Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Социальные отношения
Молодёжь как социальная группа Социальная роль Виды социальных норм Социальный контроль Социальная стратификация и мобильность Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Семья и брак Социальные группы Отклоняющееся поведение и его типы Этнические общности Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Социализация индивида
Формат ЕГЭ
Задание 18 Задание 19 Задание 20 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 22 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 23 Задание 25 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 17 Задание 1 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 21 Задание 24 Политика: Задания 10, 11
Право
Правоохранительные органы. Судебная система Права и обязанности налогоплательщика Воинская обязанность Система российского права Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Конституция РФ Организационно-правовые формы Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Понятие и виды юридической ответственности Право в системе социальных норм Особенности административной юрисдикции Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Законодательство РФ о выборах Международное право Особенности уголовного процесса Законотворческий процесс Гражданство РФ Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права
Экономика
Деньги Финансовые институты. Банковская система Спрос и предложение Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Налоги Мировая экономика Государственный бюджет Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Факторы производства и факторные доходные Ценные бумаги Экономические системы Основные источники финансирования бизнеса Роль государства в экономике Рынок труда. Безработица Экономика и экономическая наука Торговля и обмен Рынок и рыночный механизм Постоянные и переменные затраты Виды, причины и последствия инфляции Предпринимательство
Политика
Понятие власти Федеративное устройство Российской Федерации Гражданское общество и государство Избирательная кампания в Российской Федерации Средства массовой информации в политической системе Политические партии и движения Типология политических режимов Демократия, ее основные ценности и признаки Политическое участие граждан РФ Государство, его функции Политический процесс Политическая элита Политическая система Органы государственной власти Российской Федерации
Человек и общество
Понятие истины, её критерии Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Природное и общественное в человеке. Мировоззрение, его виды и формы Мораль Понятие общественного прогресса Основные институты общества Многовариантность общественного развития (типы обществ) Виды знаний Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Потребности и интересы Образование, его значение для личности и общества Религия Искусство Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Системное строение общества элементы и подсистемы Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Мышление и деятельность
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5

Этнические общности

Этнические общности — это большие группы людей, которые объединились на определенной территории в процессе хозяйственной деятельности, и характеризующиеся культурно-исторической самобытностью.

Племена, народности и нации традиционно относят к этническим общностям. Члены их обладают общими чертами в мировоззрении и психологическом укладе, а также чётко осознают своё единство и отличие от других подобных общностей.

Характерные черты этнических общностей:

  • члены общности осознают свою принадлежность к ней;

  • предполагается общее происхождение членов общности;

  • члены общности обладают языковым и культурным единством;

  • имеется внутренняя социальная организация, нормирующая отношение внутри общности и контакты с окружающими;

Типы этнических общностей

Формирование этнических общностей можно отсчитывать от момента распада первобытного человеческого стада. Первоначально возникает род.

Род — это форма социальной организации, которая представляет собой группу кровных родственников, ведущих свое происхождение по одной линии (материнской или отцовской).

Члены рода осознавали свое родство и носили общее родовое имя. Род включал в себя несколько или много семей.

Появлению рода способствовало возникновение первобытной общины, экономической основой которой являлась общинная собственность. Совместное ведение хозяйства на основе общинной собственности, естественно-уравнительное распределение вещей, в первую очередь продуктов питания, совместный быт и развлечения способствовали образованию такой общности, как род.

Род имеет ряд признаков:

  • совместная трудовая деятельность людей;

  • кровнородственное происхождение;

  • общий язык;

  • общие религиозные и мифологические верования;

  • обычаи и черты быта.

Несколько родов могли, объединившись, образовывать кланы ― родовые союзы. Единство кланов основывалось на вере в общность происхождения. Кланы в свою очередь составляли племена.

Племя — это совокупность родов, связанных между собой общими чертами культуры, осознанием общего происхождения, а также общностью диалекта, единством религиозных представлений, обрядов.

Появление племени объясняется необходимостью защиты среды обитания (территории проживания, мест охоты и рыболовства) от внешней угрозы - других общественных объединений. Безусловно, численные группы людей могли обезопасить себя лучше, чем мелкая группа людей. Важное значение имело сохранения рода от вырождения, которое грозило ему из-за сексуальных отношений между кровнородственными людьми.

Народность — это исторически сложившаяся общность людей, объединяемая общей территорией, языком, психическим складом, культурой.

Народности начинают складываться из племен после появления первых государств. Для народности характерны территориальная общность, объединенная хозяйственной и культурной деятельностью, а также единый язык (у народности сохраняются признаки племени как этнической общности). Принадлежность к народности определяется уже не только кровнородственными связями.

На базе народностей могут формироваться нации.

Нация — это исторически сложившаяся общность людей, характеризующаяся развитыми экономическими связями, общей территорией и общностью языка, культуры, этнического самосознания.

Исторически это наиболее поздняя форма этнической общности.

Нация может включать как одну народность, так и быть продуктом взаимодействия и смешения разных народностей.

Считается, что нация ― высшая форма социально-этнической общности, так как именно объединение людей по национальному признаку создает наилучшие предпосылки для проживания людей, организации производственно-экономической, социально-политической и культурной жизни.

Можно сказать, что нация — это устойчивое объединение людей, связанных общим языком, общей территорией, общностью экономической жизни и некоторых особенностей психического склада людей, выраженных в специфических чертах культуры данного народа.

Сплочению нации способствуют:

  • общая историческая память

  • развитое национальное самосознание

Историческая память — это знание прошлого, лучших достижений национальной культуры, выдающихся представителей нации в сфере науки, политики, искусства, а также стремление действовать в соответствии с лучшими образцами, представленными в истории.

Однако поскольку в истории каждой нации были не только героические страницы, но и нелицеприятные, историческая память предполагает, что нация должна признавать свою вину за совершенные ошибки и делать выводы из уроков прошлого.

Национальное самосознание — это чувство принадлежности к нации, отождествление ее интересов со своими.

Эти интересы подразумевают, с одной стороны, стремление к сохранению национальной культуры, защите ее самобытности, а с другой — желание обогатить свою национальную культуру лучшими достижениями других культур.

Межэтнические отношения

Межэтнические (межнациональные) отношения — это отношения между этносами (народами), охватывающие все сферы общественной жизни.

Межэтнические отношения можно разделить на две категории:

  • взаимодействие народов в разных сферах общественной жизни

  • межличностные отношения людей различной этнической принадлежности

Тенденции развития межэтнических отношений:

  • Межэтническая интеграция, то есть сближение наций во всех сферах жизни.

  • Дифференциация, то есть желание иметь самобытность и самостоятельность.

  • Антиглобализм, то есть противостояние экспансии сверхдержав.

В социальных науках используется понятие этнические меньшинства, которое выражается не только и не столько в количественной характеристике.

Признаки этнического меньшинства:

  • представители находятся в невыгодном положении по сравнению с другими этносами из-за дискриминации (принижения, умаления, ущемления) со стороны остальных этнических групп

  • члены испытывают некое чувство групповой солидарности, «принадлежности к единому целому»

  • обычно в какой-то степени физически и социально изолировано от остального общества