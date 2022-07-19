Личность. Особенности подросткового возраста

В обществознании существует 3 термина, каждый из которых со своей стороны описывает человека — это индивид, индивидуальность и личность.

Индивид - конкретный носитель всех социальных и психологических черт человечества: разума, воли потребностей, интересов и т. д. - конкретный носитель всех социальных и психологических черт человечества: разума, воли потребностей, интересов и т. д. Индивидуальность - неповторимое своеобразие проявлений человека, подчёркивающее его исключительность, многосторонность и др. Личность - индивид, обладающий совокупностью социально значимых черт, свойств и качеств, которые он реализует в общественной жизни.

Личностью становятся только в процессе социализации.

Социализация – это процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом знаний, культурных норм, традиций и социального опыта, необходимых для жизнедеятельности в обществе.

На процесс социализации оказывают влияние агенты социализации.

Агенты социализации – разнообразные факторы и конкретные люди, ответственные за обучение других людей культурным нормам и оказание им помощи в освоении различных социальных ролей.

Агенты первичной социализации:

родители;

близкие и дальние родственники;

друзья;

учителя и т. д.

Агенты вторичной социализации

средства массовой информации (СМИ);

образовательные учреждения;

производственные предприятия;

церковь;

армия и т. д.

Особенности подросткового возраста

Подростковый (средний школьный) возраст от 12 до 15 лет.

Особенности подросткового возраста: