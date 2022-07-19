Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.

Правоохранительные органы – это органы, осуществляющие правоохранительную деятельность, обладающие соответствующей компетенцией и необходимыми для этого материальными ресурсами.

Правоохранительные органы РФ:

1. Суд

разрешение конфликтов и споров на основании закона

защита и восстановление нарушенных прав и свобод

применение меры юридической ответственности в виде наказания за виновные противоправные деяния и т.д.

2. Прокуратура

надзор за исполнением законов

надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина

осуществление уголовного преследования

возбуждение уголовного дела и т.д.

3. Нотариат

удостоверения сделок (договоры, завещания, доверенности)

выдача свидетельств на право собственности, доли в общем имуществе

свидетельства верности копии документа, подписи и перевода и т.д.

4. Адвокатура

предоставления консультаций и справок по правовым вопросам как в устной, так и в письменной форме

составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера

представление интересов доверителя в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, в третейском суде и иных органах разрешения конфликтов и т.д.

Функции правоохранительных органов:

охрана государственного и общественного строя; укрепление законности и правопорядка; защита прав и свобод человека и гражданина; охрана законных прав и интересов организаций, предприятий и учреждений; борьба с преступностью.

Судебная система РФ

Судебная система – это совокупность всех судов, действующих на территории РФ.

Структура судебной системы:

1. Конституционный суд РФ

2. Верховный суд РФ

специализированные суды РФ

военные суды РФ

верховные суды РФ

арбитражные суды РФ

Полномочия Конституционного и Верховного суда:

1. Конституционный суд

соответствие нормативно-правовых актов Конституции

нарушение конституционных прав и свобод

толкование Конституции РФ

разрешение споров между органами власти

2. Верховный суд

надзор за деятельностью судов

рассмотрение апелляций и кассаций

разъяснение судебной практики

вопросы по международным договорам РФ

Таким образом, Конституционный суд занимается всем, что связано с Конституцией РФ, а Верховный суд занимается всем, что не связано с Конституцией РФ.

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан:

Граждане участвуют в формировании (через выборы) и деятельности государственной власти.

Например, гражданин N. является членом участковой избирательной комиссии по выборам президента РФ.

Граждане имеют право обжаловать в вышестоящем органе или суде неправомерные действия государственных органов.

Например, гражданин А. обратился в суд с иском о незаконном отказе мэрии в согласовании акции.

Гласность и открытость в порядке формирования органов государственной власти (информирование населения о действиях государственных органов через СМИ).

Например, избирательная комиссия государства В. в течение трех дней с момента проведения голосования опубликовала официальные данные о результатах выборов президента.