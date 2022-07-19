Отклоняющееся поведение и его типы

Поведение человека как социального существа оценивается со стороны общества и может как соответствовать общепринятым нормам (и, следовательно, оцениваться, скорее, положительно), так и нарушать их.
Типы поведения человека:
1. Соответствующее нормам
Адаптивное
Конформистское
2. Отклоняющееся (девинтное)
Позитивное девиантное
Негативное девиантное
Делинквентное
Подходы к причинам девиантного поведения:
Биологический: Люди по своему биологическому складу предрасположены к определённому типу поведения. Причем биологическая предрасположенность человека к преступлениям отражается в его облике.
Психологический: Девиантное поведение является следствием психологических качеств, черт характера, внутренних жизненных установок, направленности личности, которые имеют отчасти врождённый характер, отчасти формируются воспитанием и средой. В то же время сам поступок, нарушение закона может стать результатом психологического состояния девианта.
Позитивная девиация — это отклоняющееся поведение, которое хоть и воспринимается многими как необычное, странное (ненормативное), но в то же время не вызывает неодобрения, приносит пользу человеку и обществу.
Негативная девиация — это поведение, которое большинством людей воспринимается отрицательно, вызывает осуждение, оказывает негативное воздействие на человека и общество.
Основные формы негативного девиантного поведения:
пьянство
наркомания
преступность
проституция
нетрадиционная сексуальная ориентация (во многих обществах)
самоубийство (суицид)
Только когда девиантное поведение нарушает нормы права, оно становится делинквентным.
Отличие девиантного и делинквентного поведения:
Девиантное поведение
Относительно, так как одна и та же модель поведения может по-разному восприниматься людьми, в зависимости от их мировоззрения, культуры, морального облика.
Ранние браки с лицами, не достигшими 14 летнего возраста, считаются нормой в некоторых общностях: цыгане, мусульмане.
Делинквентное поведение
Абсолютно, так как нарушает норму, выраженную в юридических законах общества, обязательную для применения всеми членами общества под угрозой применения мер государственного принуждения.