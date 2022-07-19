Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Человек и общество
Биологическое и социальное в человеке Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Взаимодействие общества и природы Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Глобальные проблемы современности Общество как форма жизнедеятельности людей Личность. Особенности подросткового возраста
Политика
Политический режим. Демократия Разделение властей Понятие и признаки государства Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Власть. Роль политики в жизни общества Участие граждан в политической жизни Гражданское общество Местное самоуправление Формы государства Правовое государство Выборы, референдум
Социальная сфера
Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа
Экономика
Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Заработная плата и стимулирование труда Экономические цели и функции государства Деньги Банковские услуги Факторы производства и факторные доходы Инфляция Налоги, уплачиваемые гражданами Экономика, ее роль в жизни общества Экономические системы и собственность Товары и услуги Рынок и рыночный механизм Экономические функции домохозяйства Государственный бюджет Разделение труда и специализация Обмен, торговля Производство и производительность труда
Право
Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Понятие правоотношений Норма права. Нормативный правовой акт Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Административные правоотношения, правонарушения и наказания Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Органы государственной власти Российской Федерации Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Право, его роль в жизни общества и государства Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Федеративное устройство Российской Федерации Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних
Сфера духовной культуры
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества

Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.

Правоохранительные органы – это органы, осуществляющие правоохранительную деятельность, обладающие соответствующей компетенцией и необходимыми для этого материальными ресурсами.

Правоохранительные органы РФ:

1. Суд

  • разрешение конфликтов и споров на основании закона

  • защита и восстановление нарушенных прав и свобод

  • применение меры юридической ответственности в виде наказания за виновные противоправные деяния и т.д.

2. Прокуратура

  • надзор за исполнением законов

  • надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина

  • осуществление уголовного преследования

  • возбуждение уголовного дела и т.д.

3. Нотариат

  • удостоверения сделок (договоры, завещания, доверенности)

  • выдача свидетельств на право собственности, доли в общем имуществе

  • свидетельства верности копии документа, подписи и перевода и т.д.

4. Адвокатура

  • предоставления консультаций и справок по правовым вопросам как в устной, так и в письменной форме

  • составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера

  • представление интересов доверителя в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, в третейском суде и иных органах разрешения конфликтов и т.д.

Функции правоохранительных органов:

  1. охрана государственного и общественного строя;

  2. укрепление законности и правопорядка;

  3. защита прав и свобод человека и гражданина;

  4. охрана законных прав и интересов организаций, предприятий и учреждений;

  5. борьба с преступностью.

Судебная система РФ

Судебная системаэто совокупность всех судов, действующих на территории РФ.

Структура судебной системы:

1. Конституционный суд РФ

2. Верховный суд РФ

  • специализированные суды РФ

  • военные суды РФ

  • верховные суды РФ

  • арбитражные суды РФ

Полномочия Конституционного и Верховного суда:

1. Конституционный суд

  • соответствие нормативно-правовых актов Конституции

  • нарушение конституционных прав и свобод

  • толкование Конституции РФ

  • разрешение споров между органами власти

2. Верховный суд

  • надзор за деятельностью судов

  • рассмотрение апелляций и кассаций

  • разъяснение судебной практики

  • вопросы по международным договорам РФ

Таким образом, Конституционный суд занимается всем, что связано с Конституцией РФ, а Верховный суд занимается всем, что не связано с Конституцией РФ.

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан:

  1. Граждане участвуют в формировании (через выборы) и деятельности государственной власти.

Например, гражданин N. является членом участковой избирательной комиссии по выборам президента РФ.

  1. Граждане имеют право обжаловать в вышестоящем органе или суде неправомерные действия государственных органов.

Например, гражданин А. обратился в суд с иском о незаконном отказе мэрии в согласовании акции.

  1. Гласность и открытость в порядке формирования органов государственной власти (информирование населения о действиях государственных органов через СМИ).

Например, избирательная комиссия государства В. в течение трех дней с момента проведения голосования опубликовала официальные данные о результатах выборов президента.