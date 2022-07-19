Предпосылки правомерного поведения

Для чего нужно правомерное поведение?
Во-первых, правомерное поведение настраивает нормальное функционирование всех отраслей общественной жизни.
Во-вторых, правомерное поведение – это то, с помощью чего функционирует система социального контроля, так как привитие образа правомерного поведения положительно сказывается на общегосударственном уровне, что выражается в снижениях показателей преступности; иными словами, человек, который правомерно себя ведёт, не нарушает норм права.
В этом смысле можно говорить, что правомерное поведение – это поведение законопослушного гражданина.
Правомерное поведение возникает тогда, когда есть две предпосылки: необходимый уровень правового сознания и необходимый уровень правовой культуры. При наличии этих двух предпосылок можно сказать, что перед нами законопослушный гражданин.
Правосознание – это субъективное восприятие правовых явлений человеком.
Юристы полагают, что правосознание как форма общественного сознания положительно влияет как на отдельную личность, так и на общество в целом. Человек, у которого развито правосознание, имеет представление о справедливости, он на сознательном уровне может дать оценку тому или иному закону и понять, есть ли необходимость в этом законе или нет.
Правосознание состоит из нескольких элементов, которые в своей совокупности формируют высокий уровень правового сознания:
Знание права. Этот элемент правосознания отвечает за то, насколько конкретный человек разбирается в праве: знает ли он основные положения Конституции РФ, имеются ли у него представления о системе законодательства и знаком ли он с отраслевыми законами и кодексами, понимает ли сущность и значимость происходящих в государственно-правовой действительности правовых явлений (например, Общероссийское голосование по поправкам, вносимых в Конституцию РФ.), следит ли он за новостями, которые происходят в правовой системе (издание новых законов, рассмотрение законопроектов, наблюдение за резонансными судебными процессами и т.д.).
В зависимости от уровня владения знаниями о праве в науке определяют уровень правосознания. Если человек имеет житейское и обыденное представление о праве и для него нет разницы между «законом» и «правом», то с легкостью можно сказать, что у него обыденное правосознание. Если человек имеет специальные юридические знания, умеет общаться с органами госвласти, умело представляет интересы в суде и грамотно ведет деловую переписку, то тогда мы имеем дело с профессиональным правосознанием. Если же человек разрабатывает новые концепции понимания права, создает новые теории и глубоко исследует проблематику права, то тогда перед нами человек с научным правосознанием. Основное отличие профессионального правосознания от научного заключается в том, что юрист-профессионал ничего не придумывает, он пользуется тем, что есть, а юрист-учёный занимается совершенствованием правовой системы.
Правовая идеология. Это отношение лица к знаниям права и их оценка с точки зрения его личной системы ценностей. Данный элемент правосознания отражает то, каким образом правовая система соответствует общим представлениям о справедливости; то, что до́лжно охранять в государстве и какие ценности нуждаются в усиленной правоохране; и то, какие цели имеет право и какими средствами стоит добиваться поставленных целей.
В правовых идеях содержатся как общечеловеческие ценности (жизнь, здоровье, половая свобода и неприкосновенность, доброе имя и репутация, равенство всех перед судом и законом и т.д.), так и общественные ценности (право собственности, демократизм, либерализм, общественный порядок и безопасность, законность, политический и идеологический плюрализм и т.д.).
Правовая психология. Элемент правосознания, который отвечает за эмоции, которые лицо испытывает к правовой системе. Правовая психология складывается из оценки, которую лицо даёт правовой системе. В основе таких оценок лежат представления человека о том, как должна выглядеть правовая система.
Правовая установка. Это определенное психологическое состояние лица, которое формируется условиями его жизни, уровнем воспитанности, содержанием его ценностей. Правовая установка – это готовность лица к реализации права (исполнению, соблюдению и применению). Реализация права – необходимая компонента правовой установки, поскольку реализация права – это претворение норм права в поведении лиц.
Правовая культура формулируется под влиянием культурного, правового воспитания и обучения граждан.
Правовую культуру можно рассматривать в двух аспектах: как культуру личности и как культуру общества.
Правовая культура личности выражается в том, насколько полно гражданин обладает правовыми знаниями и каково его отношение к правовой системе: к системе законодательства, к органам государственной власти, к системе правосудия и исполнения наказаний. В этом смысле, правовая культура личности пересекается с категорией правосознания через такой элемент, как знание права.
Существенная разница между правовой культурой личности и правосознанием заключается в том, что не всякий человек, знающий право, является человеком с высокой степенью правовой культуры. Правокультурным человеком является лишь тот, кто исполняет, соблюдает и реализовывает нормы права в сочетании со знаниями о праве.
Правовая культура общества существует в тесной и неразрывной связи с общей культурой. Говорить о том, что в том или ином государстве отсутствует правовая культура недопустимо, поскольку правовая культура – это часть общей культуры, т.е. всё то, что произведено человеком в материальном и нематериальном планах. Правовая культура – это измерительная категория, которая показывает достигнутый уровень правосознания в том или ином государстве.
Правовая культура общества проявляется в конкретных правовых явлениях: в уровне правотворческой и законодательной деятельности, в уровне подзаконного нормотворчества и его соответствия системе законодательства, в правильности правоприминительной практики и её четкому следованию закону, в уровне правоохранительной деятельности.
Высокий уровень правовой культуры напрямую обуславливает наличие правового государства и развитого гражданского общества, если нет высокого уровня правовой культуры, нет ни правового государства, ни развитого гражданского общества.
«Противником» правовой культуры является правовой нигилизм.
Поэтому для поднятия уровня правовой культуры необходимо бороться с проявлениями в обществе правового нигилизма, поскольку такие люди, разделяющие ценности правового нигилизма, отрицательно относятся к нормам права, которые являются разновидностью социальных норм. В этой связи, можно сказать, что нигилисты покушаются на устоявшийся общественный порядок, что может привести к противоправным действиям, хаосу и общественному напряжению, а также, в целом, тормозит процесс развития права как социального института.
По итоге, в зависимости от уровня правосознания и уровня правовой культуры у лица формируется определенный тип поведения:
Социально активное поведение – это высшая форма правомерного поведения, которая соединяет в себе высокий уровень правовой культуры и высокий уровень правосознания.
Конформистское поведение – это «средней» степени поведение, при котором модель поведения выбирается по принципу «как у всех». Здесь нет всестороннего осознания права, человек ведёт себя правомерно лишь потому, что боится юридической ответственности.
Маргинальное поведение – это форма поведения, при которой лицо находится «на грани» (лат. «marginalis» – находящийся на краю). Маргинал не обладает ни высокой степенью правовой культуры, ни высокой степенью правосознания. Правомерность его поведения полностью зависит от системы социального контроля, которая будет наблюдать за ним и корректировать его поведение, а в случае совершения правонарушения возложит на маргинала соответствующую юридическую ответственность.
Как правило, преступники – это маргиналы, они совершают преступления потому, что у них не сформировалось общеправовой системы ценностей (правосознания и правовой культуры).