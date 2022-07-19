Социальные группы

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Экономика
Основные источники финансирования бизнеса Роль государства в экономике Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Деньги Государственный бюджет Мировая экономика Экономические системы Экономика и экономическая наука Факторы производства и факторные доходные Ценные бумаги Рынок и рыночный механизм Спрос и предложение Постоянные и переменные затраты Финансовые институты. Банковская система Налоги Рынок труда. Безработица Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Виды, причины и последствия инфляции Предпринимательство Торговля и обмен
Политика
Федеративное устройство Российской Федерации Типология политических режимов Политическая система Политическая элита Демократия, ее основные ценности и признаки Гражданское общество и государство Избирательная кампания в Российской Федерации Политический процесс Понятие власти Средства массовой информации в политической системе Политическое участие граждан РФ Государство, его функции Политические партии и движения Органы государственной власти Российской Федерации
Человек и общество
Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Мировоззрение, его виды и формы Виды знаний Мышление и деятельность Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Природное и общественное в человеке. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Религия Понятие общественного прогресса Основные институты общества Многовариантность общественного развития (типы обществ) Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Потребности и интересы Системное строение общества элементы и подсистемы Образование, его значение для личности и общества Искусство Понятие истины, её критерии Мораль
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5
Социальные отношения
Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Виды социальных норм Социальные группы Этнические общности Социализация индивида Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Семья и брак Социальная роль Социальный контроль Социальная стратификация и мобильность Отклоняющееся поведение и его типы Молодёжь как социальная группа
Формат ЕГЭ
Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 24 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 22 Политика: Задания 10, 11 Задание 21 Задание 25 Задание 18 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 17 Задание 19 Задание 20 Задание 1 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 23
Право
Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Права и обязанности налогоплательщика Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Право в системе социальных норм Особенности административной юрисдикции Международное право Особенности уголовного процесса Правоохранительные органы. Судебная система Законотворческий процесс Гражданство РФ Законодательство РФ о выборах Воинская обязанность Конституция РФ Организационно-правовые формы Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Понятие и виды юридической ответственности Система российского права

Социальные группы

Социальная общность — это объединение людей, характеризующаяся относительной целостностью и выступающая коллективным субъектом исторического и социального действия.

Признаки социальной общности:

  • Сходство условий жизнедеятельности.

  • Общность потребностей.

  • Наличие совместной деятельности.

  • Формирование собственной культуры.

  • Социальная идентификация членов общности, причисление к себя к этой общности.

Формы и виды социальных общностей

Социальные общности отличаются разнообразием конкретных форм и видов. Они могут варьироваться:

  • по количественному составу: от нескольких лиц до многочисленных масс;

  • по продолжительности существования: от минут и часов (например, пассажиры поезда, театральная аудитория) до столетий и тысячелетий (например, этносы (от гр. ethnos — народ, нация);

  • по степени связи между индивидами: от относительно устойчивых объединений до случайных образований (например, очередь, толпа, аудитория слушателей, болельщики футбольных команд). Их называют «квазигруппами» (лат. quasi — якобы, мнимый), или «социальными агрегациями». Для них характерна непрочность взаимосвязей между контактирующими людьми.

Виды социальных общностей:

  • Классовые общности и слои.

  • Исторические формы общности.

  • Социально-демографические общности.

  • Корпоративные общности.

  • Этнические и территориальные общности.

  • Общности, сложившиеся в зависимости от интереса индивидов.

В целом всё множество реальных социальных общностей можно разделить на два больших подкласса: массовые и групповые (социальные группы).

Социальная группа — это любая относительно устойчивая совокупность людей, находящихся во взаимодействии и объединенных общими интересами и целями.

Типы групп:

  • Условная группа ― объединенная по определенному признаку (характеру деятельности, полу, возрасту, уровню образования, национальности и т. д.) общность людей, являющаяся объектом изучения социальной психологии, социологии или других наук и включающая субъектов, которые не имеют прямых или косвенных объективных взаимоотношений друг с другом.

Пример: Россияне.

  • Неформальная группа — это такая социальная общность, которая сформирована на основе межличностных отношений и не имеет официального, юридически фиксированного, утвержденного статуса, и существует на основе личных интересов ее участников.

Пример: поэтический кружок.

  • Формальная группа ― социальная группа, структура и деятельность которой рационально организованы и стандартизованы в соответствии с точно предписанными групповыми правилами, целями и ролевыми функциями.

Пример: сотрудники школы.

  • Референтная группа — это социальная группа, которая служит для индивида своеобразным стандартом, системой отсчета для себя и других, а также источником формирования социальных норм и ценностных ориентаций.

Например: работник в организации, стремясь сделать карьеру, ориентируется на поведение высшего руководства. Высшее руководство в таком случае как раз является референтной группой.

  • Малая группа ― небольшая по численности совокупность людей, включающая от 2-3 до 20-30 человек, занятых общим делом и имеющих прямые личные контакты друг с другом.

(семья)

  • Большая группа ― совокупность людей, существующая в масштабах общества, страны: классы, социальные слои, профессиональные группы, этнические общности нация, народность, племя, возрастные группы ,молодежь, пенсионер и др.

Принадлежность индивидов к большой группе определяется на основе некоторых объективных признаков. Лица, относящиеся к большой группе, могут не иметь непосредственного контакта с другими членами группы и даже не сознавать своей принадлежности к ней.

  • Профессиональная группа ― объединенная по определенной принадлежности к какой-либо профессии.

Пример: группа водителей автобусов.

Воздействие группы на человека

Группы и организации непосредственно влияют на поведение человека. Это влияние может быть как положительным, так и отрицательным.

Позитивное

  • Отношения, складывающиеся в группе, приучают человека выполнять существующие социальные нормы, формируют ценностные ориентации, усваиваемые личностью.

  • В группе человек совершенствует свои коммуникативные умения.

  • От членов группы человек получает информацию, позволяющую ему правильно воспринимать и оценивать себя.

  • Группа дает человеку уверенность в себе, снабжает его системой положительных эмоций, необходимых для его развития.

Негативное

  • Цели группы достигаются за счет ущемления интересов отдельных ее членов в ущерб интересам всего общества, т. е. имеет место групповой эгоизм.

  • Воздействие, которое группа оказывает обычно на одаренных творческих личностей: их оригинальные идеи отвергались большинством потому, что были непонятны, а сами неординарные личности сдерживались, подавлялись в своем развитии, преследовались.

  • Иногда человек идет на внутренний конфликт и ведет себя конформно (лат. conformis — подобный), т. е. осознанно расходясь в мнениях с окружающими людьми, тем не менее соглашается с ними, исходя из каких-либо соображений.