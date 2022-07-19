Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Политика
Власть. Роль политики в жизни общества Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Гражданское общество Разделение властей Формы государства Понятие и признаки государства Выборы, референдум Политический режим. Демократия Местное самоуправление Правовое государство Участие граждан в политической жизни
Социальная сфера
Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа
Экономика
Экономические системы и собственность Разделение труда и специализация Товары и услуги Обмен, торговля Факторы производства и факторные доходы Инфляция Государственный бюджет Налоги, уплачиваемые гражданами Банковские услуги Заработная плата и стимулирование труда Деньги Рынок и рыночный механизм Производство и производительность труда Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Экономические цели и функции государства Экономические функции домохозяйства Экономика, ее роль в жизни общества
Право
Органы государственной власти Российской Федерации Право, его роль в жизни общества и государства Норма права. Нормативный правовой акт Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Федеративное устройство Российской Федерации Понятие правоотношений Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Административные правоотношения, правонарушения и наказания Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних
Сфера духовной культуры
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества
Человек и общество
Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Личность. Особенности подросткового возраста Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Биологическое и социальное в человеке Глобальные проблемы современности Общество как форма жизнедеятельности людей Взаимодействие общества и природы

Местное самоуправление

Уровни власти в РФ:

1. Государственный

  • Федеральный (Президент, Госдума и др.)

  • Региональный (Губернатор, региональный парламент)

2. Местный

  • МСУ

Местное самоуправление (МСУ) – уровень власти, отвечающий за решение локальных вопросов на определенной территории (муниципалитет).

Местное самоуправление отделено от государственной власти (статья 12 Конституции РФ). Оно осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления.

Основные субъекты МСУ:

  1. Мэр

  2. Городской парламент

  3. Городская администрация и др.

Функции местного самоуправления:

  1. Организация электро- и газоснабжения

  2. Ремонт дорог

  3. Благоустройство территорий

  4. Организация культурно-развлекательных мероприятий

  5. Назначение мировых судей

Для реализации этих функции органы местного самоуправления имеют право устанавливать и собирать местные налоги, тем самым формирую и используя местный бюджет.