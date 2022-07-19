1. Эмиссионные – ценные бумаги, которые выпускаются крупными тиражами, внутри которых все ценные бумаги идентичны по форме и условиям обращения.
Неэмиссионные – ценные бумаги, которые выпускаются единичным экземпляром.
2. Долговые – ценные бумаги, удостоверяющие долговые обязательства (обязательство вернуть определенную сумму денег)
Долевые – ценные бумаги, удостоверяющие право собственности на имущество или часть имущества.
3. Срочные – ценные бумаги, имеющие четко определенный срок обращения (время действия, по окончании которого обязательство должно быть исполнено).
Бессрочные – ценные бумаги, не имеющие ограниченного срока обращения.
4. Именные – ценные бумаги, закрепленные за определенным лицом и удостоверяющие имущественные права конкретного лица. (В ценной бумаге указано лицо, являющееся собственником ценной бумаги).
На предъявителя – ценные бумаги, закрепляющие имущественные права лица, фактически обладающего ценной бумагой. (В ценной бумаге нет указания собственника).
Ценные бумаги могут выпускаться ЦБ, коммерческими банками, частными юридическими организациями и др. Эти организации называются эмитентами.
Законодательство РФ признает множество видов ценных бумаг (Гражданский Кодекс — статья 143, статья 912; ФЗ «О рынке ценных бумаг»), однако в ЕГЭ упоминаются только 5 из них.
Облигация может выпускаться государством в целях временного поддержания национальной экономики. Таким образом, в данном случае государство "берет в долг" у населения. Выплату процентов по облигациям относят к государственным расходам.
Характеристики облигации:
Эмиссионная ценная бумага
Долговая ценная бумага
Срочная ценная бумага
Примечание: облигации используются в качестве способа привлечения дополнительных средств (внешнего источника финансирования).
Доход по акциям называется дивидендом — это часть прибыли акционерного общества, эквивалентная одной акции.
Акции делятся на два вида:
1. Обыкновенные
1. Дают право на участие в управлении компанией (голосующие акции).
2. Дают право на получение негарантированных (нефиксированных) дивидендов.
3. Дают право на получение части имущества при ликвидации после привилегированных акционеров.
2. Привилегированные
1. Практически не участвуют в управлении компанией
2. Дают право на получение фиксированных дивидендов
3. Дают право на приоритетное получение части имущества в случае ликвидации акционерного общества
Характеристика акции:
Долевая ценная бумага
Эмиссионная ценная бумага
Бессрочная ценная бумага
Именная ценная бумага
Примечание: акция — это фактически часть компании, владельцы акций являются собственниками акционерного общества. Весь капитал компании разбит на акции. Чем больше акций у лица, тем в большей степени он является собственником компании.
Вексель может предполагать как получение дохода, так и только возврат денежной суммы.
Характеристика векселя:
Неэмисионная ценная бумага
Долговая ценная бумага
Срочная ценная бумага
Примечание: вексель действует аналогично долговой расписке. Вексель крайне редко рассматривается как инвестиционный инструмент и используется как чистый долговой инструмент (например, для отсрочки платежа за товар).
Характеристика чека:
Неэмисионная ценная бумага
Долговая ценная бумага
Примечание: чек используется для обеспечения удобства расчетов, но его применение крайне не распространено в России.
Банковский сертификат бывает сберегательный (для физических лиц) и депозитный (для юридических лиц).
Характеристика банковского сертификата:
Эмиссионная ценная бумага
Долговая ценная бумага
Срочная ценная бумага
Примечание: банковский сертификат и депозит в банке по своей сущности очень похожи, но само обязательство закреплено различным образом (договором при депозите и ценной бумагой при банковском сертификате).
Ценные бумаги обращаются на рынке ценных бумаг, который также называется фондовым рынком.
Примечание: наиболее распространенным инструментом фондового рынка является фондовая биржа.