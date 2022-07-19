Виды и формы бизнеса

Деятельность предпринимателей различается по своему содержанию.
Виды бизнеса:
Производственный
Торговый
Финансовый
Страховой
Посреднический
Производственный бизнес представляет собой производство товаров или услуг. Например, кондитерская занимается изготовлением (производством) пончиков. Следовательно, подобный бизнес можно отнести к производственному.
Торговый бизнес предполагает продажу товаров и услуг. Данные товары не обязательно должны быть собственного производства. Например, продуктовый магазин закупает в кондитерской торты, а затем продает их. Такой бизнес относится к торговому.
Финансовый бизнес представляет собой операции по купле-продаже финансовых активов на финансовых рынках. Брокерская деятельность, покупка и продажа акций относятся к финансовому бизнесу.
Страховой бизнес – это деятельность, связанная с оказанием страховых услуг. Страхование от ДТП, кражи и других различных рисков относится к страховому бизнесу. Подобную деятельность осуществляют страховые компании.
Посреднический бизнес создан для того, чтобы наладить связь между производителями и потребителями. К подобному виду бизнеса можно отнести туристические компании, службы такси и перевозок, автосалоны подержанных автомобилей и т.д.
Формы бизнеса различаются способами организации, собственностью на используемые ресурсы (государственная или частная), количеством участников.
Собственник обладает правом владения, пользования и распоряжения этими экономическими благами.
В зависимости от вида экономической деятельности или цели, которую предприниматель преследует, он может выбрать форму организации бизнеса.
Формы организации бизнеса:
Индивидуальное предпринимательство
Товарищество
Акционерное общество
Владеет один человек (физическое лицо)
Индивидуальный предприниматель самостоятельно принимает решения
Индивидуальный предприниматель в случае банкротства несет ответственность всем своим имуществом
Участники объединяют свое имущество, способности
Участники совместно принимают решения
Участники несут коллективную ответственность за результаты деятельности своего бизнеса
Капитал предприятия разделен на акции
Решения принимаются на собрании акционеров
Участники несут ответственность (в случае банкротства) в пределах стоимости собственных акций