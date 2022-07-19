Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей

Семейное право – это система правовых норм, регулирующих личные и производные от них имущественные отношения, возникающие из брака, кровного родства, принятия детей в семью на воспитание.

Основные принципы регулирование семейно-брачных отношений в РФ:

Добровольность брачного союза Равенство супругов в семье Разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию Приоритет семейного воспитания детей, забота об их благосостоянии и развитии, обеспечение приоритетной защиты их прав и интересов Обеспечение приоритетной защиты прав и интересов нетрудоспособных членов семьи Единобрачие (моногамия) Свобода расторжения брака под контролем государства

Брак ­– это юридически оформленный, свободный, добровольный союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи и порождаю­щий для них взаимные права и обязанности.

Условия для вступления в брак:

Союз мужчины и женщины Добровольность Законно зарегистрированный

Обстоятельства, препятствующие вступлению в брак:

Принуждение к вступлению в брак Недостижение брачного возраста Заключение брака между:

Если одно лицо уже состоит в зарегистрированном браке

Близкими родственниками

Если одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического заболевания

Вступая в брак, мужчина и женщина приобретают многочисленные права и обязанности, которые можно разделить на личные (неимущественные) и имущественные.

Личные (неимущественные) права и обязанности супругов не имеют экономического содержания:

Свобода каждого из супругов в выборе рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства. Равенство супругов в вопросах материнства и отцовства, воспитания и образования детей, других вопросов жизни семьи. Право каждого из супругов по своему желанию выбирать при заключении брака фамилию одного из них в качестве общей фамилии, или сохранить свою добрачную фа­милию, либо присоединить к своей фамилии фамилию другого супруга. Обязанность каждого из супругов:

Строить взаимоотношения в семье на основе взаимоуважения и взаимо­помощи;

Содействовать благополучию и ук­реплению семьи, заботиться о благо­состоянии и развитии своих детей.

Имущественные права и обязанности суп­ругов возникают по поводу нажитого в браке имущества, т. е. супружеской соб­ственности.

На совместную собственность, которая включает в себя:

Имущество, нажитое супругами во время брака

Имущество, нажитое каждым из супругов до вступления в брак (если будет установлено, что в период бра­ка каждым супругом были произве­дены вложения, существенно увели­чивающие стоимость этого иму­щества)

На личную собственность, которая включает в себя:

Имущество, нажитое каждым из супругов до вступления в брак

Имущество, полученное одним из супругов в порядке наследования

Имущество, полученное одним из супругов по безвозмездным сдел­кам (например, по договору даре­ния)

Вещи индивидуального пользова­ния (обувь, одежда и т. п.), за ис­ключением драгоценностей и дру­гих предметов роскоши

Награды, денежные призы, ценные подарки и т.д.

Основные формы и виды права собственности:

Совместная (общая) собственность – имущество, нажитое во время брака Раздельная собственность – имущество принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, вещи индивидуального пользования, подарки и наследство.

При расторжении брака ставится вопрос о разделе только совместного имущества (совместной собственности).

Основания для прекращения брака:

1. Смерть одного из супругов

2. Расторжение брака

2.1. В органах ЗАГС:

Обоюдное согласие +отсутствие несовершеннолетних детей

Заявление от одного из супругов, если другой признан недееспособным или безвестно отсутствующим

2.2. В судебном порядке:

Если имеются несовершеннолетние дети

Отсутствует согласие одного из супругов

Уклонение от расторжения в органах ЗАГС

3. Признание брака недействительным

Фиктивных брак

Сокрыт факт наличия заболеваний, передающихся половым путем, или ВИЧ-инфекции.

Права и обязанности родителей и детей

Личные права и обязанности родителей:

Право на воспитание своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ) Право выбора образовательного учреждения и формы получения образования детьми с учетом их мнения (п. 2 ст. 63 СК РФ) Право на защиту прав и интересов своих детей в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами без специальных полномочий (п. 1 ст. 64 СК РФ) Право требовать возврата своего ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на основании закона или судебного решения (п. 1 ст. 68 СК РФ) Право на общение с ребенком, участие в его воспитании, если он проживает с другим родителем (п. 1 ст. 66 СК РФ) Родитель, не проживающий вместе с ребенком, имеет право на получение информации о нем из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и др. (п. 4 ст. 66 СК РФ) Иные права родителей: право выбора имени и фамилии, право давать согласие на усыновление, право управлять имуществом ребенка и др.

Права родителей, проживающих отдельно от ребенка:

Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение информации о своем ребенке из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций социального обслуживания и аналогичных организаций.

Имущественные права и обязанности родителей:

Обязанность по содержанию своих несовершеннолетних или нетрудоспособных детей Право нетрудоспособных родителей на получение содержания от своих совершеннолетних детей

Брачный договор

Брачный договор – соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.

Брачный договор:

Заключается в письменной форме

Подлежит нотариальному удостоверению

Может быть оформлен как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака

Правовое назначение брачного договора

Устанавливает:

1) Права и обязанности супругов по взаимному содержанию;

2) Порядок несения каждым из супругов семейных расходов;

3) Какое имущество и в каких долях должно быть передано каждому из супругов в случае расторжения брака.

Не может регулировать:

1) Любые условия в отношении детей;

2) Ограничивать правоспособность и дееспособность супругов;

3) Ограничивать право супругов на