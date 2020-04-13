Выучишь всю

теорию Мы будем разбирать все самые сложные темы школьной программы, а также все темы, которые могут встретиться на ОГЭ

Научишься

решать все задания На занятиях мы будем работать с актуальными заданиями в формате ОГЭ

Найдешь

мотивацию учиться Наши преподаватели умеют нескучно и на жизненных примерах объяснять скучные темы школьной программы

Узнаешь

лайфхаки Поделимся с тобой секретными алгоритмами и методами решения заданий ОГЭ

Перестанешь

бояться ОГЭ Мы проведем для тебя пробные ОГЭ и специальные мастер-классы, чтобы ты чувствовал себя уверенно