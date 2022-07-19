Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Политика
Политический режим. Демократия Власть. Роль политики в жизни общества Гражданское общество Выборы, референдум Участие граждан в политической жизни Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Разделение властей Местное самоуправление Формы государства Правовое государство Понятие и признаки государства
Социальная сфера
Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа
Экономика
Деньги Товары и услуги Факторы производства и факторные доходы Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Экономические системы и собственность Разделение труда и специализация Обмен, торговля Инфляция Налоги, уплачиваемые гражданами Банковские услуги Заработная плата и стимулирование труда Экономика, ее роль в жизни общества Государственный бюджет Экономические цели и функции государства Рынок и рыночный механизм Производство и производительность труда Экономические функции домохозяйства
Право
Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Право, его роль в жизни общества и государства Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Понятие правоотношений Административные правоотношения, правонарушения и наказания Норма права. Нормативный правовой акт Федеративное устройство Российской Федерации Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Органы государственной власти Российской Федерации Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина
Сфера духовной культуры
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества
Человек и общество
Глобальные проблемы современности Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Биологическое и социальное в человеке Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Общество как форма жизнедеятельности людей Личность. Особенности подросткового возраста Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Взаимодействие общества и природы

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей

Семейное право – это система правовых норм, регулирующих личные и производные от них имущественные отношения, возникающие из брака, кровного родства, принятия детей в семью на воспитание.

Основные принципы регулирование семейно-брачных отношений в РФ:

  1. Добровольность брачного союза

  2. Равенство супругов в семье

  3. Разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию

  4. Приоритет семейного воспитания детей, забота об их благосостоянии и развитии, обеспечение приоритетной защиты их прав и интересов

  5. Обеспечение приоритетной защиты прав и интересов нетрудоспособных членов семьи

  6. Единобрачие (моногамия)

  7. Свобода расторжения брака под контролем государства

Брак ­– это юридически оформленный, свободный, добровольный союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи и порождаю­щий для них взаимные права и обязанности.

Условия для вступления в брак:

  1. Союз мужчины и женщины

  2. Добровольность

  3. Законно зарегистрированный

Обстоятельства, препятствующие вступлению в брак:

  1. Принуждение к вступлению в брак

  2. Недостижение брачного возраста

  3. Заключение брака между:

  • Если одно лицо уже состоит в зарегистрированном браке

  • Близкими родственниками

  • Если одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического заболевания

Вступая в брак, мужчина и женщина приобретают многочисленные права и обязанности, которые можно разделить на личные (неимущественные) и имущественные.

Личные (неимущественные) права и обязанности супругов не имеют экономического содержания:

  1. Свобода каждого из супругов в выборе рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства.

  2. Равенство супругов в вопросах материнства и отцовства, воспитания и образования детей, других вопросов жизни семьи.

  3. Право каждого из супругов по своему желанию выбирать при заключении брака фамилию одного из них в качестве общей фамилии, или сохранить свою добрачную фа­милию, либо присоединить к своей фамилии фамилию другого супруга.

  4. Обязанность каждого из супругов:

  • Строить взаимоотношения в семье на основе взаимоуважения и взаимо­помощи;

  • Содействовать благополучию и ук­реплению семьи, заботиться о благо­состоянии и развитии своих детей.

Имущественные права и обязанности суп­ругов возникают по поводу нажитого в браке имущества, т. е. супружеской соб­ственности.

  1. На совместную собственность, которая включает в себя:

  • Имущество, нажитое супругами во время брака

  • Имущество, нажитое каждым из супругов до вступления в брак (если будет установлено, что в период бра­ка каждым супругом были произве­дены вложения, существенно увели­чивающие стоимость этого иму­щества)

  1. На личную собственность, которая включает в себя:

  • Имущество, нажитое каждым из супругов до вступления в брак

  • Имущество, полученное одним из супругов в порядке наследования

  • Имущество, полученное одним из супругов по безвозмездным сдел­кам (например, по договору даре­ния)

  • Вещи индивидуального пользова­ния (обувь, одежда и т. п.), за ис­ключением драгоценностей и дру­гих предметов роскоши

  • Награды, денежные призы, ценные подарки и т.д.

Основные формы и виды права собственности:

  1. Совместная (общая) собственность – имущество, нажитое во время брака

  2. Раздельная собственность – имущество принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, вещи индивидуального пользования, подарки и наследство.

При расторжении брака ставится вопрос о разделе только совместного имущества (совместной собственности).

Основания для прекращения брака:

1. Смерть одного из супругов

2. Расторжение брака

2.1. В органах ЗАГС:

  • Обоюдное согласие +отсутствие несовершеннолетних детей

  • Заявление от одного из супругов, если другой признан недееспособным или безвестно отсутствующим

2.2. В судебном порядке:

  • Если имеются несовершеннолетние дети

  • Отсутствует согласие одного из супругов

  • Уклонение от расторжения в органах ЗАГС

3. Признание брака недействительным

  • Фиктивных брак

  • Сокрыт факт наличия заболеваний, передающихся половым путем, или ВИЧ-инфекции.

Права и обязанности родителей и детей

Личные права и обязанности родителей:

  1. Право на воспитание своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ)

  2. Право выбора образовательного учреждения и формы получения образования детьми с учетом их мнения (п. 2 ст. 63 СК РФ)

  3. Право на защиту прав и интересов своих детей в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами без специальных полномочий (п. 1 ст. 64 СК РФ)

  4. Право требовать возврата своего ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на основании закона или судебного решения (п. 1 ст. 68 СК РФ)

  5. Право на общение с ребенком, участие в его воспитании, если он проживает с другим родителем (п. 1 ст. 66 СК РФ)

  6. Родитель, не проживающий вместе с ребенком, имеет право на получение информации о нем из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и др. (п. 4 ст. 66 СК РФ)

  7. Иные права родителей: право выбора имени и фамилии, право давать согласие на усыновление, право управлять имуществом ребенка и др.

Права родителей, проживающих отдельно от ребенка:

  1. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования.

  2. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение информации о своем ребенке из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций социального обслуживания и аналогичных организаций.

Имущественные права и обязанности родителей:

  1. Обязанность по содержанию своих несовершеннолетних или нетрудоспособных детей

  2. Право нетрудоспособных родителей на получение содержания от своих совершеннолетних детей

Брачный договор

Брачный договор – соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.

Брачный договор:

  • Заключается в письменной форме

  • Подлежит нотариальному удостоверению

  • Может быть оформлен как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака

Правовое назначение брачного договора

Устанавливает:

1) Права и обязанности супругов по взаимному содержанию;

2) Порядок несения каждым из супругов семейных расходов;

3) Какое имущество и в каких долях должно быть передано каждому из супругов в случае расторжения брака.

Не может регулировать:

1) Любые условия в отношении детей;

2) Ограничивать правоспособность и дееспособность супругов;

3) Ограничивать право супругов на