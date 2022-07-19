Получите в подарок оценку знаний и профориентацию
Готовьтесь к ОГЭ 2023 по актуальным материалам с MAXIMUM Education
Получите в подарок оценку знаний и профориентацию
Как подготовиться к ОГЭ по обществознанию за 6 шагов за 6 шагов
1. Определите пробелы в знаниях
В ОГЭ по обществознанию 67 тем по экономике, праву, религии, политики, социальной сфере. Начните подготовку с диагностики знаний, чтобы на старте выявить пробелы и сильные стороны. Это поможет составить индивидуальный план подготовки и в дальнейшем отслеживать прогресс. Так вы точно успеете разобрать все темы, улучшите школьные оценки и сдадите ОГЭ.
2. Найдите мотивацию
3. Учитесь по актуальным материалам
4. Готовьтесь к формату ОГЭ
5. Отслеживайте прогресс
6. Изучите формальности ОГЭ
В ОГЭ по обществознанию 67 тем по экономике, праву, религии, политики, социальной сфере. Начните подготовку с диагностики знаний, чтобы на старте выявить пробелы и сильные стороны. Это поможет составить индивидуальный план подготовки и в дальнейшем отслеживать прогресс. Так вы точно успеете разобрать все темы, улучшите школьные оценки и сдадите ОГЭ.
Больше курсов подготовки к ОГЭ
Наши преподаватели
- Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ОГЭ
- Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятнох
- Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах
- Выступают на образовательных форумах и в школах, ведут курсы для школьных учителей
- Находят общий язык с подростками, не ругают за ошибки, отвечают на вопросы
Получите оценку «4» или «5» за ОГЭ, или мы вернём деньги за курсы
- Любой выпускник может поступить на бюджет, если готовиться к ЕГЭ правильно
- Поэтому мы берём на себя юридическую ответственность за ваш результат
- 97% выпускников MAXIMUM поступили на бюджет по гарантии, присоединяйтесь!
Что нужно знать об ОГЭ по обществознанию??
- ОГЭ по обществознанию состоит из двух частей: в первой части 16 заданий с кратким ответом; во второй — 8 заданий с разврнутым. Задания с развернутым ответом приносят ученику 20 из 37 баллов.
- По статистики ФИПИ, ученики теряют больше всего баллов на заданиях по экономике, политике и праву.
- ОГЭ по обществознанию длится 3 часа. Чтобы уложиться в отведенное время, на каждое задание с кратким ответом нужно тратить не больше 3 минут; на задания повышенной сложности — 5-10 минут.
Изучим все темы ОГЭ 2023 из Кодификатора ФИПИ
- Человек и общество — задания № 4—6
- Экономика — задания № 7—10
- Социальные отношения — задания № 11—12
- Политика — задания № 13—15
- Форматные задания: анализ таблиц или схемам (№ 1), поиск обобщающего понятия (№ 2), поиск двух лишних понятий (№ 3), вставка терминов в текст (№ 20)
Вопрос – ответ
- Почему онлайн курсы подготовки к ОГЭ по обществознанию эффективнее самоподготовки и репетиторов?
- Как проходит обучение?
- Как начать учиться?
- Можно ли сменить преподавателя?
- Как восполнить пропущенный урок?
Получите в подарок оценку знаний и профориентацию