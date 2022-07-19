Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение.

Виды межличностные отношений:
Деловые (официальные) - связаны с соблюдением формальных правил, установленных администрацией или каким-либо официальным лицом (учитель-ученик, директор школы-учителя и т. д.)
Личные (неофициальные) - складываются между людьми на основе частных взаимоотношений, вне зависимости от выполняемой работы и не ограничены формальными правилами.
Функции общения в межличностных отношениях:
Способствует познанию людьми друг друга (общаясь с другими людьми, человек усваивает общечеловеческий опыт, исторически сложившиеся социальные нормы, ценности, знания и способы деятельности, а также формируется как личность);
Осуществляет определенное влияние на психологическое состояние человека (обеспечивает людям возможность познать, утвердить и подтвердить себя);
Позволяет выразить причастность человека к определенной группе (служит интересам налаживания и сохранения достаточно устойчивых и продуктивных связей, контактов и взаимоотношений между людьми);
Способствует организации совместной деятельности людей (способствует передаче друг другу необходимых сведений и настраивает их на реализацию общих целей, намерений, задач, соединяя их тем самым в единое целое) и др.