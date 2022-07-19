Отклоняющееся поведение и его типы

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Формат ЕГЭ
Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 22 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 25 Задание 18 Задание 23 Задание 20 Задание 24 Задание 19 Задание 1 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 21 Задание 17 Политика: Задания 10, 11
Право
Особенности уголовного процесса Особенности административной юрисдикции Гражданство РФ Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Законодательство РФ о выборах Правоохранительные органы. Судебная система Законотворческий процесс Организационно-правовые формы Право в системе социальных норм Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Международное право Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Права и обязанности налогоплательщика Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Понятие и виды юридической ответственности Система российского права Воинская обязанность Конституция РФ Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты
Экономика
Рынок труда. Безработица Виды, причины и последствия инфляции Постоянные и переменные затраты Предпринимательство Экономические системы Финансовые институты. Банковская система Спрос и предложение Роль государства в экономике Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Деньги Факторы производства и факторные доходные Мировая экономика Ценные бумаги Торговля и обмен Рынок и рыночный механизм Основные источники финансирования бизнеса Государственный бюджет Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Налоги Экономика и экономическая наука
Политика
Типология политических режимов Политическое участие граждан РФ Политическая система Политическая элита Органы государственной власти Российской Федерации Понятие власти Средства массовой информации в политической системе Федеративное устройство Российской Федерации Политический процесс Гражданское общество и государство Избирательная кампания в Российской Федерации Государство, его функции Политические партии и движения Демократия, ее основные ценности и признаки
Человек и общество
Потребности и интересы Системное строение общества элементы и подсистемы Виды знаний Мышление и деятельность Основные институты общества Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Мораль Понятие общественного прогресса Искусство Образование, его значение для личности и общества Религия Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Понятие истины, её критерии Мировоззрение, его виды и формы Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Природное и общественное в человеке. Многовариантность общественного развития (типы обществ)
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5
Социальные отношения
Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Молодёжь как социальная группа Социализация индивида Семья и брак Социальный контроль Социальные группы Этнические общности Социальная роль Виды социальных норм Социальная стратификация и мобильность Отклоняющееся поведение и его типы Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации

Отклоняющееся поведение и его типы

Социальное поведение — особая форма деятельности, проявляющаяся во внешней и внутренней активности субъекта, вызванная определенными внешними событиями.

Поведение человека как социального существа оценивается со стороны общества и может как соответствовать общепринятым нормам (и, следовательно, оцениваться, скорее, положительно), так и нарушать их.

Типы поведения человека:

1. Соответствующее нормам

  • Адаптивное

  • Конформистское

2. Отклоняющееся (девинтное)

  • Позитивное девиантное

  • Негативное девиантное

  • Делинквентное

Адаптивное и конформистское поведение

Адаптивное — поведение человека, которое позволяет ему наилучшим образом приспосабливаться к складывающимся обстоятельствам жизни. При такой модели поведения человек согласен с нормами и предпринимает активные действия, чтобы им соответствовать.

Конформистское (от позднелат. conformis — «подобный», «сообразный») — пассивное следование принятым в обществе нормам.

Отклоняющееся поведение

Отклоняющееся (девиантное, от лат. deviatio — отклонение) поведение — социальное поведение, не соответствующее имеющейся норме или набору норм, принятых значительной частью людей в группе или сообществе.

Подходы к причинам девиантного поведения:

  • Биологический: Люди по своему биологическому складу предрасположены к определённому типу поведения. Причем биологическая предрасположенность человека к преступлениям отражается в его облике.

  • Психологический: Девиантное поведение является следствием психологических качеств, черт характера, внутренних жизненных установок, направленности личности, которые имеют отчасти врождённый характер, отчасти формируются воспитанием и средой. В то же время сам поступок, нарушение закона может стать результатом психологического состояния девианта.

Типы девиации

Позитивная девиация — это отклоняющееся поведение, которое хоть и воспринимается многими как необычное, странное (ненормативное), но в то же время не вызывает неодобрения, приносит пользу человеку и обществу.

Например, сверхтрудолюбие, героизм, выдающиеся успехи и другое.

Негативная девиация — это поведение, которое большинством людей воспринимается отрицательно, вызывает осуждение, оказывает негативное воздействие на человека и общество.

Например преступность, наркомания, пьянство, проституция.

Основные формы негативного девиантного поведения:

  • пьянство

  • наркомания

  • преступность

  • проституция

  • нетрадиционная сексуальная ориентация (во многих обществах)

  • самоубийство (суицид)

Только когда девиантное поведение нарушает нормы права, оно становится делинквентным.

Делинквентное поведение

Делинквентное поведение (от лат. delinquens — совершающий проступок, буквально: преступное) — поведение, нарушающее нормы права.

Отличие девиантного и делинквентного поведения:

  • Девиантное поведение

Относительно, так как одна и та же модель поведения может по-разному восприниматься людьми, в зависимости от их мировоззрения, культуры, морального облика.

Например, такое явление, как каннибализм считается нормальным в некоторых современных традиционных обществах Африки.

Ранние браки с лицами, не достигшими 14 летнего возраста, считаются нормой в некоторых общностях: цыгане, мусульмане.

  • Делинквентное поведение

Абсолютно, так как нарушает норму, выраженную в юридических законах общества, обязательную для применения всеми членами общества под угрозой применения мер государственного принуждения.