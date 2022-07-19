Виды и формы бизнеса

Бизнес (предпринимательство) – это деятельность, направленная на получение прибыли.

Деятельность предпринимателей различается по своему содержанию.

Виды бизнеса:

Производственный

Торговый

Финансовый

Страховой

Посреднический

Производственный бизнес представляет собой производство товаров или услуг. Например, кондитерская занимается изготовлением (производством) пончиков. Следовательно, подобный бизнес можно отнести к производственному.

Торговый бизнес предполагает продажу товаров и услуг. Данные товары не обязательно должны быть собственного производства. Например, продуктовый магазин закупает в кондитерской торты, а затем продает их. Такой бизнес относится к торговому.

Финансовый бизнес представляет собой операции по купле-продаже финансовых активов на финансовых рынках. Брокерская деятельность, покупка и продажа акций относятся к финансовому бизнесу.

Страховой бизнес – это деятельность, связанная с оказанием страховых услуг. Страхование от ДТП, кражи и других различных рисков относится к страховому бизнесу. Подобную деятельность осуществляют страховые компании.

Посреднический бизнес создан для того, чтобы наладить связь между производителями и потребителями. К подобному виду бизнеса можно отнести туристические компании, службы такси и перевозок, автосалоны подержанных автомобилей и т.д.

Формы бизнеса различаются способами организации, собственностью на используемые ресурсы (государственная или частная), количеством участников.

Собственность – это принадлежность экономических благ (материальных и интеллектуальных) определенным лицам.

Собственник обладает правом владения, пользования и распоряжения этими экономическими благами.

Например, семья А имеет в собственности квартиру. Квартира в собственности – владение. Семья А живет в этой квартире – пользование. Но также семья А может продать эту квартиру или подарить – распоряжение.

В зависимости от вида экономической деятельности или цели, которую предприниматель преследует, он может выбрать форму организации бизнеса.

Формы организации бизнеса:

Индивидуальное предпринимательство

Товарищество

Акционерное общество

Индивидуальное предпринимательство – предприятие, которым владеет и управляет один человек.

Владеет один человек (физическое лицо)

Индивидуальный предприниматель самостоятельно принимает решения

Индивидуальный предприниматель в случае банкротства несет ответственность всем своим имуществом

Товарищество – это добровольное объединение двух или более человек для организации своего дела.

Участники объединяют свое имущество, способности

Участники совместно принимают решения

Участники несут коллективную ответственность за результаты деятельности своего бизнеса

Акционерное общество – предприятие, собственником которого выступают держатели (владельцы) акций.