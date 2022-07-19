Мышление и деятельность

Способность человека преобразовывать мир своими действиями ― качество, отличающее его от других живущих на Земле существ.
Признаки деятельности:
Сознательный характер — человек сознательно выдвигает цели деятельности и предвидит ее результаты;
Продуктивный характер — направлен на получение результата (продукта);
Преобразующий характер — человек изменяет окружающий мир и самого себя;
Общественный характер — человек в процессе деятельности, как правило, вступает в разнообразные отношения с другими людьми.
Именно человеческую деятельность отличает сознательность и творчество. Ее результатом должно быть создание новых материальных и духовных ценностей. Также человеческая деятельность имеет в своем основании сознательно сформулированную цель и план.
Любой вид деятельности предполагает взаимосвязь компонентов. Все это мы будем называть структурой деятельности.
В структуре любой деятельности принято выделять объект, субъект, цель, мотив и средства ее достижения.
Субъект ― это тот, кто совершает какой-либо вид деятельности.
Объект ― это то, на что направлено действие.
Средство ― это то, что используется в процессе деятельности.
Цель ― это то, к чему субъект хочет прийти в итоге деятельности.
Мотив ― это то, что подтолкнуло к действию, его первопричина.
Результат ― это то, к чему субъект приходит в итоге деятельности.
Различают деятельность практическую и духовную:
Практическая деятельность направлена на преобразование существующих в реальности объектов природы и общества.
Содержанием духовной деятельности является изменение сознания людей.
Практическая деятельность :
Материально-производственная – когда в результате деятельности что-то производится, какой –либо материальный конечный продукт;
Социально-преобразовательная – деятельность, преобразующая общественные отношения.
Духовная деятельность:
Помимо видов человеческой деятельности следует выделять ее формы.
Если виды деятельности связаны с удовлетворением той или иной потребности, то формы деятельности сопряжены с основными человеческими способностями.
Формы деятельности:
Игра – форма деятельности, где отсутствует практическая целесообразность, предоставляющая индивиду возможность для самореализации.
Учение – осознанный и целенаправленный процесс, направленный на приобретение знаний, умений, навыков для будущей деятельности.
Общение – это форма деятельности, при которой происходит обмен идеями и эмоциями.
Труд – процесс, в котором человек целенаправленно воздействуют на предметы природы и преобразует окружающую действительность. В процессе труда человек изменяет природные условия своей жизни, изменяет и свою собственную природу, развивает свои способности.
Весьма специфическим видом деятельности является мышление.
Мышление радикально расширяет возможности индивида в его стремлении к познанию действительности.
Мышление имеет две стадии:
Допонятийная стадия – вид мышления, характерный для детей в раннем возрасте, вид мышления, когда ребёнок ещё не знает слов и понятий.
Понятийная стадия – вид мышления, где используются понятия и логические конкуренции (появляется постепенно у детей в возрасте 11-14 лет).
Отличительными чертами мышления являются:
Социальная природа (для постановки и решения любой задачи человек использует законы, правила, понятия, которые были открыты в человеческой практике);
Неразрывная связь с языком (например, уменьшительно-ласкательные формы слов «ложечка», «тарелочка», дают нам представление о чем-то маленьком и милом);
Опосредованный характер (познающий человек с помощью мышления проникает в скрытые свойства, связи, отношения предметов);
Личностный характер (проявляется в том, какие задачи привлекают внимание того или иного человека, как он решает каждую из них, какие испытывает чувства при их решении).
Стоит различать операции, формы и типы мышления.
Наша мыслительная деятельность протекает именно с помощью логики, в структуре мышления это называется логические операции. Это наши умственные действия над воспринимаемыми предметами, явлениями, знаниями.
Операции мышления:
Анализ – расчленение сложного объекта на части, знание об отдельных элементах предмета.
Сравнение – установление сходства и различий между предметами.
Синтез – переход от частей к целому.
Абстрагирование – выделение главных и существенных свойств и связей объекта.
Обобщение – объединение предметов по их общим признакам.
Конкретизация – движение от общего к частному.
Формы мышления помогают нам понять, как мы фиксируем результат мыслительной деятельности.
Формы мышления:
Понятие: отражение в сознании человека общих и существенных свойств предметов и явлений. Содержание понятий раскрывается в суждениях.
Суждение: отражение связей между предметами и явлениями действительности (или между их свойствами и признаками) в форме утверждения или отрицания.
Умозаключение (индукция, дедукция, аналогия) : вывод на основе нескольких суждений.
На разных этапах развития человека, его мыслительных способностей доминировали разные типы мышления.
Тип мышления:
Образное: человек мыслит наглядно, образами в конкретной форме.
Свойственно первобытному человеку и людям первых цивилизаций.
Понятийное(теоретическое): решение задач теоретическим путем.
Способом ее решения будет использование абстрактных понятий, теоретических знаний.
Свойственно современному человеку.
Знаковое: пользуется некими обозначениями-знаками явлений и событий и оперирует этими знаками в построении моделей существования и поведения явлений.