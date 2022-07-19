Ценные бумаги

Ценная бумага — документ установленного образца, удостоверяющий имущественные права обладателя (держателя) ценной бумаги.

Классификация ценных бумаг

1. Эмиссионные – ценные бумаги, которые выпускаются крупными тиражами, внутри которых все ценные бумаги идентичны по форме и условиям обращения.

Неэмиссионные – ценные бумаги, которые выпускаются единичным экземпляром.

2. Долговые – ценные бумаги, удостоверяющие долговые обязательства (обязательство вернуть определенную сумму денег)

Долевые – ценные бумаги, удостоверяющие право собственности на имущество или часть имущества.

3. Срочные – ценные бумаги, имеющие четко определенный срок обращения (время действия, по окончании которого обязательство должно быть исполнено).

Бессрочные – ценные бумаги, не имеющие ограниченного срока обращения.

4. Именные – ценные бумаги, закрепленные за определенным лицом и удостоверяющие имущественные права конкретного лица. (В ценной бумаге указано лицо, являющееся собственником ценной бумаги).

На предъявителя – ценные бумаги, закрепляющие имущественные права лица, фактически обладающего ценной бумагой. (В ценной бумаге нет указания собственника).

Ценные бумаги могут выпускаться ЦБ, коммерческими банками, частными юридическими организациями и др. Эти организации называются эмитентами.

Эмитент — лицо, выпустившее ценную бумагу. (В случае с долговыми ценными бумагами эмитент является должником).

Законодательство РФ признает множество видов ценных бумаг (Гражданский Кодекс — статья 143, статья 912; ФЗ «О рынке ценных бумаг»), однако в ЕГЭ упоминаются только 5 из них.

Виды ценных бумаг

1) Облигация — долговая эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая обязательство эмитента выплатить держателю облигации в установленный срок номинальную стоимость облигации и дополнительные проценты (если они предусмотрены).

Облигация может выпускаться государством в целях временного поддержания национальной экономики. Таким образом, в данном случае государство "берет в долг" у населения. Выплату процентов по облигациям относят к государственным расходам.

Характеристики облигации:

Эмиссионная ценная бумага

Долговая ценная бумага

Срочная ценная бумага

Примечание: облигации используются в качестве способа привлечения дополнительных средств (внешнего источника финансирования).

2) Акция — эмиссионная долевая ценная бумага, удостоверяющая право собственности на часть в уставном капитале акционерного общества, часть прибыли от деятельности организации в виде дивиденда и часть имущества, остающегося в результате ликвидации акционерного общества.

Доход по акциям называется дивидендом — это часть прибыли акционерного общества, эквивалентная одной акции.

Акции делятся на два вида:

1. Обыкновенные

1. Дают право на участие в управлении компанией (голосующие акции).

2. Дают право на получение негарантированных (нефиксированных) дивидендов.

3. Дают право на получение части имущества при ликвидации после привилегированных акционеров.

2. Привилегированные

1. Практически не участвуют в управлении компанией

2. Дают право на получение фиксированных дивидендов

3. Дают право на приоритетное получение части имущества в случае ликвидации акционерного общества

Характеристика акции:

Долевая ценная бумага

Эмиссионная ценная бумага

Бессрочная ценная бумага

Именная ценная бумага

Примечание: акция — это фактически часть компании, владельцы акций являются собственниками акционерного общества. Весь капитал компании разбит на акции. Чем больше акций у лица, тем в большей степени он является собственником компании.

3) Вексель — ценная бумага установленного образца, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедателя уплатить векселедержателю в определенный срок установленную сумму денег.

Векселедатель — лицо выпустившее вексель (является должником)

Векселедержатель — лицо, принявшее вексель (ему обязаны вернуть деньги)

Вексель может предполагать как получение дохода, так и только возврат денежной суммы.

Характеристика векселя:

Неэмисионная ценная бумага

Долговая ценная бумага

Срочная ценная бумага

Примечание: вексель действует аналогично долговой расписке. Вексель крайне редко рассматривается как инвестиционный инструмент и используется как чистый долговой инструмент (например, для отсрочки платежа за товар).

4) Чек — ценная бумага, удостоверяющая поручение чекодателя банку выплатить со счета чекодателя указанную сумму денег предъявителю чека или лицу в нем указанному.

Чекодатель — лицо, выпустившее чек.

Характеристика чека:

Неэмисионная ценная бумага

Долговая ценная бумага

Примечание: чек используется для обеспечения удобства расчетов, но его применение крайне не распространено в России.

5) Банковский сертификат — ценная бумага, удостоверяющая вклад в банке и обязательство банка вернуть сумму вклада и причитающиеся по нему проценты в указанный срок.

Банковский сертификат бывает сберегательный (для физических лиц) и депозитный (для юридических лиц).

Характеристика банковского сертификата:

Эмиссионная ценная бумага

Долговая ценная бумага

Срочная ценная бумага

Примечание: банковский сертификат и депозит в банке по своей сущности очень похожи, но само обязательство закреплено различным образом (договором при депозите и ценной бумагой при банковском сертификате).

Ценные бумаги обращаются на рынке ценных бумаг, который также называется фондовым рынком.

Примечание: наиболее распространенным инструментом фондового рынка является фондовая биржа.