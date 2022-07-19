Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Человек и общество
Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Понятие истины, её критерии Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Мировоззрение, его виды и формы Потребности и интересы Мышление и деятельность Понятие общественного прогресса Природное и общественное в человеке. Многовариантность общественного развития (типы обществ) Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Мораль Религия Искусство Основные институты общества Системное строение общества элементы и подсистемы Образование, его значение для личности и общества Виды знаний
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4
Социальные отношения
Отклоняющееся поведение и его типы Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Молодёжь как социальная группа Семья и брак Социальная роль Виды социальных норм Социальные группы Этнические общности Социальный конфликт Социализация индивида Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Социальный контроль Социальная стратификация и мобильность
Формат ЕГЭ
Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 25 Задание 22 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 1 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 19 Задание 17 Задание 20 Политика: Задания 10, 11 Задание 23 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 18 Задание 21 Задание 24
Право
Международное право Воинская обязанность Гражданство РФ Права и обязанности налогоплательщика Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Организационно-правовые формы Законодательство РФ о выборах Конституция РФ Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Система российского права Особенности уголовного процесса Правоохранительные органы. Судебная система Законотворческий процесс Особенности административной юрисдикции Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Понятие и виды юридической ответственности Право в системе социальных норм Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака
Экономика
Виды, причины и последствия инфляции Ценные бумаги Экономические системы Основные источники финансирования бизнеса Роль государства в экономике Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Рынок и рыночный механизм Государственный бюджет Мировая экономика Предпринимательство Финансовые институты. Банковская система Экономика и экономическая наука Постоянные и переменные затраты Торговля и обмен Спрос и предложение Деньги Налоги Рынок труда. Безработица Факторы производства и факторные доходные
Политика
Средства массовой информации в политической системе Политическое участие граждан РФ Государство, его функции Политическая система Демократия, ее основные ценности и признаки Органы государственной власти Российской Федерации Избирательная кампания в Российской Федерации Политические партии и движения Типология политических режимов Политический процесс Понятие власти Федеративное устройство Российской Федерации Политическая элита Гражданское общество и государство

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса.

Все споры, возникающие между сторонами правоотношений, можно разделить на несколько больших групп в зависимости от вида правоотношения, в которое вступили стороны:

  • Трудовые споры

  • Семейные споры

  • Гражданско-правовые споры

Для экзамена необходимо знать основные правила и принципы гражданского и уголовного процессов, а также иметь общее представление о других спорах.

Особенности трудовых споров:

  • возникают из конфликтных правоотношений, складывающихся на основе трудового договора по вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, трудового договора

  • разрешаются судом или комиссиями по трудовым спорам

Особенности семейных споров:

  • возникают из конфликтных правоотношений, связанных с осуществлением прав и обязанностей супругов или детей и родителей

  • разрешаются судом на основании искового заявления

Особенности гражданско-правовых споров:

  • возникают из конфликтных правоотношений, стороны которых равны между собой

  • для защиты прав используются следующие способы защиты: признание права, возмещение убытков, взыскание неустойки, компенсация морального вреда, признание сделки недействительной и т.д.

  • спор разрешается судом на основании подачи иска

Споры в зависимости от вида разбираются в разных судебных процессах.

Гражданско-процессуальное право— это отрасль права, регулирующая порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел в суде.

ВАЖНО! Гражданское право как отрасль права и гражданские правоотношения, это не то же самое, что гражданский процесс. В рамках гражданского процесса рассматриваются КАТЕГОРИИ ДЕЛ, которые вытекают из гражданских, семейных, жилищных, трудовых правоотношений. То есть в гражданском процессе участвуют не только дела, связанные с имущественными и личными неимущественными правоотношениями, но и, например, трудовые споры, разногласия по брачному договору и т.д.

Принципы гражданского процесса:

  • равенство перед законом и судом - все участники независимо от пола, расы, национальности равны перед судом

  • независимость суда - при осуществлении правосудия судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону

  • гласность судебного разбирательства - разбирательство в судах открытое, публика имеет доступ почти во все заседания. Исключения составляют дела, содержащие государственную тайну, тайну усыновления ребенка и др.

  • состязательность сторон - каждая из сторон моет доказывать свою правоту в суде разрешенными способами

  • равноправие сторон - стороны наделены равными правами для защиты своих права

  • обязательность судебных решений - решения суда, вступившие в законную силу, обязательны для сторон и других участников правоотношений

  • возможность обжалования судебных решений - при наличии определенных оснований дело может быть пересмотрено вышестоящим судом

  • и др.

Участники гражданского процесса:

  • истец

  • ответчик

  • иные участники (прокурор, свидетели, эксперты, переводчики).

Стадии гражданского процесса:

  1. Возбуждение производства по делу

  2. Подготовка к судебному разбирательству

  3. Судебное разбирательство

  4. Вынесение решения судом

  5. Обжалование решения суда (жалоба на решение суда, поданная в соответствии с законодательством, с целью проверки этого решения в вышестоящей инстанции, бывает в форме апелляции, кассации и надзора)

  6. Исполнение решения

Рассмотрим эти стадии на таком примере: Гражданка А подала исковое заявление на гражданина Б (возбуждение производства по делу). Суд принял заявление и начал подготовку к судебному разбирательству. В назначенный день и время состоялось судебное заседание, где истец озвучил свои требования о том, что хочет выселить гражданина Б из своей квартиры, а гражданин Б предоставил доказательства того, что он имеет право там проживать (судебное разбирательство). Суд выслушал мнения сторон и удалился в совещательную комнату для принятия решения. Через 10 минут суд вынес решение об отказе в удовлетворении требования о выселении гражданина Б (вынесение решения судом). Гражданка А была не согласна таким исходом дела, поэтому подала апелляционную жалобу, чтобы дело рассмотрел другой суд и проверил законность решения (обжалование решения суда). Суд апелляционной инстанции отменил решение суда и велел выселить гражданина Б. Судебный пристав пришел в квартиру гражданки А и проследил за тем, чтобы гражданин Б покинул квартиру (исполнение решения).