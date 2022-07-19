Торговля и обмен

На начальном этапе развития экономики человечество вело натуральное хозяйство.

Натуральное хозяйство — примитивная система хозяйствования (ведения экономической деятельности), направленная на производство благ исключительно для собственного потребления и удовлетворения собственных потребностей и не предполагающая обмен.

В ходе развития экономических отношений, роста возможностей и потребностей общества люди поняли, что одно хозяйство не способно создавать все блага для того, чтобы в полной мере удовлетворить свои потребности. Более того, одно хозяйство не способно эффективно производить множество видов благ.

Человек не способен эффективно производить абсолютно любое благо — человек не может одинаково хорошо собирать компьютеры, лечить болезни, готовить еду, писать книги и др…

В результате общество перешло на натуральный обмен (бартер).

Натуральный обмен (бартер) — обмен непосредственно продуктами труда без использования денег (обмен товара на товар).

Натуральный обмен также характерен для неразвитых экономических отношений, т.к. является неэффективным и неудобным (зачастую, сложно осуществить обмен неравноценных товаров или найти контрагента для обмена).

В ходе дальнейшего развития экономики люди перешли к торговле — самой развитой системе обмена.

Торговля — развитая форма обмена, в которой в качестве посредника используются деньги (обмен товар на деньги, деньги на товар).

Предпосылки возникновения и развития обмена и торговли:

Развитие производительных сил и общества в целом (рост производственных возможностей и потребностей общества)

Появление денег

Переход к общественному разделению труда и специализации

Общественное разделение труда и специализация

Разделение труда — исторически сложившаяся форма организации производственной деятельности, при которой за каждым субъектом закрепляется определенный вид деятельности (каждый субъект занимает определенным видом деятельности).

Разделение труда осуществляется на основании специализации труда.

Специализация труда — сосредоточение субъекта на определенном виде деятельности, приобретение необходимых навыков и механизмов для максимально эффективного производства в сфере своей специализации (каждый субъект занимается тем видом деятельности, в котором он может обеспечить наиболее эффективное производство).

В современном мире разделению труда подвержены все субъекты экономической деятельности — отдельные люди, фирмы и государства.

Выделяют несколько уровней (форм) разделения труда:

1. Общее разделение труда — деление на сферы деятельности

(например, деление на промышленность, сельское хозяйство, сферу услуг, финансовую сферу и др.)

2. Частное разделение труда — деление на отрасли

(в каждой сфере можно выделить более узкие отрасли, например, металлургию и машиностроение в промышленности, растениеводство и животноводство в сельском хозяйстве)

3. Единичное разделение труда — деление на конкретные профессии

(например, бухгалтер, хирург, слесарь и др.)

Разделение труда оказывает определенное воздействие на функционирование всей экономической системы:

Преимущества разделения труда

Обеспечивает более эффективное производство благ Позволяет в большей мере удовлетворять потребности общества и отдельных субъектов Способствует развитию экономики и общества

Условия, необходимые для разделения труда