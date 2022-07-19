Источники права

Для того чтобы правило поведения стало юридической нормой, оно должно быть облечено в определенную юридическую форму. Это происходит в результате правотворческой деятельности государства, с помощью которой воля законодателя находит свое выражение в том или ином правовом акте, который и становится обязательным для исполнения.

Источник (форма) права – это внешние официально-документальные формы выражения и закрепления норм права, исходящие от государства («контейнер», где содержатся нормы права).

Виды источников права:

Правовой обычай (обычное/обыкновенное право) – нормы, которые сложились в обществе независимо, приобрели в сознании людей обязательное значение, а в последствие получили официальное одобрение государства в качестве источника права. Например: законы Ману, Русская Правда и Салическая правда.

Судебный прецедент – источник права, представляющий собой решение по конкретному судебному делу, которое впоследствии принимается за общее обязательное правило при разрешении всех аналогичных дел.

Был распространен в эпоху Средневековья, постепенно теряет свое значение в Новое время, играет в наши дни главную роль лишь в странах постбританского колониального владычества (Соединенное Королевство, Канада, Австралия, Новая Зеландия и США).

Священные книги – сакральные тексты, излагающие религиозные нормы, которым государством придан общеобязательный статус. Например: Библия, Коран и др.

Нормативный правовой акт – самый распространенный источник права, официальный письменный документ, который содержит нормы права. Например: конституция государства, иные законы, система подзаконных актов (постановления правительства, приказы и инструкции министерств, ведомств, решения местных органов власти), содержащие нормы поведения, общие правила.

Нормативный договор – это соглашение между двумя и более субъектами правотворчества, регламентирующее взаимные права и обязанности, носящее нормативный характер.

Поскольку Россия относится к романо-германской правовой семье, то в России главенствующим источником права является нормативный правовой акт. В самом общем виде иерархическую систему нормативных правовых актов России можно представить следующим образом:

Международные акты*

Конституция РФ Федеральный конституционный закон Федеральный закон Подзаконный акт федеральных органов власти (указы правительства, указы президента и др.) Законы субъектов РФ Акты местного самоуправления Локальные нормативные акты (внутренние акты предприятий, учреждений)

Интересный факт: место международных актов в системе нормативных правовых актов является дискуссионным вопросом. Существует две точки зрения: первая сводится к тому, что Конституция занимает высшее положение, а вторая говорит о том, что международные акты обладают высшей юридической силой по отношению к национальному законодательству.

Основные признаки нормативного правового акта:

Издается компетентными органами государства.

Обладает юридической силой, обеспечивается государством.

Имеет вид письменного документа.

Носит легитимный характер.

Содержит нормы права.

Характеризуется неконкретностью адресата, т. е. отсутствием индивидуально-определенного адресата.

Закон – это нормативный правовой акт, принятый в особом порядке органом законодательной власти или по результатам референдума (принятие основного закона – конституции), выражающий волю народа, обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные общественные отношения.

Виды законов:

Конституция (Основной закон) – основополагающий учредительный политико-правовой акт, закрепляющий конституционный строй, права и свободы человека и гражданина, определяющий форму правления и государственное устройство, учреждающий органы государственной власти (Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 г.).

Федеральные конституционные законы (ФКЗ) – принимаются по вопросам, предусмотренным и органически связанным с Конституцией (федеральные конституционные законы о Конституционном суде РФ, о судебной системе, о референдуме, о Правительстве РФ и т. п.). Также с помощью ФКЗ вносятся поправки в Конституцию.

Федеральные законы (ФЗ) – акты текущего законодательства, посвященные различным сторонам социально-экономической, политической и духовной жизни общества (ФЗ «Об образовании в РФ», ФЗ «О гражданстве РФ», ФЗ «О полиции т.д.) и т. п.). Частным случаем ФЗ являются кодексы – это такие же ФЗ, просто очень объёмные и сведённые для удобства в одну “книжку”. (Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Семейный кодекс РФ).

