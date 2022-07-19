Понятие правоотношений

Признаки правоотношений:
Основаны на нормах права;
Наделение участников взаимными правами и обязанностями;
Гарантируются государством и охраняются в необходимых случаях его принудительной силой и т.д.
Структура правоотношений состоит из следующих элементов:
1. Субъекты правоотношений:
Физические лица
Юридические лица
Государство
2. Объекты правоотношений:
Материальные блага
Продукты творческой деятельности
Личные нематериальные блага
Действия (бездействия)
3. Юридическое содержание (права и обязанности)