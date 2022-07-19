ОГЭ по математике состоит из 25 заданий по алгебре и геометрии и двух частей. В первой — 19 заданий с кратким ответом, во второй части 6 более сложных — с развёрнутым. По статистике, труднее всего ученикам даются построение графиков, уравнения с корнями и задачи на вписанную и описанную окружность.

Максимально за ОГЭ по математике можно набрать 31 балл. Для пятерки нужно получить 22 балла и выше. Для четверки — от 15 до 21 балла. Из них не менее 2 баллов за задание по геометрии. Нижний порог сдачи экзамена — 8 баллов.