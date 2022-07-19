Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение.

Межличностные отношения – совокупность взаимодействий между людьми.

Виды межличностные отношений:

Личные (неофициальные) - складываются между людьми на основе частных взаимоотношений, вне зависимости от выполняемой работы и не ограничены формальными правилами.

Деловые (официальные) - связаны с соблюдением формальных правил, установленных администрацией или каким-либо официальным лицом (учитель-ученик, директор школы-учителя и т. д.)

Общение – вид деятельности, при котором происходит обмен информацией, идеями, оценками, чувствами, конкретными действиями.

Функции общения в межличностных отношениях:

Способствует познанию людьми друг друга (общаясь с другими людьми, человек усваивает общечеловеческий опыт, исторически сложившиеся социальные нормы, ценности, знания и способы деятельности, а также формируется как личность);

Осуществляет определенное влияние на психологическое состояние человека (обеспечивает людям возможность познать, утвердить и подтвердить себя);

Позволяет выразить причастность человека к определенной группе (служит интересам налаживания и сохранения достаточно устойчивых и продуктивных связей, контактов и взаимоотношений между людьми);