Административные правоотношения, правонарушения и наказания.

Административное право – это система правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающих в сфере управления.

Главный нормативно-правовой акт – КоАП РФ (Кодекс об Административных Правонарушениях)

Особенности административных правоотношений:

Непременное участие в них какого-либо государственного органа

Административное правонарушение (проступок) – противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которым установлена административная ответственность.

Виды административных правонарушений:

Административные правонарушения против личности (нарушения санитарно-гигиенических норм; распространение ложных сведений о кандидатах и т.д.)

Административные правонарушения, посягающие на собственность (мелкие хищения государственной собственности и общественного имущества; уничтожение или повреждение чужого имущества и т.д.)

Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в небольших размерах; мелкое хулиганство и т.д.)