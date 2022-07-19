Личность. Особенности подросткового возраста

В обществознании существует 3 термина, каждый из которых со своей стороны описывает человека — это индивид, индивидуальность и личность.
Индивидуальность - неповторимое своеобразие проявлений человека, подчёркивающее его исключительность, многосторонность и др.
Личность - индивид, обладающий совокупностью социально значимых черт, свойств и качеств, которые он реализует в общественной жизни.
Личностью становятся только в процессе социализации.
На процесс социализации оказывают влияние агенты социализации.
Агенты первичной социализации:
родители;
близкие и дальние родственники;
друзья;
учителя и т. д.
Агенты вторичной социализации
средства массовой информации (СМИ);
образовательные учреждения;
производственные предприятия;
церковь;
армия и т. д.
Подростковый (средний школьный) возраст от 12 до 15 лет.
Особенности подросткового возраста:
Активация и сложное взаимодействие гормонов роста и половых гормонов вызывают интенсивное физическое и физиологическое развитие, что приводит к трудностям функционирования внутренних органов;
Промежуточное положение между детством и взрослостью. Осуществляется переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости;
Переориентация общения с родителей и учеников на сверстников;
Склонность к усвоению определенных групповых норм, привычек и ценностей -> подражательность;
Стремление к самостоятельности, желание оградить какие-то стороны своей жизни от вмешательства родителей. Критичность мышления, склонность к рефлексии, формирование самоанализа и др.