Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство

По численности выделяют:
Малый бизнес (до 50 человек)
Средний бизнес (до 500 человек)
Крупный бизнес (до нескольких тысяч человек)
Организационные формы предпринимательства
Акционерное общество – предпринимательством занимается совокупность лиц. Оно основано, как правило, на долевой собственности (у каждого своя доля). Капитал образуется за счет вкладов учредителей.
В акционерном обществе капитал поделен на акции.
Акция – ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов.
Дивидендом признаётся любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли в соответствии с количеством акций.
Фермерское (крестьянское) хозяйство - объединение граждан, которые совместно владеют имуществом и осуществляют производственную или другую хозяйственную деятельность. После государственной регистрации крестьянско-фермерского хозяйства его Глава является индивидуальным предпринимателем – фермером.
Характерные черты:
Может признаваться сельскохозяйственным товаропроизводителем
Может быть создано одним гражданином
Осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
Малое предпринимательство
Преимущества малого предпринимательства:
Оперативность в освоении новых видов продукции
Более быстрое приспособление к местным условиям хозяйствования
Гибкость и оперативность в принятии и выполнении решений и др.