Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации

Конституция РФ была принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. Она состоит из 2 разделов, 9 глав, 137 статей.

Основные характеристики Конституции РФ:

Является актом прямого действия (лица и органы государственной власти могут ссылаться на статьи Конституции РФ при разрешении дел в судебных органах)

Имеет высшую юридическую силу (никакие другие НПА не могут ей противоречить)

Является базой текущего законодательства (остальные НПА опираются на положения из Конституции)

Конституция создает систему в государстве, решает, какие аспекты будут регулировать общественные отношения. Данная система называется конституционным строем.

Конституционный строй характеризуется особыми принципами (базовыми началами), лежащими в основе взаимоотношений человека, государства и общества.

Принципы конституционного строя:

Демократическое государство (статья 1). Признание и обеспечение суверенитета народа, прав и свобод человека и гражданина.

Правовое государство (статья 1). Установление верховенства закона в общественной жизни, существование системы социального контроля над властью и наличие эффективных механизмов, гарантирующих правовую защищенность личности и обеспечивающих ей активное и беспрепятственное использование конституционных прав и свобод.

Республиканская форма правления (статья 1). Избрание или назначение высших органов власти на определённый срок; сфера компетенции органов власти — разграничена.

Признание человека, его прав высшей ценностью (статья 2). Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является главной обязанностью государства.

Суверенитет народа (статья 3). Признание народа единственным источником власти, возможность осуществлять эту власть в соответствии с его суверенной волей и коренными интересами.

Социальное государство (статья 7). Создание экономических и юридических условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, осуществление комплекса мер по поддержанию социально неимущих групп.

Многообразие и равноправие форм собственности (статья 8). Признание различных форм собственности (государственной, частной, муниципальной и др.).

Разделение властей (статья 10). Законодательство, исполнение законов и контроль за соблюдением законности осуществляются относительно независимыми друг от друга органами государственной власти при невмешательстве и строгом разграничении их полномочий.

Политический плюрализм (статья 13). Утверждение в обществе политического многообразия, провозглашение свободы политических мнений и действий, легальная возможность для создания и деятельности оппозиции. Основа для утверждения в стране многопартийности.