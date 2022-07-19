Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.

Правоохранительные органы РФ:
1. Суд
разрешение конфликтов и споров на основании закона
защита и восстановление нарушенных прав и свобод
применение меры юридической ответственности в виде наказания за виновные противоправные деяния и т.д.
2. Прокуратура
надзор за исполнением законов
надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
осуществление уголовного преследования
возбуждение уголовного дела и т.д.
3. Нотариат
удостоверения сделок (договоры, завещания, доверенности)
выдача свидетельств на право собственности, доли в общем имуществе
свидетельства верности копии документа, подписи и перевода и т.д.
4. Адвокатура
предоставления консультаций и справок по правовым вопросам как в устной, так и в письменной форме
составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера
представление интересов доверителя в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, в третейском суде и иных органах разрешения конфликтов и т.д.
Функции правоохранительных органов:
охрана государственного и общественного строя;
укрепление законности и правопорядка;
защита прав и свобод человека и гражданина;
охрана законных прав и интересов организаций, предприятий и учреждений;
борьба с преступностью.
Структура судебной системы:
1. Конституционный суд РФ
2. Верховный суд РФ
специализированные суды РФ
военные суды РФ
верховные суды РФ
арбитражные суды РФ
Полномочия Конституционного и Верховного суда:
1. Конституционный суд
соответствие нормативно-правовых актов Конституции
нарушение конституционных прав и свобод
толкование Конституции РФ
разрешение споров между органами власти
2. Верховный суд
надзор за деятельностью судов
рассмотрение апелляций и кассаций
разъяснение судебной практики
вопросы по международным договорам РФ
Таким образом, Конституционный суд занимается всем, что связано с Конституцией РФ, а Верховный суд занимается всем, что не связано с Конституцией РФ.
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан:
Граждане участвуют в формировании (через выборы) и деятельности государственной власти.
Например, гражданин N. является членом участковой избирательной комиссии по выборам президента РФ.
Граждане имеют право обжаловать в вышестоящем органе или суде неправомерные действия государственных органов.
Например, гражданин А. обратился в суд с иском о незаконном отказе мэрии в согласовании акции.
Гласность и открытость в порядке формирования органов государственной власти (информирование населения о действиях государственных органов через СМИ).
Например, избирательная комиссия государства В. в течение трех дней с момента проведения голосования опубликовала официальные данные о результатах выборов президента.