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Как подготовиться к ОГЭ по математике за 6 шагов за 6 шагов
1. Определите пробелы в знаниях
ОГЭ по математике проверяет знания с 5 по 9 класс, это 38 тем школьной программы. Начните подготовку с диагностики знаний, чтобы на старте выявить пробелы и сильные стороны. Это поможет составить индивидуальный план подготовки и в дальнейшем отслеживать прогресс. Так вы точно успеете разобрать все темы, улучшите школьные оценки и сдадите ОГЭ.
2. Найдите мотивацию
3. Учитесь по актуальным материалам
4. Готовьтесь к формату ОГЭ
5. Отслеживайте прогресс
6. Изучите формальности ОГЭ
ОГЭ по математике проверяет знания с 5 по 9 класс, это 38 тем школьной программы. Начните подготовку с диагностики знаний, чтобы на старте выявить пробелы и сильные стороны. Это поможет составить индивидуальный план подготовки и в дальнейшем отслеживать прогресс. Так вы точно успеете разобрать все темы, улучшите школьные оценки и сдадите ОГЭ.
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Что нужно знать об ОГЭ по математике??
- ОГЭ по математике состоит из 25 заданий по алгебре и геометрии и двух частей. В первой — 19 заданий с кратким ответом, во второй части 6 более сложных — с развёрнутым. По статистике, труднее всего ученикам даются построение графиков, уравнения с корнями и задачи на вписанную и описанную окружность.
- Максимально за ОГЭ по математике можно набрать 31 балл. Для пятерки нужно получить 22 балла и выше. Для четверки — от 15 до 21 балла. Из них не менее 2 баллов за задание по геометрии. Нижний порог сдачи экзамена — 8 баллов.
- ОГЭ по математике длится 3 часа 55 минут. Чтобы уложиться в отведенное время, каждое задание из первой части нужно решить за 6 минут, из второй части — за 20 минут. Для этого нужно знать универсальные алгоритмы решения и лайфхаки.
Изучим все темы ОГЭ 2023 из Кодификатора ФИПИ
- Алгебра (уравнения, выражения, неравенства)
- Анализ функций (функции и их графики, производная, первообразная)
- Реальная математика (текстовые задачи, анализ графиков, диаграмм и таблиц)
- Планиметрия (фигуры на плоскости)
- Стереометрия (фигуры в пространстве)
Вопрос – ответ
- Почему онлайн курсы подготовки к ОГЭ по математике эффективнее самоподготовки и репетиторов?
- Как проходит обучение?
- Как начать учиться?
- Можно ли сменить преподавателя?
- Как восполнить пропущенный урок?
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