобода и ответственность и др.
Особенности потребностей:
Потребности всегда связаны с наличием у человека чувства неудовлетворенности, которое обусловлено нехваткой того, что требуется;
Потребности определяют избирательность восприятия мира, фиксируя внимания человека на тех объектах, которые могут эту потребность удовлетворить;
Наличие потребностей сопровождается эмоциями: отрицательными или положительными и т. д.
Потребности часто разделяют по пирамиде потребностей А. Маслоу.
Первичные потребности являются по своей природе физиологическими и, как правило, врожденными. К первичным потребностям относятся:
Физиологические потребности являются необходимыми для выживания – это потребности в еде, воде, жилище, отдыхе, дыхании, воспроизводстве рода и т. д.
Экзистенциальные потребности – это потребности в безопасности, в защите от опасностей окружающего мира и потребность в уверенности в завтрашнем дне.
Вторичные потребности являются по своей природе психологическими и приобретаются по ходу жизни. К вторичным потребностям относятся:
Социальные потребности – это потребности в чувстве принадлежности к обществу, чувстве социального взаимодействия, чувстве привязанности и поддержки (дружбе, любви, взаимопонимании).
Престижные потребности – это потребности в самоуважении, в признании личных достижений и компетентности, достижении успеха.
Духовные потребности – это потребности в самовыражении, в реализации своих потенциальных возможностей и росте как личности.