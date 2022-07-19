Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Сфера духовной культуры
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества
Человек и общество
Биологическое и социальное в человеке Глобальные проблемы современности Общество как форма жизнедеятельности людей Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Личность. Особенности подросткового возраста Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Взаимодействие общества и природы
Политика
Гражданское общество Политический режим. Демократия Разделение властей Формы государства Участие граждан в политической жизни Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Местное самоуправление Правовое государство Понятие и признаки государства Выборы, референдум Власть. Роль политики в жизни общества
Социальная сфера
Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения
Экономика
Экономические цели и функции государства Товары и услуги Экономика, ее роль в жизни общества Инфляция Заработная плата и стимулирование труда Факторы производства и факторные доходы Государственный бюджет Обмен, торговля Производство и производительность труда Налоги, уплачиваемые гражданами Банковские услуги Экономические системы и собственность Разделение труда и специализация Деньги Рынок и рыночный механизм Экономические функции домохозяйства Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство
Право
Норма права. Нормативный правовой акт Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Понятие правоотношений Право, его роль в жизни общества и государства Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Органы государственной власти Российской Федерации Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Федеративное устройство Российской Федерации Административные правоотношения, правонарушения и наказания Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей

Биологическое и социальное в человеке

Человек – это биосоциальное существо.

Биологическая сущность человека

Биологическая природа че­ловека проявляется в его анато­мии, физиологии.

Человек обладает:

  • кровеносной системой;

  • мышечной системой;

  • нервной системой;

  • органами чувств и др.

Социальная сущность человека

Соци­альная сущность человека прояв­ляется через такие свойства, как:

  • способность и готовность к общественно полезному труду;

  • сознание и разум;

  • свобода и от­ветственность и др.

Потребности человека

Потребность – это нужда человека в том, что составляет необходимое условие его существования.

Особенности потребностей:

  1. Потребности всегда связаны с наличием у человека чувства неудовлетворенности, которое обусловлено нехваткой того, что требуется;

  2. Потребности определяют избирательность восприятия мира, фиксируя внимания человека на тех объектах, которые могут эту потребность удовлетворить;

  3. Наличие потребностей сопровождается эмоциями: отрицательными или положительными и т. д.

Пирамида потребностей по А. Маслоу

Потребности часто разделяют по пирамиде потребностей А. Маслоу.

Первичные потребности являются по своей природе физиологическими и, как правило, врожденными. К первичным потребностям относятся:

  1. Физиологические потребности являются необходимыми для выживания – это потребности в еде, воде, жилище, отдыхе, дыхании, воспроизводстве рода и т. д.

  2. Экзистенциальные потребности – это потребности в безопасности, в защите от опасностей окружающего мира и потребность в уверенности в завтрашнем дне.

Вторичные потребности являются по своей природе психологическими и приобретаются по ходу жизни. К вторичным потребностям относятся:

  1. Социальные потребности – это потребности в чувстве принадлежности к обществу, чувстве социального взаимодействия, чувстве привязанности и поддержки (дружбе, любви, взаимопонимании).

  2. Престижные потребности – это потребности в самоуважении, в признании личных достижений и компетентности, достижении успеха.

  3. Духовные потребности – это потребности в самовыражении, в реализации своих потенциальных возможностей и росте как личности.