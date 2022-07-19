Молодёжь как социальная группа

Молодёжь — это социально-демографическая группа, которую характеризуют совокупность психологических и возрастных характеристик (от 16 до 25 лет), периоды становления социальной зрелости, вхождения в мир взрослых, адаптации к нему и будущего его обновления.

Отличительные особенности молодежи

Особенности социального положения молодёжи:

Необходимость усвоения выработанных обществом социальных норм, ценностей, установок, представлений и стереотипов (освоение новых социальных ролей);

Переходность положения (маргинальность);

Высокий уровень социальной мобильности;

Активный поиск своего места в жизни;

Наличие перспектив профессионального роста.

Социально-психологические качества молодёжи:

Внутренняя противоречивость;

Неустойчивость психики;

Низкий уровень терпимости;

Стремление выделиться, отличаться от остальных;

Наличие специфической молодёжной субкультуры.

Признаки неформальных молодёжных групп:

Возникновение на базе стихийного общения в конкретных условиях социальной ситуации;

Обязательные для участников и отличающиеся от типичных, принятых в обществе, модели поведения (они нацелены на самоутверждение, придание социального статуса, обретение защищенности и престижной самооценки);

Наличие иных ценностных ориентаций или даже мировоззрения, стереотипов поведения, не характерных для общества в целом;

Самоорганизация и независимость от официальных структур;

Относительная устойчивость, определенная иерархия среди членов группы;

Атрибутика, подчеркивающая принадлежность к данной общности.

Ускорение темпов развития общества обусловливает возрастание роли молодежи в общественной жизни. Включаясь в социальные отношения, молодёжь видоизменяет их и под воздействием преобразованных условий совершенствуется сама.