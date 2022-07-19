Курсы подготовки к ОГЭ по обществознанию для 8 класса

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Для кого
ученики 8-го класса
Длительность
5 месяцев
Старт групп
21 января - 6 февраля
Формат обучения
в классе или онлайн

Готовьтесь к ОГЭ 2023 по актуальным материалам с MAXIMUM Education

Мы изучили все изменения, ловушки и тонкости формата ОГЭ, чтобы ученики получили максимум баллов на ОГЭ. А ещё преподаватель поддерживает и мотивирует учеников, показывает прогресс и разбирает ошибки, чтобы вы точно поступили на бюджет.
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Вы:
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Как подготовиться к ОГЭ по обществознанию за 6 шагов за 6 шагов

  • 1. Определите пробелы в знаниях

    В ОГЭ по обществознанию 67 тем по экономике, праву, религии, политики, социальной сфере. Начните подготовку с диагностики знаний, чтобы на старте выявить пробелы и сильные стороны. Это поможет составить индивидуальный план подготовки и в дальнейшем отслеживать прогресс. Так вы точно успеете разобрать все темы, улучшите школьные оценки и сдадите ОГЭ.

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  • 2. Найдите мотивацию

  • 3. Учитесь по актуальным материалам

  • 4. Готовьтесь к формату ОГЭ

  • 5. Отслеживайте прогресс

  • 6. Изучите формальности ОГЭ

В ОГЭ по обществознанию 67 тем по экономике, праву, религии, политики, социальной сфере. Начните подготовку с диагностики знаний, чтобы на старте выявить пробелы и сильные стороны. Это поможет составить индивидуальный план подготовки и в дальнейшем отслеживать прогресс. Так вы точно успеете разобрать все темы, улучшите школьные оценки и сдадите ОГЭ.

Определите уровень знаний на бесплатной диагностике

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  • Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ОГЭ
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Что нужно знать об ОГЭ по обществознанию??

  • ОГЭ по обществознанию состоит из двух частей: в первой части 16 заданий с кратким ответом; во второй — 8 заданий с разврнутым. Задания с развернутым ответом приносят ученику 20 из 37 баллов.
  • По статистики ФИПИ, ученики теряют больше всего баллов на заданиях по экономике, политике и праву.
  • ОГЭ по обществознанию длится 3 часа. Чтобы уложиться в отведенное время, на каждое задание с кратким ответом нужно тратить не больше 3 минут; на задания повышенной сложности — 5-10 минут.

Изучим все темы ОГЭ 2023 из Кодификатора ФИПИ

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  • Человек и общество — задания № 4—6
  • Экономика — задания № 7—10
  • Социальные отношения — задания № 11—12
  • Политика — задания № 13—15
  • Форматные задания: анализ таблиц или схемам (№ 1), поиск обобщающего понятия (№ 2), поиск двух лишних понятий (№ 3), вставка терминов в текст (№ 20)

Вопрос – ответ

  1. Почему онлайн курсы подготовки к ОГЭ по обществознанию эффективнее самоподготовки и репетиторов?
  2. Как проходит обучение?
  3. Как начать учиться?
  4. Можно ли сменить преподавателя?
  5. Как восполнить пропущенный урок?
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Получите в подарок оценку знаний и профориентацию
Вы:
Выберите класс
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