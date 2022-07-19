Торговля и обмен

На начальном этапе развития экономики человечество вело натуральное хозяйство.
В ходе развития экономических отношений, роста возможностей и потребностей общества люди поняли, что одно хозяйство не способно создавать все блага для того, чтобы в полной мере удовлетворить свои потребности. Более того, одно хозяйство не способно эффективно производить множество видов благ.
В результате общество перешло на натуральный обмен (бартер).
Натуральный обмен также характерен для неразвитых экономических отношений, т.к. является неэффективным и неудобным (зачастую, сложно осуществить обмен неравноценных товаров или найти контрагента для обмена).
В ходе дальнейшего развития экономики люди перешли к торговле — самой развитой системе обмена.
Предпосылки возникновения и развития обмена и торговли:
Развитие производительных сил и общества в целом (рост производственных возможностей и потребностей общества)
Появление денег
Переход к общественному разделению труда и специализации
Разделение труда осуществляется на основании специализации труда.
В современном мире разделению труда подвержены все субъекты экономической деятельности — отдельные люди, фирмы и государства.
Выделяют несколько уровней (форм) разделения труда:
1. Общее разделение труда — деление на сферы деятельности
2. Частное разделение труда — деление на отрасли
3. Единичное разделение труда — деление на конкретные профессии
Разделение труда оказывает определенное воздействие на функционирование всей экономической системы:
Преимущества разделения труда
Обеспечивает более эффективное производство благ
Позволяет в большей мере удовлетворять потребности общества и отдельных субъектов
Способствует развитию экономики и общества
Условия, необходимые для разделения труда
Разделение труда может функционировать, только если в обществе есть все отрасли специализации
Разделение труда может функционировать, только если существует развитая система обмена
Разделение труда создает высокие требования к квалификации рабочих (обществу нужны люди, которые овладевают необходимым мастерством для эффективного выполнения определенной работы, а не те, кто выполняет множество видов работ, но менее качественно).