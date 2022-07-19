Признаки социальной общности:
Сходство условий жизнедеятельности.
Общность потребностей.
Наличие совместной деятельности.
Формирование собственной культуры.
Социальная идентификация членов общности, причисление к себя к этой общности.
Социальные общности отличаются разнообразием конкретных форм и видов. Они могут варьироваться:
по количественному составу: от нескольких лиц до многочисленных масс;
по продолжительности существования: от минут и часов (например, пассажиры поезда, театральная аудитория) до столетий и тысячелетий (например, этносы (от гр. ethnos — народ, нация);
по степени связи между индивидами: от относительно устойчивых объединений до случайных образований (например, очередь, толпа, аудитория слушателей, болельщики футбольных команд). Их называют «квазигруппами» (лат. quasi — якобы, мнимый), или «социальными агрегациями». Для них характерна непрочность взаимосвязей между контактирующими людьми.
Виды социальных общностей:
Классовые общности и слои.
Исторические формы общности.
Социально-демографические общности.
Корпоративные общности.
Этнические и территориальные общности.
Общности, сложившиеся в зависимости от интереса индивидов.
В целом всё множество реальных социальных общностей можно разделить на два больших подкласса: массовые и групповые (социальные группы).
Типы групп:
Условная группа ― объединенная по определенному признаку (характеру деятельности, полу, возрасту, уровню образования, национальности и т. д.) общность людей, являющаяся объектом изучения социальной психологии, социологии или других наук и включающая субъектов, которые не имеют прямых или косвенных объективных взаимоотношений друг с другом.
Неформальная группа — это такая социальная общность, которая сформирована на основе межличностных отношений и не имеет официального, юридически фиксированного, утвержденного статуса, и существует на основе личных интересов ее участников.
Формальная группа ― социальная группа, структура и деятельность которой рационально организованы и стандартизованы в соответствии с точно предписанными групповыми правилами, целями и ролевыми функциями.
Референтная группа — это социальная группа, которая служит для индивида своеобразным стандартом, системой отсчета для себя и других, а также источником формирования социальных норм и ценностных ориентаций.
Малая группа ― небольшая по численности совокупность людей, включающая от 2-3 до 20-30 человек, занятых общим делом и имеющих прямые личные контакты друг с другом.
Большая группа ― совокупность людей, существующая в масштабах общества, страны: классы, социальные слои, профессиональные группы, этнические общности нация, народность, племя, возрастные группы ,молодежь, пенсионер и др.
Принадлежность индивидов к большой группе определяется на основе некоторых объективных признаков. Лица, относящиеся к большой группе, могут не иметь непосредственного контакта с другими членами группы и даже не сознавать своей принадлежности к ней.
Профессиональная группа ― объединенная по определенной принадлежности к какой-либо профессии.
Группы и организации непосредственно влияют на поведение человека. Это влияние может быть как положительным, так и отрицательным.
Позитивное
Отношения, складывающиеся в группе, приучают человека выполнять существующие социальные нормы, формируют ценностные ориентации, усваиваемые личностью.
В группе человек совершенствует свои коммуникативные умения.
От членов группы человек получает информацию, позволяющую ему правильно воспринимать и оценивать себя.
Группа дает человеку уверенность в себе, снабжает его системой положительных эмоций, необходимых для его развития.
Негативное
Цели группы достигаются за счет ущемления интересов отдельных ее членов в ущерб интересам всего общества, т. е. имеет место групповой эгоизм.
Воздействие, которое группа оказывает обычно на одаренных творческих личностей: их оригинальные идеи отвергались большинством потому, что были непонятны, а сами неординарные личности сдерживались, подавлялись в своем развитии, преследовались.
Иногда человек идет на внутренний конфликт и ведет себя конформно (лат. conformis — подобный), т. е. осознанно расходясь в мнениях с окружающими людьми, тем не менее соглашается с ними, исходя из каких-либо соображений.