Биологическое и социальное в человеке

Человек – это биосоциальное существо.

Биологическая сущность человека

Биологическая природа че­ловека проявляется в его анато­мии, физиологии.

Человек обладает:

кровеносной системой;

мышечной системой;

нервной системой;

органами чувств и др.

Социальная сущность человека

Соци­альная сущность человека прояв­ляется через такие свойства, как:

способность и готовность к общественно полезному труду;

сознание и разум;

свобода и от­ветственность и др.

Потребности человека

Потребность – это нужда человека в том, что составляет необходимое условие его существования.

Особенности потребностей:

Потребности всегда связаны с наличием у человека чувства неудовлетворенности, которое обусловлено нехваткой того, что требуется; Потребности определяют избирательность восприятия мира, фиксируя внимания человека на тех объектах, которые могут эту потребность удовлетворить; Наличие потребностей сопровождается эмоциями: отрицательными или положительными и т. д.

Пирамида потребностей по А. Маслоу

Потребности часто разделяют по пирамиде потребностей А. Маслоу.

Первичные потребности являются по своей природе физиологическими и, как правило, врожденными. К первичным потребностям относятся:

Физиологические потребности являются необходимыми для выживания – это потребности в еде, воде, жилище, отдыхе, дыхании, воспроизводстве рода и т. д. Экзистенциальные потребности – это потребности в безопасности, в защите от опасностей окружающего мира и потребность в уверенности в завтрашнем дне.

Вторичные потребности являются по своей природе психологическими и приобретаются по ходу жизни. К вторичным потребностям относятся: