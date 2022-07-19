Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Право
Право, его роль в жизни общества и государства Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Понятие правоотношений Административные правоотношения, правонарушения и наказания Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Норма права. Нормативный правовой акт Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Органы государственной власти Российской Федерации Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Федеративное устройство Российской Федерации
Сфера духовной культуры
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества
Человек и общество
Глобальные проблемы современности Взаимодействие общества и природы Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Биологическое и социальное в человеке Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Общество как форма жизнедеятельности людей Личность. Особенности подросткового возраста Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение
Политика
Местное самоуправление Выборы, референдум Власть. Роль политики в жизни общества Правовое государство Понятие и признаки государства Участие граждан в политической жизни Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Гражданское общество Политический режим. Демократия Разделение властей Формы государства
Социальная сфера
Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа
Экономика
Заработная плата и стимулирование труда Разделение труда и специализация Экономические функции домохозяйства Деньги Производство и производительность труда Экономика, ее роль в жизни общества Налоги, уплачиваемые гражданами Банковские услуги Экономические цели и функции государства Товары и услуги Рынок и рыночный механизм Обмен, торговля Инфляция Экономические системы и собственность Факторы производства и факторные доходы Государственный бюджет Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство

Административные правоотношения, правонарушения и наказания.

Административное право – это система правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающих в сфере управления.

Главный нормативно-правовой акт – КоАП РФ (Кодекс об Административных Правонарушениях)

Особенности административных правоотношений:

  1. Непременное участие в них какого-либо государственного органа

  2. Исключение юридического равенства сторон

Административное правонарушение (проступок) – противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которым установлена административная ответственность.

Виды административных правонарушений:

  1. Административные правонарушения против личности (нарушения санитарно-гигиенических норм; распространение ложных сведений о кандидатах и т.д.)

  2. Административные правонарушения, посягающие на собственность (мелкие хищения государственной собственности и общественного имущества; уничтожение или повреждение чужого имущества и т.д.)

  3. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в небольших размерах; мелкое хулиганство и т.д.)

  4. Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и памятников истории и культуры (незаконная порубка и повреждение деревьев; засорение лесов бытовыми отходами и отбросами и т.д.)

Административная ответственность – вид юридической ответственности, наступающей за совершение административного проступка (правонарушения).

Виды административного наказания:

  1. Предупреждение

  2. Административный штраф

  3. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу (например, права управления транспортным средством, права охоты и др.)

  4. Административный арест

  5. Дисквалификация (лишение физического лица права занимать руководящие должности)