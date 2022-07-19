Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Сфера духовной культуры
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества
Человек и общество
Глобальные проблемы современности Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Общество как форма жизнедеятельности людей Личность. Особенности подросткового возраста Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Взаимодействие общества и природы Биологическое и социальное в человеке
Политика
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Политический режим. Демократия Местное самоуправление Формы государства Выборы, референдум Участие граждан в политической жизни Разделение властей Правовое государство Понятие и признаки государства Власть. Роль политики в жизни общества Гражданское общество
Социальная сфера
Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа
Экономика
Разделение труда и специализация Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Налоги, уплачиваемые гражданами Заработная плата и стимулирование труда Экономические цели и функции государства Товары и услуги Рынок и рыночный механизм Обмен, торговля Инфляция Деньги Производство и производительность труда Экономические функции домохозяйства Экономические системы и собственность Экономика, ее роль в жизни общества Факторы производства и факторные доходы Государственный бюджет Банковские услуги
Право
Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Федеративное устройство Российской Федерации Понятие правоотношений Норма права. Нормативный правовой акт Органы государственной власти Российской Федерации Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Право, его роль в жизни общества и государства Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Административные правоотношения, правонарушения и наказания Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних

Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство

Предпринимательство – инициативная самостоятельная деятельность людей, осуществляемая от своего имени, на свой риск и направленная на получение дохода, прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, оказания услуг.

По численности выделяют:

  1. Малый бизнес (до 50 человек)

  2. Средний бизнес (до 500 человек)

  3. Крупный бизнес (до нескольких тысяч человек)

Организационные формы предпринимательства

Индивидуальное предпринимательство (ИП) – бизнес, владельцем которого является один человек. Он несет неограниченную имущественную ответственность, и у него невелик капитал.

Акционерное общество – предпринимательством занимается совокупность лиц. Оно основано, как правило, на долевой собственности (у каждого своя доля). Капитал образуется за счет вкладов учредителей.

В акционерном обществе капитал поделен на акции.

  • Акция – ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов.

  • Дивидендом признаётся любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли в соответствии с количеством акций.

Производственный кооператив - добровольное объединение граждан для совместной деятельности. Необходимо личное трудовое участие. Распределение прибыли происходит по результатам трудового участия.

Фермерское (крестьянское) хозяйство - объединение граждан, которые совместно владеют имуществом и осуществляют производственную или другую хозяйственную деятельность. После государственной регистрации крестьянско-фермерского хозяйства его Глава является индивидуальным предпринимателем – фермером.

Характерные черты:

  1. Может признаваться сельскохозяйственным товаропроизводителем

  2. Может быть создано одним гражданином

  3. Осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица

Малое предпринимательство

Малое предпринимательство – предпринимательство, опирающееся на деятельность небольших фирм, малых предприятий.

Преимущества малого предпринимательства:

  1. Оперативность в освоении новых видов продукции

  2. Более быстрое приспособление к местным условиям хозяйствования

  3. Гибкость и оперативность в принятии и выполнении решений и др.