Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Сфера духовной культуры
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества
Человек и общество
Биологическое и социальное в человеке Глобальные проблемы современности Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Взаимодействие общества и природы Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Общество как форма жизнедеятельности людей Личность. Особенности подросткового возраста Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение
Политика
Выборы, референдум Гражданское общество Формы государства Правовое государство Понятие и признаки государства Власть. Роль политики в жизни общества Участие граждан в политической жизни Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Политический режим. Демократия Разделение властей Местное самоуправление
Социальная сфера
Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями
Экономика
Заработная плата и стимулирование труда Товары и услуги Рынок и рыночный механизм Обмен, торговля Экономика, ее роль в жизни общества Инфляция Экономические цели и функции государства Производство и производительность труда Экономические системы и собственность Разделение труда и специализация Деньги Факторы производства и факторные доходы Государственный бюджет Налоги, уплачиваемые гражданами Экономические функции домохозяйства Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Банковские услуги
Право
Право, его роль в жизни общества и государства Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Органы государственной власти Российской Федерации Административные правоотношения, правонарушения и наказания Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Федеративное устройство Российской Федерации Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Норма права. Нормативный правовой акт Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Понятие правоотношений Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов

Личность. Особенности подросткового возраста

В обществознании существует 3 термина, каждый из которых со своей стороны описывает человека — это индивид, индивидуальность и личность.

Индивид - конкретный носитель всех социальных и психологических черт человечества: разума, воли потребностей, интересов и т. д.

Индивидуальность - неповторимое своеобразие проявлений человека, подчёркивающее его исключительность, многосторонность и др.

Личность - индивид, обладающий совокупностью социально значимых черт, свойств и качеств, которые он реализует в общественной жизни.

Личностью становятся только в процессе социализации.

Социализация – это процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом знаний, культурных норм, традиций и социального опыта, необходимых для жизнедеятельности в обществе.

На процесс социализации оказывают влияние агенты социализации.

Агенты социализации – разнообразные факторы и конкретные люди, ответственные за обучение других людей культурным нормам и оказание им помощи в освоении различных социальных ролей.

Агенты первичной социализации:

  • родители;

  • близкие и дальние родственники;

  • друзья;

  • учителя и т. д.

Агенты вторичной социализации

  • средства массовой информации (СМИ);

  • образовательные учреждения;

  • производственные предприятия;

  • церковь;

  • армия и т. д.

Особенности подросткового возраста

Подростковый (средний школьный) возраст от 12 до 15 лет.

Особенности подросткового возраста:

  1. Активация и сложное взаимодействие гормонов роста и половых гормонов вызывают интенсивное физическое и физиологическое развитие, что приводит к трудностям функционирования внутренних органов;

  2. Промежуточное положение между детством и взрослостью. Осуществляется переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости;

  3. Переориентация общения с родителей и учеников на сверстников;

  4. Склонность к усвоению определенных групповых норм, привычек и ценностей -> подражательность;

  5. Стремление к самостоятельности, желание оградить какие-то стороны своей жизни от вмешательства родителей. Критичность мышления, склонность к рефлексии, формирование самоанализа и др.