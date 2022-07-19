Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Политика
Местное самоуправление Формы государства Правовое государство Понятие и признаки государства Выборы, референдум Власть. Роль политики в жизни общества Политический режим. Демократия Разделение властей Гражданское общество Участие граждан в политической жизни Политические партии и движения, их роль в общественной жизни
Социальная сфера
Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения
Экономика
Налоги, уплачиваемые гражданами Экономические цели и функции государства Экономические функции домохозяйства Деньги Факторы производства и факторные доходы Рынок и рыночный механизм Производство и производительность труда Экономика, ее роль в жизни общества Государственный бюджет Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Заработная плата и стимулирование труда Разделение труда и специализация Инфляция Банковские услуги Экономические системы и собственность Товары и услуги Обмен, торговля
Право
Норма права. Нормативный правовой акт Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Понятие правоотношений Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Административные правоотношения, правонарушения и наказания Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Органы государственной власти Российской Федерации Федеративное устройство Российской Федерации Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Право, его роль в жизни общества и государства Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних
Сфера духовной культуры
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества
Человек и общество
Личность. Особенности подросткового возраста Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Общество как форма жизнедеятельности людей Биологическое и социальное в человеке Глобальные проблемы современности Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Взаимодействие общества и природы Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь

Понятие правоотношений

Правоотношения – правовое отношение между субъектами права, то есть участниками по поводу объекта, при котором возникают права и обязанности.

Признаки правоотношений:

  1. Основаны на нормах права;

  2. Наделение участников взаимными правами и обязанностями;

  3. Гарантируются государством и охраняются в необходимых случаях его принудительной силой и т.д.

Структура правоотношения – это то, из чего состоят правоотношения, что их образует.

Структура правоотношений состоит из следующих элементов:

1. Субъекты правоотношений:

  • Физические лица

  • Юридические лица

  • Государство

2. Объекты правоотношений:

  • Материальные блага

  • Продукты творческой деятельности

  • Личные нематериальные блага

  • Действия (бездействия)

3. Юридическое содержание (права и обязанности)