Социальные группы

Социальная общность — это объединение людей, характеризующаяся относительной целостностью и выступающая коллективным субъектом исторического и социального действия.

Признаки социальной общности:

Сходство условий жизнедеятельности.

Общность потребностей.

Наличие совместной деятельности.

Формирование собственной культуры.

Социальная идентификация членов общности, причисление к себя к этой общности.

Формы и виды социальных общностей

Социальные общности отличаются разнообразием конкретных форм и видов. Они могут варьироваться:

по количественному составу : от нескольких лиц до многочисленных масс;

по продолжительности существования : от минут и часов (например, пассажиры поезда, театральная аудитория) до столетий и тысячелетий (например, этносы (от гр. ethnos — народ, нация);

по степени связи между индивидами: от относительно устойчивых объединений до случайных образований (например, очередь, толпа, аудитория слушателей, болельщики футбольных команд). Их называют «квазигруппами» (лат. quasi — якобы, мнимый), или «социальными агрегациями». Для них характерна непрочность взаимосвязей между контактирующими людьми.

Виды социальных общностей:

Классовые общности и слои.

Исторические формы общности.

Социально-демографические общности.

Корпоративные общности.

Этнические и территориальные общности.

Общности, сложившиеся в зависимости от интереса индивидов.

В целом всё множество реальных социальных общностей можно разделить на два больших подкласса: массовые и групповые (социальные группы).

Социальная группа — это любая относительно устойчивая совокупность людей, находящихся во взаимодействии и объединенных общими интересами и целями.

Типы групп:

Условная группа ― объединенная по определенному признаку (характеру деятельности, полу, возрасту, уровню образования, национальности и т. д.) общность людей, являющаяся объектом изучения социальной психологии, социологии или других наук и включающая субъектов, которые не имеют прямых или косвенных объективных взаимоотношений друг с другом.

Пример: Россияне.

Неформальная группа — это такая социальная общность, которая сформирована на основе межличностных отношений и не имеет официального, юридически фиксированного, утвержденного статуса, и существует на основе личных интересов ее участников.

Пример: поэтический кружок.

Формальная группа ― социальная группа, структура и деятельность которой рационально организованы и стандартизованы в соответствии с точно предписанными групповыми правилами, целями и ролевыми функциями.

Пример: сотрудники школы.

Референтная группа — это социальная группа, которая служит для индивида своеобразным стандартом, системой отсчета для себя и других, а также источником формирования социальных норм и ценностных ориентаций.

Например: работник в организации, стремясь сделать карьеру, ориентируется на поведение высшего руководства. Высшее руководство в таком случае как раз является референтной группой.

Малая группа ― небольшая по численности совокупность людей, включающая от 2-3 до 20-30 человек, занятых общим делом и имеющих прямые личные контакты друг с другом.

(семья)

Большая группа ― совокупность людей, существующая в масштабах общества, страны: классы, социальные слои, профессиональные группы, этнические общности нация, народность, племя, возрастные группы ,молодежь, пенсионер и др.

Принадлежность индивидов к большой группе определяется на основе некоторых объективных признаков. Лица, относящиеся к большой группе, могут не иметь непосредственного контакта с другими членами группы и даже не сознавать своей принадлежности к ней.

Профессиональная группа ― объединенная по определенной принадлежности к какой-либо профессии.

Пример: группа водителей автобусов.

Воздействие группы на человека

Группы и организации непосредственно влияют на поведение человека. Это влияние может быть как положительным, так и отрицательным.

Позитивное

Отношения, складывающиеся в группе, приучают человека выполнять существующие социальные нормы, формируют ценностные ориентации, усваиваемые личностью.

В группе человек совершенствует свои коммуникативные умения.

От членов группы человек получает информацию, позволяющую ему правильно воспринимать и оценивать себя.

Группа дает человеку уверенность в себе, снабжает его системой положительных эмоций, необходимых для его развития.

Негативное