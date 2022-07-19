Торговля и обмен

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Человек и общество
Мировоззрение, его виды и формы Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Понятие общественного прогресса Искусство Потребности и интересы Виды знаний Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Мышление и деятельность Религия Понятие истины, её критерии Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Образование, его значение для личности и общества Мораль Природное и общественное в человеке. Многовариантность общественного развития (типы обществ) Системное строение общества элементы и подсистемы Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Основные институты общества
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 5 Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1
Социальные отношения
Молодёжь как социальная группа Семья и брак Виды социальных норм Социальные группы Отклоняющееся поведение и его типы Этнические общности Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Социальный контроль Социализация индивида Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Социальная роль Социальная стратификация и мобильность
Формат ЕГЭ
Задание 21 Задание 17 Задание 1 Политика: Задания 10, 11 Задание 23 Задание 20 Экономика: Задания 5, 6, 7 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 19 Задание 25 Задание 24 Задание 22 Задание 18 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4
Право
Система российского права Особенности уголовного процесса Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Организационно-правовые формы Конституция РФ Понятие и виды юридической ответственности Законодательство РФ о выборах Правоохранительные органы. Судебная система Законотворческий процесс Право в системе социальных норм Особенности административной юрисдикции Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Международное право Воинская обязанность Гражданство РФ Права и обязанности налогоплательщика
Экономика
Деньги Мировая экономика Ценные бумаги Рынок и рыночный механизм Основные источники финансирования бизнеса Виды, причины и последствия инфляции Спрос и предложение Роль государства в экономике Государственный бюджет Экономические системы Экономика и экономическая наука Финансовые институты. Банковская система Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Налоги Рынок труда. Безработица Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Факторы производства и факторные доходные Постоянные и переменные затраты Предпринимательство Торговля и обмен
Политика
Понятие власти Федеративное устройство Российской Федерации Государство, его функции Демократия, ее основные ценности и признаки Политическое участие граждан РФ Политическая система Политический процесс Типология политических режимов Избирательная кампания в Российской Федерации Средства массовой информации в политической системе Политические партии и движения Политическая элита Органы государственной власти Российской Федерации Гражданское общество и государство

Торговля и обмен

На начальном этапе развития экономики человечество вело натуральное хозяйство.

Натуральное хозяйство — примитивная система хозяйствования (ведения экономической деятельности), направленная на производство благ исключительно для собственного потребления и удовлетворения собственных потребностей и не предполагающая обмен.

В ходе развития экономических отношений, роста возможностей и потребностей общества люди поняли, что одно хозяйство не способно создавать все блага для того, чтобы в полной мере удовлетворить свои потребности. Более того, одно хозяйство не способно эффективно производить множество видов благ.

Человек не способен эффективно производить абсолютно любое благо — человек не может одинаково хорошо собирать компьютеры, лечить болезни, готовить еду, писать книги и др…

В результате общество перешло на натуральный обмен (бартер).

Натуральный обмен (бартер) — обмен непосредственно продуктами труда без использования денег (обмен товара на товар).

Натуральный обмен также характерен для неразвитых экономических отношений, т.к. является неэффективным и неудобным (зачастую, сложно осуществить обмен неравноценных товаров или найти контрагента для обмена).

В ходе дальнейшего развития экономики люди перешли к торговле — самой развитой системе обмена.

Торговля — развитая форма обмена, в которой в качестве посредника используются деньги (обмен товар на деньги, деньги на товар).

Предпосылки возникновения и развития обмена и торговли:

  • Развитие производительных сил и общества в целом (рост производственных возможностей и потребностей общества)

  • Появление денег

  • Переход к общественному разделению труда и специализации

Общественное разделение труда и специализация

Разделение труда — исторически сложившаяся форма организации производственной деятельности, при которой за каждым субъектом закрепляется определенный вид деятельности (каждый субъект занимает определенным видом деятельности).

Разделение труда осуществляется на основании специализации труда.

Специализация труда сосредоточение субъекта на определенном виде деятельности, приобретение необходимых навыков и механизмов для максимально эффективного производства в сфере своей специализации (каждый субъект занимается тем видом деятельности, в котором он может обеспечить наиболее эффективное производство).

В современном мире разделению труда подвержены все субъекты экономической деятельности — отдельные люди, фирмы и государства.

Выделяют несколько уровней (форм) разделения труда:

1. Общее разделение труда — деление на сферы деятельности

(например, деление на промышленность, сельское хозяйство, сферу услуг, финансовую сферу и др.)

2. Частное разделение труда — деление на отрасли

каждой сфере можно выделить более узкие отрасли, например, металлургию и машиностроение в промышленности, растениеводство и животноводство в сельском хозяйстве)

3. Единичное разделение труда — деление на конкретные профессии

(например, бухгалтер, хирург, слесарь и др.)

Разделение труда оказывает определенное воздействие на функционирование всей экономической системы:

Преимущества разделения труда

  1. Обеспечивает более эффективное производство благ

  2. Позволяет в большей мере удовлетворять потребности общества и отдельных субъектов

  3. Способствует развитию экономики и общества

Условия, необходимые для разделения труда

  1. Разделение труда может функционировать, только если в обществе есть все отрасли специализации

  2. Разделение труда может функционировать, только если существует развитая система обмена

  3. Разделение труда создает высокие требования к квалификации рабочих (обществу нужны люди, которые овладевают необходимым мастерством для эффективного выполнения определенной работы, а не те, кто выполняет множество видов работ, но менее качественно).