Молодёжь как социальная группа

Особенности социального положения молодёжи:
Необходимость усвоения выработанных обществом социальных норм, ценностей, установок, представлений и стереотипов (освоение новых социальных ролей);
Переходность положения (маргинальность);
Высокий уровень социальной мобильности;
Активный поиск своего места в жизни;
Наличие перспектив профессионального роста.
Социально-психологические качества молодёжи:
Внутренняя противоречивость;
Неустойчивость психики;
Низкий уровень терпимости;
Стремление выделиться, отличаться от остальных;
Наличие специфической молодёжной субкультуры.
Признаки неформальных молодёжных групп:
Возникновение на базе стихийного общения в конкретных условиях социальной ситуации;
Обязательные для участников и отличающиеся от типичных, принятых в обществе, модели поведения (они нацелены на самоутверждение, придание социального статуса, обретение защищенности и престижной самооценки);
Наличие иных ценностных ориентаций или даже мировоззрения, стереотипов поведения, не характерных для общества в целом;
Самоорганизация и независимость от официальных структур;
Относительная устойчивость, определенная иерархия среди членов группы;
Атрибутика, подчеркивающая принадлежность к данной общности.
Ускорение темпов развития общества обусловливает возрастание роли молодежи в общественной жизни. Включаясь в социальные отношения, молодёжь видоизменяет их и под воздействием преобразованных условий совершенствуется сама.