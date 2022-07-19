Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Человек и общество
Понятие общественного прогресса Многовариантность общественного развития (типы обществ) Системное строение общества элементы и подсистемы Виды знаний Мораль Понятие истины, её критерии Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Природное и общественное в человеке. Религия Мировоззрение, его виды и формы Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Мышление и деятельность Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Искусство Основные институты общества Потребности и интересы Образование, его значение для личности и общества
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 5 Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1
Социальные отношения
Социальная роль Виды социальных норм Социальный контроль Социальные группы Отклоняющееся поведение и его типы Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Молодёжь как социальная группа Социализация индивида Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Семья и брак Социальная стратификация и мобильность Этнические общности Социальный конфликт
Формат ЕГЭ
Задание 24 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 23 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 18 Политика: Задания 10, 11 Задание 19 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 21 Задание 20 Задание 17 Задание 25 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 22 Задание 1
Право
Международное право Законодательство РФ о выборах Правоохранительные органы. Судебная система Конституция РФ Организационно-правовые формы Право в системе социальных норм Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Права и обязанности налогоплательщика Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Понятие и виды юридической ответственности Система российского права Особенности уголовного процесса Воинская обязанность Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Законотворческий процесс Особенности административной юрисдикции Гражданство РФ Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака
Экономика
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Предпринимательство Экономические системы Торговля и обмен Экономика и экономическая наука Деньги Государственный бюджет Постоянные и переменные затраты Мировая экономика Спрос и предложение Налоги Виды, причины и последствия инфляции Ценные бумаги Рынок и рыночный механизм Факторы производства и факторные доходные Финансовые институты. Банковская система Основные источники финансирования бизнеса Роль государства в экономике Рынок труда. Безработица Экономический рост и развитие. Понятие ВВП
Политика
Понятие власти Политические партии и движения Политическая система Политическая элита Демократия, ее основные ценности и признаки Политический процесс Органы государственной власти Российской Федерации Избирательная кампания в Российской Федерации Политическое участие граждан РФ Федеративное устройство Российской Федерации Государство, его функции Типология политических режимов Средства массовой информации в политической системе Гражданское общество и государство

Молодёжь как социальная группа

Молодёжь это социально-демографическая группа, которую характеризуют совокупность психологических и возрастных характеристик (от 16 до 25 лет), периоды становления социальной зрелости, вхождения в мир взрослых, адаптации к нему и будущего его обновления.

Отличительные особенности молодежи

Особенности социального положения молодёжи:

  • Необходимость усвоения выработанных обществом социальных норм, ценностей, установок, представлений и стереотипов (освоение новых социальных ролей);

  • Переходность положения (маргинальность);

  • Высокий уровень социальной мобильности;

  • Активный поиск своего места в жизни;

  • Наличие перспектив профессионального роста.

Социально-психологические качества молодёжи:

  • Внутренняя противоречивость;

  • Неустойчивость психики;

  • Низкий уровень терпимости;

  • Стремление выделиться, отличаться от остальных;

  • Наличие специфической молодёжной субкультуры.

Признаки неформальных молодёжных групп:

  • Возникновение на базе стихийного общения в конкретных условиях социальной ситуации;

  • Обязательные для участников и отличающиеся от типичных, принятых в обществе, модели поведения (они нацелены на самоутверждение, придание социального статуса, обретение защищенности и престижной самооценки);

  • Наличие иных ценностных ориентаций или даже мировоззрения, стереотипов поведения, не характерных для общества в целом;

  • Самоорганизация и независимость от официальных структур;

  • Относительная устойчивость, определенная иерархия среди членов группы;

  • Атрибутика, подчеркивающая принадлежность к данной общности.

Ускорение темпов развития общества обусловливает возрастание роли молодежи в общественной жизни. Включаясь в социальные отношения, молодёжь видоизменяет их и под воздействием преобразованных условий совершенствуется сама.