Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Обществознание
Регулирование поведения людей в обществе
Для чего нужна дисциплина Права и обязанности граждан Кто стоит на страже закона Что значит жить по правилам Почему важно соблюдать законы Виновен - отвечай Защита Отечества
Человек в экономических отношениях
Обмен, торговля, реклама Проиводство: затраты, выручка, прибыль Деньги, их функции Виды и формы бизнеса Экономика и ее основные участники Мастерство работника Экономика семьи
Человек и природа
Воздействие человека на природу Закон на страже природы Охранять природу - значит охранять жизнь

Виды и формы бизнеса

Бизнес (предпринимательство) – это деятельность, направленная на получение прибыли.

Деятельность предпринимателей различается по своему содержанию.

Виды бизнеса:

  • Производственный

  • Торговый

  • Финансовый

  • Страховой

  • Посреднический

Производственный бизнес представляет собой производство товаров или услуг. Например, кондитерская занимается изготовлением (производством) пончиков. Следовательно, подобный бизнес можно отнести к производственному.

Торговый бизнес предполагает продажу товаров и услуг. Данные товары не обязательно должны быть собственного производства. Например, продуктовый магазин закупает в кондитерской торты, а затем продает их. Такой бизнес относится к торговому.

Финансовый бизнес представляет собой операции по купле-продаже финансовых активов на финансовых рынках. Брокерская деятельность, покупка и продажа акций относятся к финансовому бизнесу.

Страховой бизнес – это деятельность, связанная с оказанием страховых услуг. Страхование от ДТП, кражи и других различных рисков относится к страховому бизнесу. Подобную деятельность осуществляют страховые компании.

Посреднический бизнес создан для того, чтобы наладить связь между производителями и потребителями. К подобному виду бизнеса можно отнести туристические компании, службы такси и перевозок, автосалоны подержанных автомобилей и т.д.

Формы бизнеса различаются способами организации, собственностью на используемые ресурсы (государственная или частная), количеством участников.

Собственность – это принадлежность экономических благ (материальных и интеллектуальных) определенным лицам.

Собственник обладает правом владения, пользования и распоряжения этими экономическими благами.

Например, семья А имеет в собственности квартиру. Квартира в собственности – владение. Семья А живет в этой квартире – пользование. Но также семья А может продать эту квартиру или подарить – распоряжение.

В зависимости от вида экономической деятельности или цели, которую предприниматель преследует, он может выбрать форму организации бизнеса.

Формы организации бизнеса:

  • Индивидуальное предпринимательство

  • Товарищество

  • Акционерное общество

Индивидуальное предпринимательство – предприятие, которым владеет и управляет один человек.

  • Владеет один человек (физическое лицо)

  • Индивидуальный предприниматель самостоятельно принимает решения

  • Индивидуальный предприниматель в случае банкротства несет ответственность всем своим имуществом

Товарищество – это добровольное объединение двух или более человек для организации своего дела.

  • Участники объединяют свое имущество, способности

  • Участники совместно принимают решения

  • Участники несут коллективную ответственность за результаты деятельности своего бизнеса

Акционерное общество – предприятие, собственником которого выступают держатели (владельцы) акций.

  • Капитал предприятия разделен на акции

  • Решения принимаются на собрании акционеров

  • Участники несут ответственность (в случае банкротства) в пределах стоимости собственных акций