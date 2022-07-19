Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение.

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Экономика
Разделение труда и специализация Налоги, уплачиваемые гражданами Деньги Товары и услуги Обмен, торговля Государственный бюджет Экономические системы и собственность Экономические цели и функции государства Производство и производительность труда Экономические функции домохозяйства Факторы производства и факторные доходы Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Заработная плата и стимулирование труда Рынок и рыночный механизм Экономика, ее роль в жизни общества Инфляция Банковские услуги
Право
Право, его роль в жизни общества и государства Норма права. Нормативный правовой акт Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Понятие правоотношений Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Органы государственной власти Российской Федерации Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Административные правоотношения, правонарушения и наказания Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Федеративное устройство Российской Федерации Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов
Сфера духовной культуры
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества
Человек и общество
Глобальные проблемы современности Общество как форма жизнедеятельности людей Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Биологическое и социальное в человеке Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Личность. Особенности подросткового возраста Взаимодействие общества и природы
Политика
Политический режим. Демократия Разделение властей Местное самоуправление Участие граждан в политической жизни Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Формы государства Правовое государство Понятие и признаки государства Выборы, референдум Власть. Роль политики в жизни общества Гражданское общество
Социальная сфера
Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение.

Межличностные отношения – совокупность взаимодействий между людьми.

Виды межличностные отношений:

  • Деловые (официальные) - связаны с соблюдением формальных правил, установленных администрацией или каким-либо официальным лицом (учитель-ученик, директор школы-учителя и т. д.)

  • Личные (неофициальные) - складываются между людьми на основе частных взаимоотношений, вне зависимости от выполняемой работы и не ограничены формальными правилами.

Общение

Общение – вид деятельности, при котором происходит обмен информацией, идеями, оценками, чувствами, конкретными действиями.

Функции общения в межличностных отношениях:

  • Способствует познанию людьми друг друга (общаясь с другими людьми, человек усваивает общечеловеческий опыт, исторически сложившиеся социальные нормы, ценности, знания и способы деятельности, а также формируется как личность);

  • Осуществляет определенное влияние на психологическое состояние человека (обеспечивает людям возможность познать, утвердить и подтвердить себя);

  • Позволяет выразить причастность человека к определенной группе (служит интересам налаживания и сохранения достаточно устойчивых и продуктивных связей, контактов и взаимоотношений между людьми);

  • Способствует организации совместной деятельности людей (способствует передаче друг другу необходимых сведений и настраивает их на реализацию общих целей, намерений, задач, соединяя их тем самым в единое целое) и др.