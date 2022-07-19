Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения

Межнациональные (межэтнические) отношения — это отношения между этносами (народами), охватывающие все сферы общественной жизни.

Межнациональные отношения в силу их многоаспектности представляют собой сложное явление. Они включают две разновидности:

отношения между разными национальностями внутри одного государства

отношения между разными нациями-государствами

Уровни межэтнических взаимоотношений:

взаимодействие народов в разных сферах общественной жизни

межличностные отношения людей различной этнической принадлежности

Формы межнациональных отношений:

Межнациональный (этнический) конфликт;

Мирное сотрудничество.

Межнациональные (этнические) конфликты

Межнациональные конфликты (в узком смысле) происходят между государствами, либо внутри конфедерации, которую составляет ряд политически самостоятельных стран, населённых разными этносами.

Межнациональный конфликт (в широком смысле) ― это любая конкуренция (соперничество) между этническими (национальными) группами, от противоборства за обладание ограниченными ресурсами до социальной конкуренции, во всех тех случаях, когда противостоящая сторона определяется с точки зрения этнической принадлежности её членов.

Причины межнациональных конфликтов:

Экономические причины ― борьба этносов за обладание собственностью, материальными ресурсами (земля, недра).

Социальные причины ― требования гражданского равноправия, равенства перед законом, в образовании, в оплате труда, равенстве при приёме на работу, особенно на престижные места в органах власти.

Культурно-языковые причины ― требования сохранения или возрождения, развития родного языка, сплачивающего этнос в единое целое.

Концепция «столкновения цивилизаций» Хантингтона объясняет современные конфликты конфессиональными, религиозными различиями .

Исторические прошлые взаимоотношения народов.

Этнодемографические ― быстрое изменение соотношения численности контактирующих народов вследствие миграции и различий в уровне естественного прироста населения.

Наиболее острые проблемы межнациональных отношений:

территориальные споры, стремление к суверенизации

борьба этнических меньшинств за самоопределение, создание независимого государственного образования

дискриминация языка, образа жизни

проблема беженцев, вынужденных переселенцев

Способы разрешения национальных конфликтов:

отсечь наиболее радикальные элементы или группы и поддержать силы, более склонные к компромиссу.

применение широкого спектра санкций ― от символических до военных.

перерыв конфликта, в результате меняется эмоциональный фон конфликта, снижается накал страстей.

разделение глобальной цели на ряд последовательных задач , которые решаются последовательно от простых к сложным.

предупреждение конфликтов ― сумма усилий, направленная на то, чтобы не допустить событий, приводящих к конфликтам.

Знаете ли вы, что..

Крайние формы межнациональных конфликтов

Национализм — это идеология, политика, психология и социальная практика обособления и противопоставления одной нации другим, пропаганда национальной исключительности отдельной нации.

Сопровождающая глобализацию повсеместная «вестернизация» затронула и Китай. Радикально изменился облик сотен миллионов китайцев, особенно в мегаполисах: не только одежда и причёски, но и поведение. Западная массовая культура теснит культуру национальную. Это угрожает обществу отрицанием собственного наследия, ростом нигилизма, особенно среди молодёжи. Государство старается создавать «новую национальную культуру», предлагая традиционные ценности взамен западных. Зачастую это меры жёсткие и непопулярные (например, ограничения в Интернете), но именно так Китай охраняет собственные культурные и общественные ценности, что, по мнению властей, повышает стабильность государства.

Шовинизм — это крайняя, агрессивная форма национализма.

Происхождение рассматриваемого понятия связывают с Николя Шовеном, солдатом армии Наполеона Бонапарта. В период первой мировой войны умами множества французов завладела мысль преданности родине и народу, которая из-за чрезмерной пылкости порождала агрессию и нетерпимость.

Расизм — это научная концепция, утверждающая физическое и психическое различие человеческих рас по разным параметрам.

Расизм в США существовал с самого основания государства. Общество, основанное белыми людьми, различающимися по своим национальным и религиозным признакам, сильно отличалось своим отношением к другим группам. Основными жертвами расизма стали небелые коренные жители — индейцы и негры-рабы, то есть афроамериканцы.

Дискриминация (от лат. discriminatio ― различение) — это умаление (фактически или юридически) прав какой-либо группы граждан по мотивам их национальности, расы, пола, вероисповедания и т. п. В области международных отношений ― предоставление гражданам и организациям какого-либо государства меньших прав и привилегий, чем гражданам и организациям других государств.

Сегрегация — это политика принудительного отделения какой-либо группы населения по расовому или этническому признаку, одна из форм расовой дискриминации.

Расовая сегрегация в США — отделение белого населения США от иных этнических групп (главным образом чернокожих и индейцев). Осуществлялась через различные социальные преграды: раздельное обучение и воспитание, разграничение посадочных зон (белые — сидят впереди) в общественном транспорте.

Апартеид — это крайняя форма расовой дискриминации. Означает лишение определенных групп населения в зависимости от их расовой принадлежности политических, социально-экономических и гражданских прав, вплоть до территориальной изоляции. Современное международное право считает апартеид преступлением против человечества.

Апартеид в ЮАР предписывал народам банту проживать в специальных резервациях (бантустанах) на территории, составлявшей около 30 % площади расселения банту на территории ЮАР до прихода европейцев. Выезд из резервации и появление в крупных городах могли производиться лишь по специальному разрешению или при наличии рабочего места (местное население было занято на низкооплачиваемых работах преимущественно в сфере обслуживания). В ходе внедрения системы апартеида чернокожие жители ЮАР были лишены почти всех гражданских прав.

Геноцид ― это одно из тягчайших преступлений против человечества, истребление отдельных групп населения по расовым, национальным, этническим или религиозным признакам, а также умышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этих групп, равно как и меры по предотвращению деторождения в их среде (биологический геноцид).

Истребление нацистской Германией во время Второй мировой войны евреев (Холокост).

Сепаратизм — это стремление к отделению, обособлению; движение за отделение части государства и создание нового государственного образования (сикхи, баски, тамилы) или за предоставление части страны автономии.

СССР и страны Восточной Европы после крушения мировой социалистической системы, где произошли распады Советского Союза, Чехословакии, Югославии.

Фашизм ― это философско-политическая концепция и форма государственного устройства, исходящие из приоритета государственных интересов над всеми иными. Теоретические основы изложены автором термина Бенито Муссолини в классическом труде "Доктрина фашизма".

Итальянский фашизм, доктрина Бенито Муссолини.