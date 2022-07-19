Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Человек и общество
Системное строение общества элементы и подсистемы Виды знаний Потребности и интересы Образование, его значение для личности и общества Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Мышление и деятельность Религия Понятие общественного прогресса Искусство Основные институты общества Природное и общественное в человеке. Мировоззрение, его виды и формы Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Понятие истины, её критерии Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Мораль Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Многовариантность общественного развития (типы обществ)
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 3
Социальные отношения
Социальные группы Этнические общности Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Социальный контроль Социальная роль Виды социальных норм Социальная стратификация и мобильность Отклоняющееся поведение и его типы Социальный конфликт Молодёжь как социальная группа Социализация индивида Семья и брак
Формат ЕГЭ
Задание 23 Задание 20 Задание 24 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 19 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 17 Политика: Задания 10, 11 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 21 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 1 Задание 18 Задание 22 Задание 25
Право
Законодательство РФ о выборах Законотворческий процесс Организационно-правовые формы Особенности административной юрисдикции Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Конституция РФ Гражданство РФ Понятие и виды юридической ответственности Международное право Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Система российского права Особенности уголовного процесса Воинская обязанность Правоохранительные органы. Судебная система Право в системе социальных норм Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Права и обязанности налогоплательщика
Экономика
Налоги Рынок труда. Безработица Государственный бюджет Факторы производства и факторные доходные Экономические системы Роль государства в экономике Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Постоянные и переменные затраты Предпринимательство Ценные бумаги Основные источники финансирования бизнеса Финансовые институты. Банковская система Деньги Виды, причины и последствия инфляции Мировая экономика Экономика и экономическая наука Торговля и обмен Рынок и рыночный механизм Спрос и предложение
Политика
Понятие власти Политический процесс Избирательная кампания в Российской Федерации Государство, его функции Политические партии и движения Политическая элита Органы государственной власти Российской Федерации Средства массовой информации в политической системе Федеративное устройство Российской Федерации Типология политических режимов Политическая система Политическое участие граждан РФ Демократия, ее основные ценности и признаки Гражданское общество и государство

Мышление и деятельность

Способность человека преобразовывать мир своими действиями ― качество, отличающее его от других живущих на Земле существ.

Деятельность ― это совокупность взаимосвязанных действий, направленных на достижение цели и побуждаемых потребностями, мотивами и интересами.

Признаки деятельности:

  • Сознательный характер — человек сознательно выдвигает цели деятельности и предвидит ее результаты;

  • Продуктивный характер — направлен на получение результата (продукта);

  • Преобразующий характер — человек изменяет окружающий мир и самого себя;

  • Общественный характер — человек в процессе деятельности, как правило, вступает в разнообразные отношения с другими людьми.

Именно человеческую деятельность отличает сознательность и творчество. Ее результатом должно быть создание новых материальных и духовных ценностей. Также человеческая деятельность имеет в своем основании сознательно сформулированную цель и план.

Любой вид деятельности предполагает взаимосвязь компонентов. Все это мы будем называть структурой деятельности.

В структуре любой деятельности принято выделять объект, субъект, цель, мотив и средства ее достижения.

  • Субъект― это тот, кто совершает какой-либо вид деятельности.

  • Объект ― это то, на что направлено действие.

  • Средство― это то, что используется в процессе деятельности.

  • Цель ― это то, к чему субъект хочет прийти в итоге деятельности.

  • Мотив― это то, что подтолкнуло к действию, его первопричина.

  • Результат ― это то, к чему субъект приходит в итоге деятельности.

Различают деятельность практическуюидуховную:

Практическая деятельность направлена на преобразование существующих в реальности объектов природы и общества.

Содержанием духовной деятельности является изменение сознания людей.

Практическая деятельность :

  • Материально-производственная – когда в результате деятельности что-то производится, какой –либо материальный конечный продукт;

  • Социально-преобразовательная – деятельность, преобразующая общественные отношения.

