Этнические общности

Этнические общности — это большие группы людей, которые объединились на определенной территории в процессе хозяйственной деятельности, и характеризующиеся культурно-исторической самобытностью.

Племена, народности и нации традиционно относят к этническим общностям. Члены их обладают общими чертами в мировоззрении и психологическом укладе, а также чётко осознают своё единство и отличие от других подобных общностей.

Характерные черты этнических общностей:

члены общности осознают свою принадлежность к ней;

предполагается общее происхождение членов общности;

члены общности обладают языковым и культурным единством;

имеется внутренняя социальная организация, нормирующая отношение внутри общности и контакты с окружающими;

Типы этнических общностей

Формирование этнических общностей можно отсчитывать от момента распада первобытного человеческого стада. Первоначально возникает род.

Род — это форма социальной организации, которая представляет собой группу кровных родственников, ведущих свое происхождение по одной линии (материнской или отцовской).

Члены рода осознавали свое родство и носили общее родовое имя. Род включал в себя несколько или много семей.

Появлению рода способствовало возникновение первобытной общины, экономической основой которой являлась общинная собственность. Совместное ведение хозяйства на основе общинной собственности, естественно-уравнительное распределение вещей, в первую очередь продуктов питания, совместный быт и развлечения способствовали образованию такой общности, как род.

Род имеет ряд признаков:

совместная трудовая деятельность людей;

кровнородственное происхождение;

общий язык;

общие религиозные и мифологические верования;

обычаи и черты быта.

Несколько родов могли, объединившись, образовывать кланы ― родовые союзы. Единство кланов основывалось на вере в общность происхождения. Кланы в свою очередь составляли племена.

Племя — это совокупность родов, связанных между собой общими чертами культуры, осознанием общего происхождения, а также общностью диалекта, единством религиозных представлений, обрядов.

Появление племени объясняется необходимостью защиты среды обитания (территории проживания, мест охоты и рыболовства) от внешней угрозы - других общественных объединений. Безусловно, численные группы людей могли обезопасить себя лучше, чем мелкая группа людей. Важное значение имело сохранения рода от вырождения, которое грозило ему из-за сексуальных отношений между кровнородственными людьми.

Народность — это исторически сложившаяся общность людей, объединяемая общей территорией, языком, психическим складом, культурой.

Народности начинают складываться из племен после появления первых государств. Для народности характерны территориальная общность, объединенная хозяйственной и культурной деятельностью, а также единый язык (у народности сохраняются признаки племени как этнической общности). Принадлежность к народности определяется уже не только кровнородственными связями.

На базе народностей могут формироваться нации.

Нация — это исторически сложившаяся общность людей, характеризующаяся развитыми экономическими связями, общей территорией и общностью языка, культуры, этнического самосознания.

Исторически это наиболее поздняя форма этнической общности.

Нация может включать как одну народность, так и быть продуктом взаимодействия и смешения разных народностей.

Считается, что нация ― высшая форма социально-этнической общности, так как именно объединение людей по национальному признаку создает наилучшие предпосылки для проживания людей, организации производственно-экономической, социально-политической и культурной жизни.

Можно сказать, что нация — это устойчивое объединение людей, связанных общим языком, общей территорией, общностью экономической жизни и некоторых особенностей психического склада людей, выраженных в специфических чертах культуры данного народа.

Сплочению нации способствуют:

общая историческая память

развитое национальное самосознание

Историческая память — это знание прошлого, лучших достижений национальной культуры, выдающихся представителей нации в сфере науки, политики, искусства, а также стремление действовать в соответствии с лучшими образцами, представленными в истории.

Однако поскольку в истории каждой нации были не только героические страницы, но и нелицеприятные, историческая память предполагает, что нация должна признавать свою вину за совершенные ошибки и делать выводы из уроков прошлого.

Национальное самосознание — это чувство принадлежности к нации, отождествление ее интересов со своими.

Эти интересы подразумевают, с одной стороны, стремление к сохранению национальной культуры, защите ее самобытности, а с другой — желание обогатить свою национальную культуру лучшими достижениями других культур.

Межэтнические отношения

Межэтнические (межнациональные) отношения — это отношения между этносами (народами), охватывающие все сферы общественной жизни.

Межэтнические отношения можно разделить на две категории:

взаимодействие народов в разных сферах общественной жизни

межличностные отношения людей различной этнической принадлежности

Тенденции развития межэтнических отношений:

Межэтническая интеграция, то есть сближение наций во всех сферах жизни.

Дифференциация , то есть желание иметь самобытность и самостоятельность.

Антиглобализм, то есть противостояние экспансии сверхдержав.

В социальных науках используется понятие этнические меньшинства, которое выражается не только и не столько в количественной характеристике.

Признаки этнического меньшинства: