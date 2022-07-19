Источники права

Для того чтобы правило поведения стало юридической нормой, оно должно быть облечено в определенную юридическую форму. Это происходит в результате правотворческой деятельности государства, с помощью которой воля законодателя находит свое выражение в том или ином правовом акте, который и становится обязательным для исполнения.
Правовой обычай (обычное/обыкновенное право) – нормы, которые сложились в обществе независимо, приобрели в сознании людей обязательное значение, а в последствие получили официальное одобрение государства в качестве источника права. Например: законы Ману, Русская Правда и Салическая правда.
Судебный прецедент – источник права, представляющий собой решение по конкретному судебному делу, которое впоследствии принимается за общее обязательное правило при разрешении всех аналогичных дел.
Был распространен в эпоху Средневековья, постепенно теряет свое значение в Новое время, играет в наши дни главную роль лишь в странах постбританского колониального владычества (Соединенное Королевство, Канада, Австралия, Новая Зеландия и США).
Священные книги – сакральные тексты, излагающие религиозные нормы, которым государством придан общеобязательный статус. Например: Библия, Коран и др.
Нормативный правовой акт – самый распространенный источник права, официальный письменный документ, который содержит нормы права. Например: конституция государства, иные законы, система подзаконных актов (постановления правительства, приказы и инструкции министерств, ведомств, решения местных органов власти), содержащие нормы поведения, общие правила.
Нормативный договор – это соглашение между двумя и более субъектами правотворчества, регламентирующее взаимные права и обязанности, носящее нормативный характер.
Поскольку Россия относится к романо-германской правовой семье, то в России главенствующим источником права является нормативный правовой акт. В самом общем виде иерархическую систему нормативных правовых актов России можно представить следующим образом:
Международные акты*
Конституция РФ
Федеральный конституционный закон
Федеральный закон
Подзаконный акт федеральных органов власти (указы правительства, указы президента и др.)
Законы субъектов РФ
Акты местного самоуправления
Локальные нормативные акты (внутренние акты предприятий, учреждений)
Издается компетентными органами государства.
Обладает юридической силой, обеспечивается государством.
Имеет вид письменного документа.
Носит легитимный характер.
Содержит нормы права.
Характеризуется неконкретностью адресата, т. е. отсутствием индивидуально-определенного адресата.
Виды законов:
Конституция (Основной закон) – основополагающий учредительный политико-правовой акт, закрепляющий конституционный строй, права и свободы человека и гражданина, определяющий форму правления и государственное устройство, учреждающий органы государственной власти (Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 г.).
Федеральные конституционные законы (ФКЗ) – принимаются по вопросам, предусмотренным и органически связанным с Конституцией (федеральные конституционные законы о Конституционном суде РФ, о судебной системе, о референдуме, о Правительстве РФ и т. п.). Также с помощью ФКЗ вносятся поправки в Конституцию.
Федеральные законы (ФЗ) – акты текущего законодательства, посвященные различным сторонам социально-экономической, политической и духовной жизни общества (ФЗ «Об образовании в РФ», ФЗ «О гражданстве РФ», ФЗ «О полиции т.д.) и т. п.). Частным случаем ФЗ являются кодексы – это такие же ФЗ, просто очень объёмные и сведённые для удобства в одну “книжку”. (Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Семейный кодекс РФ).
Конституции (уставы) субъектов Федерации – аналогичные федеральной Конституции основополагающие политико-правовые акты, в которых содержатся основные положения и которые распространяют своё действие на территорию субъекта Федерации. По традиции, конституциями именуются основные законы республик, а края, области, автономные округа и автономная область, а также города федерального значения именуют свой основной закон уставом (Устав Томской области, Конституция Чеченской республики, Устав Санкт-Петербурга).
Законы субъектов Федерации издаются представительными органами субъектов Федерации и распространяются только на соответствующую территорию закон Саратовской области о муниципальной службе Саратовской области, о социальных гарантиях и т. п.).
Виды подзаконных актов:
Указы и Распоряжения Президента РФ обязательны для исполнения на всей территории РФ, не должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам, подготавливаются в пределах президентских полномочий, предусмотренных конституционными и законодательными нормами. Президент, будучи главой государства, принимает акты, которые занимают первое место в иерархии подзаконных актов.
Постановления и Распоряжения Правительства РФ обязательны к исполнению на территории РФ. Могут быть приняты лишь на основании и во исполнение законов РФ, а также указов Президента РФ.
Приказы, инструкции, положения министерств, федеральных служб, агентств и иных ведомств федеральных органов исполнительной власти принимаются на основе и в соответствии с законами РФ, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ; регулируют общественные отношения, находящиеся, как правило, в пределах компетенции данной исполнительной структуры (например, приказы МВД, Минобрнауки, Приказы Генпрокуратуры).
Постановления и распоряжения исполнительных органов государственной власти субъектов Федерации. Принимаются, например, губернатором или администрацией области/края.
Акты органов местного самоуправления принимаются в пределах компетенции муниципальных органов власти и действуют на территории соответствующих городов, районов, сел, поселков, микрорайонов и т. п.
Локальные нормативные акты — нормативные предписания, принятые на уровне конкретного предприятия, учреждения и организации и регулирующие их внутреннюю жизнь. (например, правила внутреннего трудового распорядка, положение о премировании, приказ об увольнении гражданина Х и т.д.).
Говоря об источниках права нельзя не упомянуть о том, что составляет источник права. Нормы права в своей совокупности образуют источник права.
Виды норм права:
Управомочивающая – предоставляет субъекту возможность определенного поведения (право).
Обязывающая – накладывает на субъекта активную обязанность, т.е. обязанность что-либо совершить.
Запрещающая – накладывает на субъекта пассивную обязанность, т.е. обязанность воздержаться от определенного поведения.
Структура нормы права состоит из трех частей и её можно представить так: «Если» – «То» – «Иначе»; где «Если» является гипотезой, «То» является диспозицией, а «Иначе» – санкцией.
Гипотеза – указывает на конкретные жизненные обстоятельства (условия), при наличии или отсутствии которых и реализуется норма.
Диспозиция – содержит само правило поведения, согласно которому должны действовать участники правоотношения.
Санкция – указывает на неблагоприятные последствия, возникающие в результате нарушения диспозиции правовой нормы.