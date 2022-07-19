Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения

Межнациональные отношения в силу их многоаспектности представляют собой сложное явление. Они включают две разновидности:
отношения между разными национальностями внутри одного государства
отношения между разными нациями-государствами
Уровни межэтнических взаимоотношений:
взаимодействие народов в разных сферах общественной жизни
межличностные отношения людей различной этнической принадлежности
Формы межнациональных отношений:
Межнациональный (этнический) конфликт;
Мирное сотрудничество.
Причины межнациональных конфликтов:
Экономические причины ― борьба этносов за обладание собственностью, материальными ресурсами (земля, недра).
Социальные причины ― требования гражданского равноправия, равенства перед законом, в образовании, в оплате труда, равенстве при приёме на работу, особенно на престижные места в органах власти.
Культурно-языковые причины ― требования сохранения или возрождения, развития родного языка, сплачивающего этнос в единое целое.
Концепция «столкновения цивилизаций» Хантингтона объясняет современные конфликты конфессиональными, религиозными различиями.
Исторические прошлые взаимоотношения народов.
Этнодемографические ― быстрое изменение соотношения численности контактирующих народов вследствие миграции и различий в уровне естественного прироста населения.
Наиболее острые проблемы межнациональных отношений:
территориальные споры, стремление к суверенизации
борьба этнических меньшинств за самоопределение, создание независимого государственного образования
дискриминация языка, образа жизни
проблема беженцев, вынужденных переселенцев
Способы разрешения национальных конфликтов:
отсечь наиболее радикальные элементы или группы и поддержать силы, более склонные к компромиссу.
применение широкого спектра санкций ― от символических до военных.
перерыв конфликта, в результате меняется эмоциональный фон конфликта, снижается накал страстей.
разделение глобальной цели на ряд последовательных задач, которые решаются последовательно от простых к сложным.
предупреждение конфликтов ― сумма усилий, направленная на то, чтобы не допустить событий, приводящих к конфликтам.
Знаете ли вы, что..
Национализм — это идеология, политика, психология и социальная практика обособления и противопоставления одной нации другим, пропаганда национальной исключительности отдельной нации.
Шовинизм — это крайняя, агрессивная форма национализма.
Расизм — это научная концепция, утверждающая физическое и психическое различие человеческих рас по разным параметрам.
Дискриминация (от лат. discriminatio ― различение) — это умаление (фактически или юридически) прав какой-либо группы граждан по мотивам их национальности, расы, пола, вероисповедания и т. п. В области международных отношений ― предоставление гражданам и организациям какого-либо государства меньших прав и привилегий, чем гражданам и организациям других государств.
Сегрегация — это политика принудительного отделения какой-либо группы населения по расовому или этническому признаку, одна из форм расовой дискриминации.
Апартеид — это крайняя форма расовой дискриминации. Означает лишение определенных групп населения в зависимости от их расовой принадлежности политических, социально-экономических и гражданских прав, вплоть до территориальной изоляции. Современное международное право считает апартеид преступлением против человечества.
Геноцид ― это одно из тягчайших преступлений против человечества, истребление отдельных групп населения по расовым, национальным, этническим или религиозным признакам, а также умышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этих групп, равно как и меры по предотвращению деторождения в их среде (биологический геноцид).
Сепаратизм — это стремление к отделению, обособлению; движение за отделение части государства и создание нового государственного образования (сикхи, баски, тамилы) или за предоставление части страны автономии.
Фашизм ― это философско-политическая концепция и форма государственного устройства, исходящие из приоритета государственных интересов над всеми иными. Теоретические основы изложены автором термина Бенито Муссолини в классическом труде "Доктрина фашизма".