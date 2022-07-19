Понятие правоотношений

Правоотношения – правовое отношение между субъектами права, то есть участниками по поводу объекта, при котором возникают права и обязанности.

Признаки правоотношений:

Основаны на нормах права; Наделение участников взаимными правами и обязанностями; Гарантируются государством и охраняются в необходимых случаях его принудительной силой и т.д.

Структура правоотношения – это то, из чего состоят правоотношения, что их образует.

Структура правоотношений состоит из следующих элементов:

1. Субъекты правоотношений:

Физические лица

Юридические лица

Государство

2. Объекты правоотношений:

Материальные блага

Продукты творческой деятельности

Личные нематериальные блага

Действия (бездействия)

3. Юридическое содержание (права и обязанности)