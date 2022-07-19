Признаки прав человека:
Принадлежат человеку от рождения.
Имеют неотчуждаемый, неотъемлемый характер, признаются как естественные.
Признаются высшей социальной ценностью.
Их признание, соблюдение и защита являются обязанностью государства и т.д.
Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина зафиксированы в статьях 45-46 Конституции РФ.
Способы защиты:
Самозащита (обращения в СМИ, митинги, шествия и др.)
Обращение в государственные органы (обращение с иском в суд в целях восстановления нарушенных прав)