Этнические общности

Племена, народности и нации традиционно относят к этническим общностям. Члены их обладают общими чертами в мировоззрении и психологическом укладе, а также чётко осознают своё единство и отличие от других подобных общностей.
Характерные черты этнических общностей:
члены общности осознают свою принадлежность к ней;
предполагается общее происхождение членов общности;
члены общности обладают языковым и культурным единством;
имеется внутренняя социальная организация, нормирующая отношение внутри общности и контакты с окружающими;
Формирование этнических общностей можно отсчитывать от момента распада первобытного человеческого стада. Первоначально возникает род.
Члены рода осознавали свое родство и носили общее родовое имя. Род включал в себя несколько или много семей.
Появлению рода способствовало возникновение первобытной общины, экономической основой которой являлась общинная собственность. Совместное ведение хозяйства на основе общинной собственности, естественно-уравнительное распределение вещей, в первую очередь продуктов питания, совместный быт и развлечения способствовали образованию такой общности, как род.
Род имеет ряд признаков:
совместная трудовая деятельность людей;
кровнородственное происхождение;
общий язык;
общие религиозные и мифологические верования;
обычаи и черты быта.
Несколько родов могли, объединившись, образовывать кланы ― родовые союзы. Единство кланов основывалось на вере в общность происхождения. Кланы в свою очередь составляли племена.
Появление племени объясняется необходимостью защиты среды обитания (территории проживания, мест охоты и рыболовства) от внешней угрозы - других общественных объединений. Безусловно, численные группы людей могли обезопасить себя лучше, чем мелкая группа людей. Важное значение имело сохранения рода от вырождения, которое грозило ему из-за сексуальных отношений между кровнородственными людьми.
Народности начинают складываться из племен после появления первых государств. Для народности характерны территориальная общность, объединенная хозяйственной и культурной деятельностью, а также единый язык (у народности сохраняются признаки племени как этнической общности). Принадлежность к народности определяется уже не только кровнородственными связями.
На базе народностей могут формироваться нации.
Исторически это наиболее поздняя форма этнической общности.
Нация может включать как одну народность, так и быть продуктом взаимодействия и смешения разных народностей.
Считается, что нация ― высшая форма социально-этнической общности, так как именно объединение людей по национальному признаку создает наилучшие предпосылки для проживания людей, организации производственно-экономической, социально-политической и культурной жизни.
Можно сказать, что нация — это устойчивое объединение людей, связанных общим языком, общей территорией, общностью экономической жизни и некоторых особенностей психического склада людей, выраженных в специфических чертах культуры данного народа.
Сплочению нации способствуют:
общая историческая память
развитое национальное самосознание
Однако поскольку в истории каждой нации были не только героические страницы, но и нелицеприятные, историческая память предполагает, что нация должна признавать свою вину за совершенные ошибки и делать выводы из уроков прошлого.
Эти интересы подразумевают, с одной стороны, стремление к сохранению национальной культуры, защите ее самобытности, а с другой — желание обогатить свою национальную культуру лучшими достижениями других культур.
Межэтнические отношения можно разделить на две категории:
взаимодействие народов в разных сферах общественной жизни
межличностные отношения людей различной этнической принадлежности
Тенденции развития межэтнических отношений:
Межэтническая интеграция, то есть сближение наций во всех сферах жизни.
Дифференциация, то есть желание иметь самобытность и самостоятельность.
Антиглобализм, то есть противостояние экспансии сверхдержав.
В социальных науках используется понятие этнические меньшинства, которое выражается не только и не столько в количественной характеристике.
Признаки этнического меньшинства:
представители находятся в невыгодном положении по сравнению с другими этносами из-за дискриминации (принижения, умаления, ущемления) со стороны остальных этнических групп
члены испытывают некое чувство групповой солидарности, «принадлежности к единому целому»
обычно в какой-то степени физически и социально изолировано от остального общества