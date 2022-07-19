Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Социальные отношения
Социализация индивида Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Социальная роль Виды социальных норм Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Отклоняющееся поведение и его типы Этнические общности Социальный конфликт Молодёжь как социальная группа Семья и брак Социальный контроль Социальная стратификация и мобильность Социальные группы
Формат ЕГЭ
Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 17 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 22 Задание 19 Задание 20 Задание 23 Задание 1 Задание 25 Задание 18 Задание 24 Социальные отношения: Задания 8, 9 Экономика: Задания 5, 6, 7 Политика: Задания 10, 11 Задание 21
Право
Правоохранительные органы. Судебная система Конституция РФ Международное право Законодательство РФ о выборах Организационно-правовые формы Право в системе социальных норм Особенности административной юрисдикции Гражданство РФ Понятие и виды юридической ответственности Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Система российского права Законотворческий процесс Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Права и обязанности налогоплательщика Особенности уголовного процесса Воинская обязанность
Экономика
Факторы производства и факторные доходные Экономические системы Финансовые институты. Банковская система Основные источники финансирования бизнеса Рынок труда. Безработица Государственный бюджет Виды, причины и последствия инфляции Мировая экономика Экономика и экономическая наука Торговля и обмен Рынок и рыночный механизм Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Налоги Постоянные и переменные затраты Предпринимательство Ценные бумаги Спрос и предложение Роль государства в экономике Деньги Экономический рост и развитие. Понятие ВВП
Политика
Понятие власти Средства массовой информации в политической системе Федеративное устройство Российской Федерации Политический процесс Политическая элита Демократия, ее основные ценности и признаки Гражданское общество и государство Избирательная кампания в Российской Федерации Политическое участие граждан РФ Государство, его функции Политические партии и движения Типология политических режимов Политическая система Органы государственной власти Российской Федерации
Человек и общество
Мораль Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Многовариантность общественного развития (типы обществ) Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Мировоззрение, его виды и формы Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Системное строение общества элементы и подсистемы Образование, его значение для личности и общества Религия Понятие истины, её критерии Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Природное и общественное в человеке. Виды знаний Мышление и деятельность Понятие общественного прогресса Основные институты общества Потребности и интересы Искусство
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 3

Ценные бумаги

Ценная бумага — документ установленного образца, удостоверяющий имущественные права обладателя (держателя) ценной бумаги.

Классификация ценных бумаг

1. Эмиссионные – ценные бумаги, которые выпускаются крупными тиражами, внутри которых все ценные бумаги идентичны по форме и условиям обращения.

Неэмиссионные – ценные бумаги, которые выпускаются единичным экземпляром.

2. Долговые – ценные бумаги, удостоверяющие долговые обязательства (обязательство вернуть определенную сумму денег)

Долевые – ценные бумаги, удостоверяющие право собственности на имущество или часть имущества.

3. Срочные – ценные бумаги, имеющие четко определенный срок обращения (время действия, по окончании которого обязательство должно быть исполнено).

Бессрочные – ценные бумаги, не имеющие ограниченного срока обращения.

4. Именные – ценные бумаги, закрепленные за определенным лицом и удостоверяющие имущественные права конкретного лица. (В ценной бумаге указано лицо, являющееся собственником ценной бумаги).

На предъявителя – ценные бумаги, закрепляющие имущественные права лица, фактически обладающего ценной бумагой. (В ценной бумаге нет указания собственника).

Ценные бумаги могут выпускаться ЦБ, коммерческими банками, частными юридическими организациями и др. Эти организации называются эмитентами.

Эмитент — лицо, выпустившее ценную бумагу. (В случае с долговыми ценными бумагами эмитент является должником).

Законодательство РФ признает множество видов ценных бумаг (Гражданский Кодекс — статья 143, статья 912; ФЗ «О рынке ценных бумаг»), однако в ЕГЭ упоминаются только 5 из них.

Виды ценных бумаг

1) Облигация — долговая эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая обязательство эмитента выплатить держателю облигации в установленный срок номинальную стоимость облигации и дополнительные проценты (если они предусмотрены).

Облигация может выпускаться государством в целях временного поддержания национальной экономики. Таким образом, в данном случае государство "берет в долг" у населения. Выплату процентов по облигациям относят к государственным расходам.

Характеристики облигации:

  • Эмиссионная ценная бумага

  • Долговая ценная бумага

  • Срочная ценная бумага

Примечание: облигации используются в качестве способа привлечения дополнительных средств (внешнего источника финансирования).

2) Акция — эмиссионная долевая ценная бумага, удостоверяющая право собственности на часть в уставном капитале акционерного общества, часть прибыли от деятельности организации в виде дивиденда и часть имущества, остающегося в результате ликвидации акционерного общества.

Доход по акциям называется дивидендом — это часть прибыли акционерного общества, эквивалентная одной акции.

Акции делятся на два вида:

1. Обыкновенные

1. Дают право на участие в управлении компанией (голосующие акции).

2. Дают право на получение негарантированных (нефиксированных) дивидендов.

3. Дают право на получение части имущества при ликвидации после привилегированных акционеров.

2. Привилегированные

1. Практически не участвуют в управлении компанией

2. Дают право на получение фиксированных дивидендов

3. Дают право на приоритетное получение части имущества в случае ликвидации акционерного общества

Характеристика акции:

  • Долевая ценная бумага

  • Эмиссионная ценная бумага

  • Бессрочная ценная бумага

  • Именная ценная бумага

Примечание: акция — это фактически часть компании, владельцы акций являются собственниками акционерного общества. Весь капитал компании разбит на акции. Чем больше акций у лица, тем в большей степени он является собственником компании.

3) Вексель — ценная бумага установленного образца, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедателя уплатить векселедержателю в определенный срок установленную сумму денег.

Векселедатель — лицо выпустившее вексель (является должником)

Векселедержатель — лицо, принявшее вексель (ему обязаны вернуть деньги)

Вексель может предполагать как получение дохода, так и только возврат денежной суммы.

Характеристика векселя:

  • Неэмисионная ценная бумага

  • Долговая ценная бумага

  • Срочная ценная бумага

Примечание: вексель действует аналогично долговой расписке. Вексель крайне редко рассматривается как инвестиционный инструмент и используется как чистый долговой инструмент (например, для отсрочки платежа за товар).

4) Чек — ценная бумага, удостоверяющая поручение чекодателя банку выплатить со счета чекодателя указанную сумму денег предъявителю чека или лицу в нем указанному.

Чекодатель — лицо, выпустившее чек.

Характеристика чека:

  • Неэмисионная ценная бумага

  • Долговая ценная бумага

Примечание: чек используется для обеспечения удобства расчетов, но его применение крайне не распространено в России.

5) Банковский сертификат — ценная бумага, удостоверяющая вклад в банке и обязательство банка вернуть сумму вклада и причитающиеся по нему проценты в указанный срок.

Банковский сертификат бывает сберегательный (для физических лиц) и депозитный (для юридических лиц).

Характеристика банковского сертификата:

  • Эмиссионная ценная бумага

  • Долговая ценная бумага

  • Срочная ценная бумага

Примечание: банковский сертификат и депозит в банке по своей сущности очень похожи, но само обязательство закреплено различным образом (договором при депозите и ценной бумагой при банковском сертификате).

Ценные бумаги обращаются на рынке ценных бумаг, который также называется фондовым рынком.

Примечание: наиболее распространенным инструментом фондового рынка является фондовая биржа.