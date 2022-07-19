ДЕМОКРАТИЯ, ЕЕ ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ И ПРИЗНАКИ

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Право
Гражданство РФ Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Понятие и виды юридической ответственности Воинская обязанность Конституция РФ Организационно-правовые формы Особенности административной юрисдикции Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Система российского права Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Законодательство РФ о выборах Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Права и обязанности налогоплательщика Особенности уголовного процесса Правоохранительные органы. Судебная система Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Международное право Законотворческий процесс Право в системе социальных норм
Экономика
Финансовые институты. Банковская система Торговля и обмен Рынок труда. Безработица Ценные бумаги Деньги Налоги Государственный бюджет Факторы производства и факторные доходные Виды, причины и последствия инфляции Предпринимательство Роль государства в экономике Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Экономические системы Экономика и экономическая наука Основные источники финансирования бизнеса Мировая экономика Рынок и рыночный механизм Спрос и предложение Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Постоянные и переменные затраты
Политика
Понятие власти Политическое участие граждан РФ Типология политических режимов Органы государственной власти Российской Федерации Избирательная кампания в Российской Федерации Средства массовой информации в политической системе Федеративное устройство Российской Федерации Политические партии и движения Политический процесс Политическая элита Государство, его функции Политическая система Демократия, ее основные ценности и признаки Гражданское общество и государство
Человек и общество
Понятие общественного прогресса Понятие истины, её критерии Системное строение общества элементы и подсистемы Виды знаний Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Основные институты общества Многовариантность общественного развития (типы обществ) Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Потребности и интересы Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Искусство Мораль Религия Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Природное и общественное в человеке. Мировоззрение, его виды и формы Образование, его значение для личности и общества Мышление и деятельность
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 3
Социальные отношения
Отклоняющееся поведение и его типы Социальный конфликт Молодёжь как социальная группа Социализация индивида Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Семья и брак Виды социальных норм Социальные группы Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Социальная роль Социальный контроль Социальная стратификация и мобильность Этнические общности
Формат ЕГЭ
Задание 25 Задание 22 Задание 1 Задание 20 Задание 19 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 17 Политика: Задания 10, 11 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 23 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 24 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 18 Задание 21

ДЕМОКРАТИЯ, ЕЕ ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ И ПРИЗНАКИ

I. Принципы демократии

Демократия — политический режим, при котором народ или его большинство служит источником и носителем политической, государственной власти, и в основе которого лежит метод коллективного принятия решений.

Демократический режим обычно сочетается с рыночной экономикой, а средний класс в таком государстве преобладает.

Предпосылки возникновения демократии:

  • Высокий уровень социально-экономического развития. Достижение необходимого благосостояния всех граждан, без чего невозможно достижение общественного согласия и стабильности.

  • Высокая степень развития общей и политической культуры, значительная социальная и политическая активность индивидуумов и их добровольных объединений.

  • Многообразие форм собственности, обязательное признание и гарантированность права частной собственности.

II. Признаки демократии

  1. Народ — источник власти (суверенитет народа).

Народ может самостоятельно избирать состав законодательных органов страны или субъекта, главу государства и состав органов местного самоуправления. Кроме выборов граждане могут участвовать в референдуме, высказывая свое мнение по важным государственным вопросам.

  1. Разделение властей и наличие местного самоуправления.

Позволяет создать сбалансированную систему государственного управления, где шанс узурпации власти какой-либо из ветвей минимален.

  1. Свободные выборы

Свобода выборов означает, что граждане не испытывают какого-либо давления или принуждения при принятии решения.

  1. Наличие независимых средств массовой информации (СМИ).

В демократическом обществе средства массовой информации не испытывают давления власти и могут доносить до граждан правдивую информацию обо всех общественно-политических процессах. Любой гражданин может быть информирован о действиях власти и событиях в стране.

  1. Идеологическое многообразие и плюрализм мнений.

В демократическом государстве признается множество идеологий, причем ни одна из них не становится государственной или предпочтительной.

  1. Гласность.

Действия государственных органов и должностных лиц максимально «прозрачны».

  1. Многопартийность.

В обществе признаются и являются свободными многочисленные партии, оппозиционные действующей власти, и они могут ее демонстрировать недостатки и просчеты.

  1. Широкие и гарантированные права и свободы граждан.

Все граждане обладают всем объемом прав и свобод, которые невозможно ограничить. Каждый человек социально защищен и имеет достойный уровень жизни. Каждый гражданин имеет право участвовать в политической жизни общества наравне с остальными.

