Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей

Основные принципы регулирование семейно-брачных отношений в РФ:
Добровольность брачного союза
Равенство супругов в семье
Разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию
Приоритет семейного воспитания детей, забота об их благосостоянии и развитии, обеспечение приоритетной защиты их прав и интересов
Обеспечение приоритетной защиты прав и интересов нетрудоспособных членов семьи
Единобрачие (моногамия)
Свобода расторжения брака под контролем государства
Условия для вступления в брак:
Союз мужчины и женщины
Добровольность
Законно зарегистрированный
Обстоятельства, препятствующие вступлению в брак:
Принуждение к вступлению в брак
Недостижение брачного возраста
Заключение брака между:
Если одно лицо уже состоит в зарегистрированном браке
Близкими родственниками
Если одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического заболевания
Вступая в брак, мужчина и женщина приобретают многочисленные права и обязанности, которые можно разделить на личные (неимущественные) и имущественные.
Личные (неимущественные) права и обязанности супругов не имеют экономического содержания:
Свобода каждого из супругов в выборе рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства.
Равенство супругов в вопросах материнства и отцовства, воспитания и образования детей, других вопросов жизни семьи.
Право каждого из супругов по своему желанию выбирать при заключении брака фамилию одного из них в качестве общей фамилии, или сохранить свою добрачную фамилию, либо присоединить к своей фамилии фамилию другого супруга.
Обязанность каждого из супругов:
Строить взаимоотношения в семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи;
Содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей.
Имущественные права и обязанности супругов возникают по поводу нажитого в браке имущества, т. е. супружеской собственности.
На совместную собственность, которая включает в себя:
Имущество, нажитое супругами во время брака
Имущество, нажитое каждым из супругов до вступления в брак (если будет установлено, что в период брака каждым супругом были произведены вложения, существенно увеличивающие стоимость этого имущества)
На личную собственность, которая включает в себя:
Имущество, нажитое каждым из супругов до вступления в брак
Имущество, полученное одним из супругов в порядке наследования
Имущество, полученное одним из супругов по безвозмездным сделкам (например, по договору дарения)
Вещи индивидуального пользования (обувь, одежда и т. п.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши
Награды, денежные призы, ценные подарки и т.д.
Основные формы и виды права собственности:
Совместная (общая) собственность – имущество, нажитое во время брака
Раздельная собственность – имущество принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, вещи индивидуального пользования, подарки и наследство.
При расторжении брака ставится вопрос о разделе только совместного имущества (совместной собственности).
Основания для прекращения брака:
1. Смерть одного из супругов
2. Расторжение брака
2.1. В органах ЗАГС:
Обоюдное согласие +отсутствие несовершеннолетних детей
Заявление от одного из супругов, если другой признан недееспособным или безвестно отсутствующим
2.2. В судебном порядке:
Если имеются несовершеннолетние дети
Отсутствует согласие одного из супругов
Уклонение от расторжения в органах ЗАГС
3. Признание брака недействительным
Фиктивных брак
Сокрыт факт наличия заболеваний, передающихся половым путем, или ВИЧ-инфекции.
Личные права и обязанности родителей:
Право на воспитание своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ)
Право выбора образовательного учреждения и формы получения образования детьми с учетом их мнения (п. 2 ст. 63 СК РФ)
Право на защиту прав и интересов своих детей в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами без специальных полномочий (п. 1 ст. 64 СК РФ)
Право требовать возврата своего ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на основании закона или судебного решения (п. 1 ст. 68 СК РФ)
Право на общение с ребенком, участие в его воспитании, если он проживает с другим родителем (п. 1 ст. 66 СК РФ)
Родитель, не проживающий вместе с ребенком, имеет право на получение информации о нем из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и др. (п. 4 ст. 66 СК РФ)
Иные права родителей: право выбора имени и фамилии, право давать согласие на усыновление, право управлять имуществом ребенка и др.
Права родителей, проживающих отдельно от ребенка:
Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования.
Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение информации о своем ребенке из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций социального обслуживания и аналогичных организаций.
Имущественные права и обязанности родителей:
Обязанность по содержанию своих несовершеннолетних или нетрудоспособных детей
Право нетрудоспособных родителей на получение содержания от своих совершеннолетних детей
Брачный договор:
Заключается в письменной форме
Подлежит нотариальному удостоверению
Может быть оформлен как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака
Правовое назначение брачного договора
Устанавливает:
1) Права и обязанности супругов по взаимному содержанию;
2) Порядок несения каждым из супругов семейных расходов;
3) Какое имущество и в каких долях должно быть передано каждому из супругов в случае расторжения брака.
Не может регулировать:
1) Любые условия в отношении детей;
2) Ограничивать правоспособность и дееспособность супругов;
3) Ограничивать право супругов на