Мышление и деятельность

Способность человека преобразовывать мир своими действиями ― качество, отличающее его от других живущих на Земле существ.

Деятельность ― это совокупность взаимосвязанных действий, направленных на достижение цели и побуждаемых потребностями, мотивами и интересами.

Признаки деятельности:

Сознательный характер — человек сознательно выдвигает цели деятельности и предвидит ее результаты;

Продуктивный характер — направлен на получение результата (продукта);

Преобразующий характер — человек изменяет окружающий мир и самого себя;

Общественный характер — человек в процессе деятельности, как правило, вступает в разнообразные отношения с другими людьми.

Именно человеческую деятельность отличает сознательность и творчество. Ее результатом должно быть создание новых материальных и духовных ценностей. Также человеческая деятельность имеет в своем основании сознательно сформулированную цель и план.

Любой вид деятельности предполагает взаимосвязь компонентов. Все это мы будем называть структурой деятельности.

В структуре любой деятельности принято выделять объект, субъект, цель, мотив и средства ее достижения.

Субъект ― это тот, кто совершает какой-либо вид деятельности.

Объект ― это то, на что направлено действие.

Средство ― это то, что используется в процессе деятельности.

Цель ― это то, к чему субъект хочет прийти в итоге деятельности.

Мотив ― это то, что подтолкнуло к действию, его первопричина.

Результат ― это то, к чему субъект приходит в итоге деятельности.

Различают деятельность практическую и духовную:

Практическая деятельность направлена на преобразование существующих в реальности объектов природы и общества.

Содержанием духовной деятельности является изменение сознания людей.

Практическая деятельность :

Материально-производственная – когда в результате деятельности что-то производится, какой –либо материальный конечный продукт;

Социально-преобразовательная – деятельность, преобразующая общественные отношения.

Духовная деятельность:

Познавательная или исследовательская – деятельность, направленная на активное изучение чего-то нового;

Ценностно-ориентационная – деятельность, ориентированная в соответствии с базовыми ценностями общества, все действия происходят в ключе какой - либо идеи, ценности;

Учебно-познавательная – деятельность, направленная на получение знаний и навыков, не имеет материального результата;

Прогностическая – деятельность, направленная на предсказание будущего.

Помимо видов человеческой деятельности следует выделять ее формы.

Если виды деятельности связаны с удовлетворением той или иной потребности, то формы деятельности сопряжены с основными человеческими способностями.

Формы деятельности:

Игра – форма деятельности, где отсутствует практическая целесообразность, предоставляющая индивиду возможность для самореализации.

Учение – осознанный и целенаправленный процесс, направленный на приобретение знаний, умений, навыков для будущей деятельности.

Общение – это форма деятельности, при которой происходит обмен идеями и эмоциями.

Труд – процесс, в котором человек целенаправленно воздействуют на предметы природы и преобразует окружающую действительность. В процессе труда человек изменяет природные условия своей жизни, изменяет и свою собственную природу, развивает свои способности.

Весьма специфическим видом деятельности является мышление.

Мышление – активный процесс отражения объективной действительности в понятиях, суждениях, теориях, составляющий высшую ступень человеческого познания.

Мышление радикально расширяет возможности индивида в его стремлении к познанию действительности.

Мышление имеет две стадии:

Допонятийная стадия – вид мышления, характерный для детей в раннем возрасте, вид мышления, когда ребёнок ещё не знает слов и понятий.

Понятийная стадия – вид мышления, где используются понятия и логические конкуренции (появляется постепенно у детей в возрасте 11-14 лет).

Отличительными чертами мышления являются:

Социальная природа (для постановки и решения любой задачи человек использует законы, правила, понятия, которые были открыты в человеческой практике);

Неразрывная связь с языком (например, уменьшительно-ласкательные формы слов «ложечка», «тарелочка», дают нам представление о чем-то маленьком и милом ) ;

Опосредованный характер (познающий человек с помощью мышления проникает в скрытые свойства, связи, отношения предметов);

Личностный характер (проявляется в том, какие задачи привлекают внимание того или иного человека, как он решает каждую из них, какие испытывает чувства при их решении).

Стоит различать операции, формы и типы мышления.

Наша мыслительная деятельность протекает именно с помощью логики, в структуре мышления это называется логические операции. Это наши умственные действия над воспринимаемыми предметами, явлениями, знаниями.

Операции мышления:

Анализ – расчленение сложного объекта на части, знание об отдельных элементах предмета.

Сравнение – установление сходства и различий между предметами.

Синтез – переход от частей к целому.

Абстрагирование – выделение главных и существенных свойств и связей объекта.

Обобщение – объединение предметов по их общим признакам.

Конкретизация – движение от общего к частному.

Формы мышления помогают нам понять, как мы фиксируем результат мыслительной деятельности.

Формы мышления:

Понятие: отражение в сознании человека общих и существенных свойств предметов и явлений. Содержание понятий раскрывается в суждениях.

Суждение: отражение связей между предметами и явлениями действительности (или между их свойствами и признаками) в форме утверждения или отрицания.

Умозаключение (индукция, дедукция, аналогия) : вывод на основе нескольких суждений.

Индукция – от частных случаев к общему.

Дедукция – от общего положения к частному.

Аналогия – на основании частичного сходства между предметами дается вывод без достаточного исследования всех условий, то есть от частного к частному на основе сходства.

На разных этапах развития человека, его мыслительных способностей доминировали разные типы мышления.

Тип мышления:

Образное: человек мыслит наглядно, образами в конкретной форме.

Свойственно первобытному человеку и людям первых цивилизаций.

Понятийное(теоретическое): решение задач теоретическим путем.

Способом ее решения будет использование абстрактных понятий, теоретических знаний.

Свойственно современному человеку.

Знаковое: пользуется некими обозначениями-знаками явлений и событий и оперирует этими знаками в построении моделей существования и поведения явлений.