  1. Принятие политических решений по воле большинства, но с учётом и гарантией прав меньшинства.

В условиях демократии решение принимается с учетом общего согласия. Но такая ситуация не всегда достижима, поэтому принимается компромиссное решение, ориентируясь на мнение большинства, но с уступками в сторону решения меньшинства, чтобы защитить их права. Меньшинство, в свою очередь, имеет право на оппозиционное мнение.

  1. Повышение значимости морали как средства социального регулирования.

Отношения в обществе регулирует прежде всего не закон, а моральные нормы, соответственно это приводит к повышению уровня нравственности и гуманности в целом.

  1. Жесткое следование правовым нормам.

Нарушение норм права как со стороны государственных органов, так и со стороны общества недопустимо.

III. Виды демократии

  • Прямая демократия (непосредственная).

Граждане сами непосредственно участвуют в подготовке и принятии решений (используется главным образом на уровне местного самоуправления).

  • Плебисцитная демократия.

Граждане могут только поддержать или отвергнуть предлагаемое решение, но принимать непосредственное решение или контролировать его исполнение они не могут. Методы, используемые в плебисцитной демократии — это голосование, референдум, всенародное обсуждение и др.

  • Представительная демократия.

Граждане участвуют в принятии политических решений не напрямую, а через представителей (депутатов, главы государства и др.), который они сами выбирают.

Всеобщие институты демократии — это организационные формы, с помощью которых реализуются демократические принципы.

К ним относят:

  • Выборность высших органов государства, без которой невозможно выявить волю большинства и организовать нормальное функционирование демократического режима.

  • Ответственность или отчетность выборных органов перед избирателями или их уполномоченными (депутатами).

  • Сменяемость состава выборных государственных органов по истечении срока их полномочий.

Все это укрепляет демократический режим, препятствует попыткам узурпации государственной власти.

Институты прямой демократии, в рамках которой народ непосредственно принимает политические решения и осуществляет свою власть:

  • выборы и референдумы

  • собрания

  • митинги и шествия

  • демонстрации и пикетирования

  • обращения в органы власти (петиции)

  • народное обсуждение

Представительная демократия подразумевает возможность народа осуществлять свою власть через своих представителей в различных государственных органах.

Особую роль среди них играет парламент — высший законодательный и представительный (выборный) орган власти в стране. Конституция Российской Федерации 1993 г. закрепила еще одну форму народовластия — систему органов местного самоуправления. Они отделены от органов власти на местах и обеспечивают участие населения в принятии решений местного значения.

Знаете ли Вы, что без сильной государственной власти демократические принципы и установки могут переродиться в охлократию (ohlos — толпа и cratos — власть, т. е. власть толпы), что означает замену компромиссных решений произволом толпы. Толпа становится главной движущей силой, влияет на решения государственных органов и диктует власти свою волю. Чтобы избежать подобной ситуации, необходимо существование всеобщих институтов демократии.

IV. Демократические выборы

Выборы являются центральным институтом демократии. Демократические выборы характеризуются свободой и честностью в отношении процедур их проведения. Принципы демократического избирательного права:

  • Принцип равенства. Каждый избиратель имеет ровно один голос, а все претенденты и партии находятся в равных правовых условиях в период голосования или подготовки к нему.

  • Принцип всеобщности. Голосовать имеют право абсолютно все граждане, достигшие совершеннолетия, обладающие дееспособностью и не находящиеся в местах лишения свободы. Имущественный, половой, классовый, национальный и другие избирательные цензы не допускаются.

  • Принцип тайного голосования. Волеизъявление избирателя не может подвергаться давлению и результаты голосования никому не могут быть известны. (Для реализации этого принципа в избирательных участках установлены индивидуальные кабины для голосования).

  • Принцип непосредственности. Человек не может передать свой голос кому-либо, должен прийти и сам непосредственно отдать свой голос.

  • Принцип состязательности. Кандидаты соревнуются на равных условиях, кто выигрывает, тот и получает власть.

  • Принцип гласности. Весь ход и результаты выборов оглашаются.

  • Принцип свободы выборов. Каждый избиратель имеет право сам сделать выбор без какого-либо давления или не голосовать вообще.

  • Принцип ограничения срока выборов. Выборы проводятся в конкретные сроки, но при обеспечении гражданам максимально комфортных условий для голосования.

Любые выборы проводятся по четко выверенной системе. Избирательные системы делятся на три вида: мажоритарная, пропорциональная и смешанная. Подробнее о них можно узнать, прочитав тему «Избирательная кампания в Российской Федерации.