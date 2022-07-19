Предпосылки правомерного поведения

Для чего нужно правомерное поведение?

Во-первых, правомерное поведение настраивает нормальное функционирование всех отраслей общественной жизни.

Во-вторых, правомерное поведение – это то, с помощью чего функционирует система социального контроля, так как привитие образа правомерного поведения положительно сказывается на общегосударственном уровне, что выражается в снижениях показателей преступности; иными словами, человек, который правомерно себя ведёт, не нарушает норм права.

Правомерное поведение – вид поведения, при котором воля и деяния (действие или бездействие) лица соответствует существующим правовым предписаниям (нормам права). – вид поведения, при котором воля и деяния (действие или бездействие) лица соответствует существующим правовым предписаниям (нормам права). В этом смысле можно говорить, что правомерное поведение – это поведение законопослушного гражданина.

Правомерное поведение возникает тогда, когда есть две предпосылки: необходимый уровень правового сознания и необходимый уровень правовой культуры. При наличии этих двух предпосылок можно сказать, что перед нами законопослушный гражданин.

Правосознание

Правовое сознание (правосознание) – это одна из форм общественного сознания, которая иллюстрирует отношение лица к правовой системе через систему его взглядов, идей, предпочтений, убеждений и чувств. – это одна из форм общественного сознания, которая иллюстрирует отношение лица к правовой системе через систему его взглядов, идей, предпочтений, убеждений и чувств. Правосознание – это субъективное восприятие правовых явлений человеком.

Юристы полагают, что правосознание как форма общественного сознания положительно влияет как на отдельную личность, так и на общество в целом. Человек, у которого развито правосознание, имеет представление о справедливости, он на сознательном уровне может дать оценку тому или иному закону и понять, есть ли необходимость в этом законе или нет.

Правосознание состоит из нескольких элементов, которые в своей совокупности формируют высокий уровень правового сознания:

Знание права. Этот элемент правосознания отвечает за то, насколько конкретный человек разбирается в праве: знает ли он основные положения Конституции РФ, имеются ли у него представления о системе законодательства и знаком ли он с отраслевыми законами и кодексами, понимает ли сущность и значимость происходящих в государственно-правовой действительности правовых явлений (например, Общероссийское голосование по поправкам, вносимых в Конституцию РФ.), следит ли он за новостями, которые происходят в правовой системе (издание новых законов, рассмотрение законопроектов, наблюдение за резонансными судебными процессами и т.д.).

В зависимости от уровня владения знаниями о праве в науке определяют уровень правосознания. Если человек имеет житейское и обыденное представление о праве и для него нет разницы между «законом» и «правом», то с легкостью можно сказать, что у него обыденное правосознание. Если человек имеет специальные юридические знания, умеет общаться с органами госвласти, умело представляет интересы в суде и грамотно ведет деловую переписку, то тогда мы имеем дело с профессиональным правосознанием. Если же человек разрабатывает новые концепции понимания права, создает новые теории и глубоко исследует проблематику права, то тогда перед нами человек с научным правосознанием. Основное отличие профессионального правосознания от научного заключается в том, что юрист-профессионал ничего не придумывает, он пользуется тем, что есть, а юрист-учёный занимается совершенствованием правовой системы.

Правовая идеология. Это отношение лица к знаниям права и их оценка с точки зрения его личной системы ценностей. Данный элемент правосознания отражает то, каким образом правовая система соответствует общим представлениям о справедливости; то, что до́лжно охранять в государстве и какие ценности нуждаются в усиленной правоохране; и то, какие цели имеет право и какими средствами стоит добиваться поставленных целей.

В правовых идеях содержатся как общечеловеческие ценности (жизнь, здоровье, половая свобода и неприкосновенность, доброе имя и репутация, равенство всех перед судом и законом и т.д.), так и общественные ценности (право собственности, демократизм, либерализм, общественный порядок и безопасность, законность, политический и идеологический плюрализм и т.д.).

Правовая психология. Элемент правосознания, который отвечает за эмоции, которые лицо испытывает к правовой системе. Правовая психология складывается из оценки, которую лицо даёт правовой системе. В основе таких оценок лежат представления человека о том, как должна выглядеть правовая система.

