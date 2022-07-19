Страховые услуги

Зачем нужно страховаться? Люди используют страховые услуги для того, чтобы обезопасить себя, ведь при страховании лицо (как физическое, так и юридическое) страхует себя, своё имущество в результате наступления негативных моментов.

Страхование – это отношения, возникающие между одной стороной – страхователем (тот, кто страхуется) – и другой стороной – страховщиком (тот, кто страхует) – по поводу защиты имущественных интересов физических и юридических лиц, которые возникают при определённых условиях (страховой случай).

Исторический факт! Страхование давно существует в человеческой истории и известно из истории Древнего мира. Страхование изначально касалось морских перевозок. Сам институт страхования, похожий на современный, зародился в XVII в. в Англии после Великого лондонского пожара.

Рынок страховых услуг всегда был и является стабильным рынком. В России активно развивается страхование в бизнес-секторе, поскольку предпринимательская деятельность – это рисковая деятельность, то застраховаться – значит дать себе второй шанс, если дело прогорит. На сегодняшний день по российскому законодательству страховщиком может быть только юридическое лицо, которое получило лицензию на страховую деятельность от Центробанка РФ.

Страхование бывает разным, поэтому давайте отметим его основные разновидности:

Страхование жилища

Страхование различного имущества

Страхование жизни и здоровья

Пенсионное страхование

Страхование от несчастного случая

Медицинское страхование

Страхование ответственности (например, при ДТП за правонарушителя платит страховщик)

Страхование перевозимых грузов

Как известно, ущерб, наносимый имуществу или здоровью человека, может иметь любое происхождение. Это может быть пожар, наводнение, совершение в отношении имущества преступления (например, кражи) и так далее. В страховании такие события называются рисками, т.е. страховой случай может наступить, а может и наступить.

Страховой случай – определенное событие, которое предусматривается договором страхования или законом, с наступлением которого страховщик обязан выплатить страхователю страховую выплату.

Страховым риском, в отличие от страхового случая, называют ещё не свершившееся событие. Например, при страховании квартиры стоит предусмотреть риски: урон может быть причинён в случае пожара, затопления соседями, землетрясения и пр. Но совсем не факт, что все перечисленное случится и наступит страховой случай.

Страховой полис (страховка) – документ, который подтверждает заключение договора страхования.

Полис ОМС (обязательного медицинского страхования) не случайно называется полисом, поскольку это тоже разновидность страхования (медицинское страхование).

Страховая премия – плата за страхование, которую страхователь вносит страховщику, оплачивая страховую услугу. – плата за страхование, которую страхователь вносит страховщику, оплачивая страховую услугу. Страховая выплата – денежная сумма, которую страхователь получает от страховщика в результате наступления страхового случая.

Иван Васильевич является автолюбителем, поскольку ему удобно ездить на машине на дачу. Иван Васильевич застраховал свой автомобиль и заплатил за эту услугу 14 тысяч рублей (страховая премия). Иван Васильевич со специалистом оформил договор, и ему выдали документ, который подтверждает страхование (страховой полис), в случае если он будет виновником ДТП (страховой случай), то страховая компания выплатит за него компенсацию пострадавшему от ДТП (страховая выплата).