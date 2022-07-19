Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации

Учебник MAXIMUM Education

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9 класс
Обществознание
Политика
Гражданское общество Политический режим. Демократия Формы государства Выборы, референдум Участие граждан в политической жизни Власть. Роль политики в жизни общества Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Разделение властей Местное самоуправление Правовое государство Понятие и признаки государства
Социальная сфера
Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями
Экономика
Налоги, уплачиваемые гражданами Заработная плата и стимулирование труда Обмен, торговля Производство и производительность труда Факторы производства и факторные доходы Инфляция Товары и услуги Рынок и рыночный механизм Разделение труда и специализация Экономические цели и функции государства Деньги Экономические функции домохозяйства Экономика, ее роль в жизни общества Государственный бюджет Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Банковские услуги Экономические системы и собственность
Право
Норма права. Нормативный правовой акт Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Понятие правоотношений Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Право, его роль в жизни общества и государства Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Органы государственной власти Российской Федерации Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Федеративное устройство Российской Федерации Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Административные правоотношения, правонарушения и наказания
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Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации
Человек и общество
Глобальные проблемы современности Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Общество как форма жизнедеятельности людей Биологическое и социальное в человеке Личность. Особенности подросткового возраста Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Взаимодействие общества и природы Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации

Конституция РФ была принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. Она состоит из 2 разделов, 9 глав, 137 статей.

Основные характеристики Конституции РФ:

  • Основной закон государства

  • Акт основополагающего характера (закрепляет основы конституционного строя, основные права и свободы, систему органов власти)

  • Является базой текущего законодательства (остальные НПА опираются на положения из Конституции)

  • Отличается стабильностью (имеет особый порядок принятия и изменения)

  • Имеет высшую юридическую силу (никакие другие НПА не могут ей противоречить)

  • Является актом прямого действия (лица и органы государственной власти могут ссылаться на статьи Конституции РФ при разрешении дел в судебных органах)

Конституция создает систему в государстве, решает, какие аспекты будут регулировать общественные отношения. Данная система называется конституционным строем.

Конституционный строй характеризуется особыми принципами (базовыми началами), лежащими в основе взаимоотношений человека, государства и общества.

Принципы конституционного строя:

  1. Демократическое государство (статья 1). Признание и обеспечение суверенитета народа, прав и свобод человека и гражданина.

  2. Правовое государство (статья 1). Установление верховенства закона в общественной жизни, существование системы социального контроля над властью и наличие эффективных механизмов, гарантирующих правовую защищенность личности и обеспечивающих ей активное и беспрепятственное использование конституционных прав и свобод.

  3. Республиканская форма правления (статья 1). Избрание или назначение высших органов власти на определённый срок; сфера компетенции органов власти — разграничена.

  4. Признание человека, его прав высшей ценностью (статья 2). Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является главной обязанностью государства.

  5. Суверенитет народа (статья 3). Признание народа единственным источником власти, возможность осуществлять эту власть в соответствии с его суверенной волей и коренными интересами.

  6. Социальное государство (статья 7). Создание экономических и юридических условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, осуществление комплекса мер по поддержанию социально неимущих групп.

  7. Многообразие и равноправие форм собственности (статья 8). Признание различных форм собственности (государственной, частной, муниципальной и др.).

  8. Разделение властей (статья 10). Законодательство, исполнение законов и контроль за соблюдением законности осуществляются относительно независимыми друг от друга органами государственной власти при невмешательстве и строгом разграничении их полномочий.

  9. Политический плюрализм (статья 13). Утверждение в обществе политического многообразия, провозглашение свободы политических мнений и действий, легальная возможность для создания и деятельности оппозиции. Основа для утверждения в стране многопартийности.

  10. Светское государство (статья 14). Отсутствие государственной религии; ни одно вероучение не признается обязательным или предпочтительным.