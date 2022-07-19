Административные правоотношения, правонарушения и наказания.

Главный нормативно-правовой акт – КоАП РФ (Кодекс об Административных Правонарушениях)
Особенности административных правоотношений:
Непременное участие в них какого-либо государственного органа
Исключение юридического равенства сторон
Виды административных правонарушений:
Административные правонарушения против личности (нарушения санитарно-гигиенических норм; распространение ложных сведений о кандидатах и т.д.)
Административные правонарушения, посягающие на собственность (мелкие хищения государственной собственности и общественного имущества; уничтожение или повреждение чужого имущества и т.д.)
Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в небольших размерах; мелкое хулиганство и т.д.)
Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и памятников истории и культуры (незаконная порубка и повреждение деревьев; засорение лесов бытовыми отходами и отбросами и т.д.)
Виды административного наказания:
Предупреждение
Административный штраф
Лишение специального права, предоставленного физическому лицу (например, права управления транспортным средством, права охоты и др.)
Административный арест
Дисквалификация (лишение физического лица права занимать руководящие должности)