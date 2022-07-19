Местное самоуправление

Уровни власти в РФ:

1. Государственный

Федеральный (Президент, Госдума и др.)

Региональный (Губернатор, региональный парламент)

2. Местный

МСУ

Местное самоуправление (МСУ) – уровень власти, отвечающий за решение локальных вопросов на определенной территории (муниципалитет).

Местное самоуправление отделено от государственной власти (статья 12 Конституции РФ). Оно осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления.

Основные субъекты МСУ:

Мэр Городской парламент Городская администрация и др.

Функции местного самоуправления:

Организация электро- и газоснабжения Ремонт дорог Благоустройство территорий Организация культурно-развлекательных мероприятий Назначение мировых судей

Для реализации этих функции органы местного самоуправления имеют право устанавливать и собирать местные налоги, тем самым формирую и используя местный бюджет.