Правовая установка. Это определенное психологическое состояние лица, которое формируется условиями его жизни, уровнем воспитанности, содержанием его ценностей. Правовая установка – это готовность лица к реализации права (исполнению, соблюдению и применению). Реализация права – необходимая компонента правовой установки, поскольку реализация права – это претворение норм права в поведении лиц.

Правовая культура

Правовая культура – форма общечеловеческой культуры, которая выражается в совокупности общего уровня знаний о праве в обществе и его отношения к праву. – форма общечеловеческой культуры, которая выражается в совокупности общего уровня знаний о праве в обществе и его отношения к праву. Правовая культура формулируется под влиянием культурного, правового воспитания и обучения граждан.

Правовую культуру можно рассматривать в двух аспектах: как культуру личности и как культуру общества.

Правовая культура личности выражается в том, насколько полно гражданин обладает правовыми знаниями и каково его отношение к правовой системе: к системе законодательства, к органам государственной власти, к системе правосудия и исполнения наказаний. В этом смысле, правовая культура личности пересекается с категорией правосознания через такой элемент, как знание права.

Существенная разница между правовой культурой личности и правосознанием заключается в том, что не всякий человек, знающий право, является человеком с высокой степенью правовой культуры. Правокультурным человеком является лишь тот, кто исполняет, соблюдает и реализовывает нормы права в сочетании со знаниями о праве.

Например, общеизвестным является факт, что рецидивисты (лица, которые совершили два и более преступлений), отбывающие наказание в виде лишения свободы, достаточно отлично знают юриспруденцию, поскольку за время отбывания наказания они читают соответствующую юридическую литературу, тем самым, повышая свой уровень знаний о праве. Однако говорить о том, что такое лицо обладает высокой степенью правовой культуры, не представляется возможным, так как он уже совершил несколько преступлений.

Правовая культура общества существует в тесной и неразрывной связи с общей культурой. Говорить о том, что в том или ином государстве отсутствует правовая культура недопустимо, поскольку правовая культура – это часть общей культуры, т.е. всё то, что произведено человеком в материальном и нематериальном планах. Правовая культура – это измерительная категория, которая показывает достигнутый уровень правосознания в том или ином государстве.

Правовая культура общества проявляется в конкретных правовых явлениях: в уровне правотворческой и законодательной деятельности, в уровне подзаконного нормотворчества и его соответствия системе законодательства, в правильности правоприминительной практики и её четкому следованию закону, в уровне правоохранительной деятельности.

Важно знать!

Высокий уровень правовой культуры напрямую обуславливает наличие правового государства и развитого гражданского общества, если нет высокого уровня правовой культуры, нет ни правового государства, ни развитого гражданского общества.

«Противником» правовой культуры является правовой нигилизм.

Правовой нигилизм – это система ценностей, при которой отрицается право, как социальный институт.

Поэтому для поднятия уровня правовой культуры необходимо бороться с проявлениями в обществе правового нигилизма, поскольку такие люди, разделяющие ценности правового нигилизма, отрицательно относятся к нормам права, которые являются разновидностью социальных норм. В этой связи, можно сказать, что нигилисты покушаются на устоявшийся общественный порядок, что может привести к противоправным действиям, хаосу и общественному напряжению, а также, в целом, тормозит процесс развития права как социального института.

Виды правомерного поведения

По итоге, в зависимости от уровня правосознания и уровня правовой культуры у лица формируется определенный тип поведения:

Социально активное поведение – это высшая форма правомерного поведения, которая соединяет в себе высокий уровень правовой культуры и высокий уровень правосознания.

Конформистское поведение – это «средней» степени поведение, при котором модель поведения выбирается по принципу «как у всех». Здесь нет всестороннего осознания права, человек ведёт себя правомерно лишь потому, что боится юридической ответственности.

Маргинальное поведение – это форма поведения, при которой лицо находится «на грани» (лат. «marginalis» – находящийся на краю). Маргинал не обладает ни высокой степенью правовой культуры, ни высокой степенью правосознания. Правомерность его поведения полностью зависит от системы социального контроля, которая будет наблюдать за ним и корректировать его поведение, а в случае совершения правонарушения возложит на маргинала соответствующую юридическую ответственность.

Как правило, преступники – это маргиналы, они совершают преступления потому, что у них не сформировалось общеправовой системы ценностей (правосознания и правовой культуры).