Духовная деятельность:

Познавательная или исследовательская – деятельность, направленная на активное изучение чего-то нового;

Ценностно-ориентационная – деятельность, ориентированная в соответствии с базовыми ценностями общества, все действия происходят в ключе какой - либо идеи, ценности;

Учебно-познавательная – деятельность, направленная на получение знаний и навыков, не имеет материального результата;

Прогностическая – деятельность, направленная на предсказание будущего.

Помимо видов человеческой деятельности следует выделять ее  формы.

Если виды деятельности связаны с удовлетворением той или иной потребности, то формы деятельности сопряжены с основными человеческими способностями.

Формы деятельности:

Игра – форма деятельности, где отсутствует практическая целесообразность, предоставляющая индивиду возможность для самореализации.

Учение – осознанный и целенаправленный процесс, направленный на приобретение знаний, умений, навыков для будущей деятельности.

Общение – это форма деятельности, при которой происходит обмен идеями и эмоциями.

Труд – процесс, в котором человек целенаправленно воздействуют на предметы природы и преобразует окружающую действительность. В процессе труда человек изменяет природные условия своей жизни, изменяет и свою собственную природу, развивает свои способности.

Весьма специфическим видом деятельности является мышление.

Мышление – активный процесс отражения объективной действительности в понятиях, суждениях, теориях, составляющий высшую ступень человеческого познания.

Мышление радикально расширяет возможности индивида в его стремлении к познанию действительности.

Мышление имеет две стадии:

Допонятийная стадия – вид мышления, характерный для детей в раннем возрасте, вид мышления, когда ребёнок ещё не знает слов и понятий.

Понятийная стадия – вид мышления, где используются понятия и логические конкуренции (появляется постепенно у детей в возрасте 11-14 лет).

Отличительнымичертамимышленияявляются:

  • Социальная природа (для постановки и решения любой задачи человек использует законы, правила, понятия, которые были открыты в человеческой практике);

  • Неразрывная связь с языком (например, уменьшительно-ласкательные формы слов «ложечка», «тарелочка», дают нам представление о чем-то маленьком и милом);

  • Опосредованный характер (познающий человек с помощью мышления проникает в скрытые свойства, связи, отношения предметов);

  • Личностный характер (проявляется в том, какие задачи привлекают внимание того или иного человека, как он решает каждую из них, какие испытывает чувства при их решении).

Стоит различать операции, формы и типы мышления.

Наша мыслительная деятельность протекает именно с помощью логики, в структуре мышления это называется логические операции. Это наши умственные действия над воспринимаемыми предметами, явлениями, знаниями.

Операции мышления:

  • Анализ – расчленение сложного объекта на части, знание об отдельных элементах предмета.

  • Сравнение – установление сходства и различий между предметами.

  • Синтез – переход от частей к целому.

  • Абстрагирование – выделение главных и существенных свойств и связей объекта.

  • Обобщение – объединение предметов по их общим признакам.

  • Конкретизация – движение от общего к частному.

Формы мышления помогают нам понять, как мы фиксируем результат мыслительной деятельности.

Формы мышления:

  • Понятие: отражение в сознании человека общих и существенных свойств предметов и явлений. Содержание понятий раскрывается в суждениях.

  • Суждение: отражение связей между предметами и явлениями действительности (или между их свойствами и признаками) в форме утверждения или отрицания.

  • Умозаключение (индукция, дедукция, аналогия) : вывод на основе нескольких суждений.

Индукция от частных случаев к общему.

Дедукция от общего положения к частному.

Аналогия на основании частичного сходства между предметами дается вывод без достаточного исследования всех условий, то есть от частного к частному на основе сходства.

На разных этапах развития человека, его мыслительных способностей доминировали разные типы мышления.

Тип мышления:

Образное: человек мыслит наглядно, образами в конкретной форме.

Свойственно первобытному человеку и людям первых цивилизаций.

Понятийное(теоретическое): решение задач теоретическим путем.

Способом ее решения будет использование абстрактных понятий, теоретических знаний.

Свойственно современному человеку.

Знаковое: пользуется некими обозначениями-знаками явлений и событий и оперирует этими знаками в построении моделей существования и поведения явлений.