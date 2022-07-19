Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Экономика
Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Заработная плата и стимулирование труда Товары и услуги Рынок и рыночный механизм Обмен, торговля Экономика, ее роль в жизни общества Налоги, уплачиваемые гражданами Разделение труда и специализация Экономические цели и функции государства Деньги Экономические функции домохозяйства Инфляция Государственный бюджет Производство и производительность труда Факторы производства и факторные доходы Банковские услуги Экономические системы и собственность
Право
Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Норма права. Нормативный правовой акт Органы государственной власти Российской Федерации Федеративное устройство Российской Федерации Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Понятие правоотношений Право, его роль в жизни общества и государства Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Административные правоотношения, правонарушения и наказания
Сфера духовной культуры
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества
Человек и общество
Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Общество как форма жизнедеятельности людей Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Взаимодействие общества и природы Глобальные проблемы современности Биологическое и социальное в человеке Личность. Особенности подросткового возраста Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь
Политика
Власть. Роль политики в жизни общества Участие граждан в политической жизни Политический режим. Демократия Разделение властей Местное самоуправление Правовое государство Понятие и признаки государства Выборы, референдум Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Формы государства Гражданское общество
Социальная сфера
Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина

Права человека – понятие, характеризующее меру свободы человека, его автономию, т. е. определенную независимость, самостоятельность по отношению к государству, возможности и притязания в экономической, социальной, политической и культурной сферах.

Признаки прав человека:

  1. Принадлежат человеку от рождения.

  2. Имеют неотчуждаемый, неотъемлемый характер, признаются как естественные.

  3. Признаются высшей социальной ценностью.

  4. Их признание, соблюдение и защита являются обязан­ностью государства и т.д.

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина зафиксированы в статьях 45-46 Конституции РФ.

Способы защиты:

  1. Самозащита (обращения в СМИ, митинги, шествия и др.)

  2. Обращение в государственные органы (обращение с иском в суд в целях восстановления нарушенных прав)