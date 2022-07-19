Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство

Предпринимательство – инициативная самостоятельная деятельность людей, осуществляемая от своего имени, на свой риск и направленная на получение дохода, прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, оказания услуг.

По численности выделяют:

Малый бизнес (до 50 человек) Средний бизнес (до 500 человек) Крупный бизнес (до нескольких тысяч человек)

Организационные формы предпринимательства

Индивидуальное предпринимательство (ИП) – бизнес, владельцем которого является один человек. Он несет неограниченную имущественную ответственность, и у него невелик капитал. – бизнес, владельцем которого является один человек. Он несет неограниченную имущественную ответственность, и у него невелик капитал. Акционерное общество – предпринимательством занимается совокупность лиц. Оно основано, как правило, на долевой собственности (у каждого своя доля). Капитал образуется за счет вкладов учредителей.

В акционерном обществе капитал поделен на акции.

Акция – ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов.

Дивидендом признаётся любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли в соответствии с количеством акций.

Производственный кооператив - добровольное объединение граждан для совместной деятельности. Необходимо личное трудовое участие. Распределение прибыли происходит по результатам трудового участия. - добровольное объединение граждан для совместной деятельности. Необходимо личное трудовое участие. Распределение прибыли происходит по результатам трудового участия. Фермерское (крестьянское) хозяйство - объединение граждан, которые совместно владеют имуществом и осуществляют производственную или другую хозяйственную деятельность. После государственной регистрации крестьянско-фермерского хозяйства его Глава является индивидуальным предпринимателем – фермером.

Характерные черты:

Может признаваться сельскохозяйственным товаропроизводителем Может быть создано одним гражданином Осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица

Малое предпринимательство

Малое предпринимательство – предпринимательство, опирающееся на деятельность небольших фирм, малых предприятий.

Преимущества малого предпринимательства: