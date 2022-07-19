ДЕМОКРАТИЯ, ЕЕ ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ И ПРИЗНАКИ

I. Принципы демократии

Демократия — политический режим, при котором народ или его большинство служит источником и носителем политической, государственной власти, и в основе которого лежит метод коллективного принятия решений.

Демократический режим обычно сочетается с рыночной экономикой, а средний класс в таком государстве преобладает.

Предпосылки возникновения демократии:

Высокий уровень социально-экономического развития . Достижение необходимого благосостояния всех граждан, без чего невозможно достижение общественного согласия и стабильности.

Высокая степень развития общей и политической культуры , значительная социальная и политическая активность индивидуумов и их добровольных объединений.

Многообразие форм собственности, обязательное признание и гарантированность права частной собственности.

II. Признаки демократии

Народ — источник власти (суверенитет народа).

Народ может самостоятельно избирать состав законодательных органов страны или субъекта, главу государства и состав органов местного самоуправления. Кроме выборов граждане могут участвовать в референдуме, высказывая свое мнение по важным государственным вопросам.

Разделение властей и наличие местного самоуправления.

Позволяет создать сбалансированную систему государственного управления, где шанс узурпации власти какой-либо из ветвей минимален.

Свободные выборы

Свобода выборов означает, что граждане не испытывают какого-либо давления или принуждения при принятии решения.

Наличие независимых средств массовой информации (СМИ).

В демократическом обществе средства массовой информации не испытывают давления власти и могут доносить до граждан правдивую информацию обо всех общественно-политических процессах. Любой гражданин может быть информирован о действиях власти и событиях в стране.

Идеологическое многообразие и плюрализм мнений.

В демократическом государстве признается множество идеологий, причем ни одна из них не становится государственной или предпочтительной.

Гласность.

Действия государственных органов и должностных лиц максимально «прозрачны».

Многопартийность.

В обществе признаются и являются свободными многочисленные партии, оппозиционные действующей власти, и они могут ее демонстрировать недостатки и просчеты.

Широкие и гарантированные права и свободы граждан.

Все граждане обладают всем объемом прав и свобод, которые невозможно ограничить. Каждый человек социально защищен и имеет достойный уровень жизни. Каждый гражданин имеет право участвовать в политической жизни общества наравне с остальными.

Принятие политических решений по воле большинства, но с учётом и гарантией прав меньшинства.

В условиях демократии решение принимается с учетом общего согласия. Но такая ситуация не всегда достижима, поэтому принимается компромиссное решение, ориентируясь на мнение большинства, но с уступками в сторону решения меньшинства, чтобы защитить их права. Меньшинство, в свою очередь, имеет право на оппозиционное мнение.

Повышение значимости морали как средства социального регулирования.

Отношения в обществе регулирует прежде всего не закон, а моральные нормы, соответственно это приводит к повышению уровня нравственности и гуманности в целом.

Жесткое следование правовым нормам.

Нарушение норм права как со стороны государственных органов, так и со стороны общества недопустимо.

III. Виды демократии

Прямая демократия (непосредственная).

Граждане сами непосредственно участвуют в подготовке и принятии решений (используется главным образом на уровне местного самоуправления).

Плебисцитная демократия.

Граждане могут только поддержать или отвергнуть предлагаемое решение, но принимать непосредственное решение или контролировать его исполнение они не могут. Методы, используемые в плебисцитной демократии — это голосование, референдум, всенародное обсуждение и др.

Представительная демократия.

Граждане участвуют в принятии политических решений не напрямую, а через представителей (депутатов, главы государства и др.), который они сами выбирают.

Всеобщие институты демократии — это организационные формы, с помощью которых реализуются демократические принципы.

К ним относят:

Выборность высших органов государства , без которой невозможно выявить волю большинства и организовать нормальное функционирование демократического режима.

Ответственность или отчетность выборных органов перед избирателями или их уполномоченными (депутатами).

Сменяемость состава выборных государственных органов по истечении срока их полномочий.

Все это укрепляет демократический режим, препятствует попыткам узурпации государственной власти.

Институты прямой демократии, в рамках которой народ непосредственно принимает политические решения и осуществляет свою власть:

выборы и референдумы

собрания

митинги и шествия

демонстрации и пикетирования

обращения в органы власти (петиции)

народное обсуждение

Представительная демократия подразумевает возможность народа осуществлять свою власть через своих представителей в различных государственных органах.

Особую роль среди них играет парламент — высший законодательный и представительный (выборный) орган власти в стране. Конституция Российской Федерации 1993 г. закрепила еще одну форму народовластия — систему органов местного самоуправления. Они отделены от органов власти на местах и обеспечивают участие населения в принятии решений местного значения.

Знаете ли Вы, что без сильной государственной власти демократические принципы и установки могут переродиться в охлократию (ohlos — толпа и cratos — власть, т. е. власть толпы), что означает замену компромиссных решений произволом толпы. Толпа становится главной движущей силой, влияет на решения государственных органов и диктует власти свою волю. Чтобы избежать подобной ситуации, необходимо существование всеобщих институтов демократии.

IV. Демократические выборы

Выборы являются центральным институтом демократии. Демократические выборы характеризуются свободой и честностью в отношении процедур их проведения. Принципы демократического избирательного права:

Принцип равенства. Каждый избиратель имеет ровно один голос, а все претенденты и партии находятся в равных правовых условиях в период голосования или подготовки к нему.

Принцип всеобщности. Голосовать имеют право абсолютно все граждане, достигшие совершеннолетия, обладающие дееспособностью и не находящиеся в местах лишения свободы. Имущественный, половой, классовый, национальный и другие избирательные цензы не допускаются.

Принцип тайного голосования. Волеизъявление избирателя не может подвергаться давлению и результаты голосования никому не могут быть известны. (Для реализации этого принципа в избирательных участках установлены индивидуальные кабины для голосования).

Принцип непосредственности. Человек не может передать свой голос кому-либо, должен прийти и сам непосредственно отдать свой голос.

Принцип состязательности. Кандидаты соревнуются на равных условиях, кто выигрывает, тот и получает власть.

Принцип гласности. Весь ход и результаты выборов оглашаются.

Принцип свободы выборов. Каждый избиратель имеет право сам сделать выбор без какого-либо давления или не голосовать вообще.

Принцип ограничения срока выборов. Выборы проводятся в конкретные сроки, но при обеспечении гражданам максимально комфортных условий для голосования.

Любые выборы проводятся по четко выверенной системе. Избирательные системы делятся на три вида: мажоритарная, пропорциональная и смешанная. Подробнее о них можно узнать, прочитав тему «Избирательная кампания в Российской Федерации.