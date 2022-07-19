Уровни власти в РФ:
1. Государственный
Федеральный (Президент, Госдума и др.)
Региональный (Губернатор, региональный парламент)
2. Местный
МСУ
Местное самоуправление отделено от государственной власти (статья 12 Конституции РФ). Оно осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления.
Основные субъекты МСУ:
Мэр
Городской парламент
Городская администрация и др.
Функции местного самоуправления:
Организация электро- и газоснабжения
Ремонт дорог
Благоустройство территорий
Организация культурно-развлекательных мероприятий
Назначение мировых судей
Для реализации этих функции органы местного самоуправления имеют право устанавливать и собирать местные налоги, тем самым формирую и используя местный бюджет.