Отклоняющееся поведение и его типы

Социальное поведение — особая форма деятельности, проявляющаяся во внешней и внутренней активности субъекта, вызванная определенными внешними событиями.

Поведение человека как социального существа оценивается со стороны общества и может как соответствовать общепринятым нормам (и, следовательно, оцениваться, скорее, положительно), так и нарушать их.

Типы поведения человека:

1. Соответствующее нормам

Адаптивное

Конформистское

2. Отклоняющееся (девинтное)

Позитивное девиантное

Негативное девиантное

Делинквентное

Адаптивное и конформистское поведение

Адаптивное — поведение человека, которое позволяет ему наилучшим образом приспосабливаться к складывающимся обстоятельствам жизни. При такой модели поведения человек согласен с нормами и предпринимает активные действия, чтобы им соответствовать.

Конформистское (от позднелат. conformis — «подобный», «сообразный») — пассивное следование принятым в обществе нормам.

Отклоняющееся поведение

Отклоняющееся (девиантное, от лат. deviatio — отклонение) поведение — социальное поведение, не соответствующее имеющейся норме или набору норм, принятых значительной частью людей в группе или сообществе.

Подходы к причинам девиантного поведения:

Биологический: Люди по своему биологическому складу предрасположены к определённому типу поведения. Причем биологическая предрасположенность человека к преступлениям отражается в его облике.

Психологический: Девиантное поведение является следствием психологических качеств, черт характера, внутренних жизненных установок, направленности личности, которые имеют отчасти врождённый характер, отчасти формируются воспитанием и средой. В то же время сам поступок, нарушение закона может стать результатом психологического состояния девианта.

Типы девиации

Позитивная девиация — это отклоняющееся поведение, которое хоть и воспринимается многими как необычное, странное (ненормативное), но в то же время не вызывает неодобрения, приносит пользу человеку и обществу.

Например, сверхтрудолюбие, героизм, выдающиеся успехи и другое.

Негативная девиация — это поведение, которое большинством людей воспринимается отрицательно, вызывает осуждение, оказывает негативное воздействие на человека и общество.

Например преступность, наркомания, пьянство, проституция.

Основные формы негативного девиантного поведения:

пьянство

наркомания

преступность

проституция

нетрадиционная сексуальная ориентация (во многих обществах)

самоубийство (суицид)

Только когда девиантное поведение нарушает нормы права, оно становится делинквентным.

Делинквентное поведение

Делинквентное поведение (от лат. delinquens — совершающий проступок, буквально: преступное) — поведение, нарушающее нормы права.

Отличие девиантного и делинквентного поведения:

Девиантное поведение

Относительно, так как одна и та же модель поведения может по-разному восприниматься людьми, в зависимости от их мировоззрения, культуры, морального облика.

Например, такое явление, как каннибализм считается нормальным в некоторых современных традиционных обществах Африки. Ранние браки с лицами, не достигшими 14 летнего возраста, считаются нормой в некоторых общностях: цыгане, мусульмане.

Делинквентное поведение

Абсолютно, так как нарушает норму, выраженную в юридических законах общества, обязательную для применения всеми членами общества под угрозой применения мер государственного принуждения.