Конституции (уставы) субъектов Федерации – аналогичные федеральной Конституции основополагающие политико-правовые акты, в которых содержатся основные положения и которые распространяют своё действие на территорию субъекта Федерации. По традиции, конституциями именуются основные законы республик, а края, области, автономные округа и автономная область, а также города федерального значения именуют свой основной закон уставом (Устав Томской области, Конституция Чеченской республики, Устав Санкт-Петербурга).

Законы субъектов Федерации издаются представительными органами субъектов Федерации и распространяются только на соответствующую территорию закон Саратовской области о муниципальной службе Саратовской области, о социальных гарантиях и т. п.).

Подзаконные акты – это нормативные правовые акты, изданные на основе и во исполнение законов. Они обладают меньшей юридической силой, чем законы, и базируются на них. Подзаконные акты имеют важное значение в жизни любого общества, играя вспомогательную и детализирующую роль.

Виды подзаконных актов:

Указы и Распоряжения Президента РФ обязательны для исполнения на всей территории РФ, не должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам, подготавливаются в пределах президентских полномочий, предусмотренных конституционными и законодательными нормами. Президент, будучи главой государства, принимает акты, которые занимают первое место в иерархии подзаконных актов.

Постановления и Распоряжения Правительства РФ обязательны к исполнению на территории РФ. Могут быть приняты лишь на основании и во исполнение законов РФ, а также указов Президента РФ.

Приказы, инструкции, положения министерств, федеральных служб, агентств и иных ведомств федеральных органов исполнительной власти принимаются на основе и в соответствии с законами РФ, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ; регулируют общественные отношения, находящиеся, как правило, в пределах компетенции данной исполнительной структуры (например, приказы МВД, Минобрнауки, Приказы Генпрокуратуры).

Постановления и распоряжения исполнительных органов государственной власти субъектов Федерации. Принимаются, например, губернатором или администрацией области/края.

Акты органов местного самоуправления принимаются в пределах компетенции муниципальных органов власти и действуют на территории соответствующих городов, районов, сел, поселков, микрорайонов и т. п.

Локальные нормативные акты — нормативные предписания, принятые на уровне конкретного предприятия, учреждения и организации и регулирующие их внутреннюю жизнь. (например, правила внутреннего трудового распорядка, положение о премировании, приказ об увольнении гражданина Х и т.д.).

Норма права

Говоря об источниках права нельзя не упомянуть о том, что составляет источник права. Нормы права в своей совокупности образуют источник права.

Норма права – это общеобязательное, формально определенное правило поведения, гарантируемое и обеспеченное государством, выступающее регулятором общественных отношений.

Виды норм права:

Управомочивающая – предоставляет субъекту возможность определенного поведения (право).

Обязывающая – накладывает на субъекта активную обязанность, т.е. обязанность что-либо совершить.

Запрещающая – накладывает на субъекта пассивную обязанность, т.е. обязанность воздержаться от определенного поведения.

Структура нормы права

Структура нормы права состоит из трех частей и её можно представить так: «Если» – «То» – «Иначе»; где «Если» является гипотезой, «То» является диспозицией, а «Иначе» – санкцией.

Гипотеза – указывает на конкретные жизненные обстоятельства (условия), при наличии или отсутствии которых и реализуется норма.

Диспозиция – содержит само правило поведения, согласно которому должны действовать участники правоотношения.

Санкция – указывает на неблагоприятные последствия, возникающие в результате нарушения диспозиции правовой нормы.

Например, в правовой норме «граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеют право избирать и быть избранными. Лица, препятствующие осуществлению этого права, привлекаются к административной или уголовной ответственности», гипотеза – это “граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет”, диспозиция – “имеют право избирать и быть избранными”, санкция - “лица, препятствующие осуществлению этого права, привлекаются к административной или уголовной ответственности”.