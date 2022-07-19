Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина

Права человека – понятие, характеризующее меру свободы человека, его автономию, т. е. определенную независимость, самостоятельность по отношению к государству, возможности и притязания в экономической, социальной, политической и культурной сферах.

Признаки прав человека:

Принадлежат человеку от рождения. Имеют неотчуждаемый, неотъемлемый характер, признаются как естественные. Признаются высшей социальной ценностью. Их признание, соблюдение и защита являются обязан­ностью государства и т.д.

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина зафиксированы в статьях 45-46 Конституции РФ.

Способы защиты: