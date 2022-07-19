Угрозы XXI в. (глобальные проблемы)

Глобализация

Глобализация уничтожает часть старого, поделенного на племена общества, взамен пытаясь создавать ощущение дома в любом уголке планеты. В пример можно привести торговые центры, которые есть практически на каждом уголке планеты. Где бы человек ни оказался, они везде устроены одинаково.

Проявления глобализации:

В политической сфере:

Возникновение наднациональных единиц различного масштаба: политических и военных блоков (НАТО), имперских сфер влияния (сфера влияния США), коалиций правящих групп ("Большая семерка"), континентальных или региональных объединений (Европейское сообщество), всемирных международных организаций (ООН). Возникновение контуров будущего всемирного правительства (Европейский парламент, Интерпол). Растущая политическая однородность мирового сообщества (демократизация общественно-политической жизни).

В экономической сфере:

Усиление значения наднациональной координации и интеграции (ЕС, ОПЕК), региональных и мировых экономических соглашений. Глобальное разделение труда. Возрастание роли многонациональных и транснациональных корпораций (ТНК) ("Ниссан", "Тойота", "Пепси-Кола"). Становление универсального, единого экономического механизма, охватывающего весь мир. Молниеносность, с какой финансовые рынки реагируют на события в отдельных странах.

В сфере культуры:

Превращение планеты в "мировую деревню" (М.Маклуэн), когда миллионы людей благодаря средствам массовой информации практически мгновенно становятся свидетелями событий, происходящих в разных уголках Земного шара. Приобщение людей, живущих в разных странах и на разных континентах, к одному и тому же культурному опыту (олимпиады, рок концерты). Унификация вкусов, восприятий, предпочтений (кока-кола, джинсы, "мыльные оперы"). Непосредственное знакомство с образом жизни, обычаями, нормами поведения в других странах (через туризм, работу за границей, миграции). Появление языка международного общения – английского. Повсеместное распространение унифицированных компьютерных технологий, интернет. "Размывание" местных культурных традиций, их замена массовой потребительской культурой западного типа.

Глобализация ― сложный, всеохватывающий, многоуровневый и противоречивый процесс, который имеет свои достоинства и недостатки.

Положительные последствия глобализации:

сближение государств

развитие экономики

рост производства в ранее отсталых странах

совместное решение глобальных проблем

обеспечение толерантности

распространение демократических взглядов

Отрицательные последствия глобализации:

потеря экономической и политической самостоятельности многих стран

навязывание ценностей чужой культуры в ущерб национальных культур

разрушительное влияние роста экономики на природную среду

появление глобальных проблем

увеличение уровня безработицы

потеря самобытности многих стран

Появление глобальных проблем - одно из негативных последствий глобализации.

Глобальные проблемы ― это совокупность проблем человечества, которые встали перед ним во второй половине XX века, и от решения которых зависит существование цивилизации.

Термин «глобальные проблемы» появился в научной литературе в конце шестидесятых годов XX века. Глобальные проблемы современности не являются чем-то новым для нынешнего этапа развития человечества, а представляют собой обострение и углубление в современных условиях существовавших ранее проблем в системе «человек — природа — общество».

Характерные черты глобальных проблем:

затрагивают жизнедеятельность всего человечества

проявляются как объективный фактор развития общества

настоятельно требуют решения

предполагают международное сотрудничество различных стран

от их решения зависит дальнейшая судьба человеческой цивилизации

Виды глобальных проблем:

Интерсоциальные проблемы:

проблема "Север-Юг" (разрыв между уровнем социально-экономического развития между развитыми и развивающимися странами);

проблема мира и разоружения (угрозы локальных вооруженных конфликтов и нежелание государств уничтожать запасы произведенного оружия);

терроризм;

предотвращение ядерной катастрофы.

Проблемы, возникающие между обществом и природой:

глобальное потепление;

проблема ограниченности природных ресурсов (недостаточное количество пресной воды в разных регионах планеты, исчерпание полезных ископаемых);

экологическая проблема (загрязнение окружающей среды, атмосферы, которое приводит к вымиранию отдельных видов животных, птиц и рыб и в целом уничтожает экосистемы).

Проблемы, возникающие между человеком и обществом:

демографическая проблема (перенаселение земного шара, недостаток пищи и воды);

проблема здоровья человека.

К основным направлениям решений глобальных проблем можно отнести: широкое информирование людей о глобальных проблемах, развитие международной системы прогнозирования, концентрацию усилий всех стран и т. п.