Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса.

Все споры, возникающие между сторонами правоотношений, можно разделить на несколько больших групп в зависимости от вида правоотношения, в которое вступили стороны:

Трудовые споры

Семейные споры

Гражданско-правовые споры

Для экзамена необходимо знать основные правила и принципы гражданского и уголовного процессов, а также иметь общее представление о других спорах.

Особенности трудовых споров:

возникают из конфликтных правоотношений, складывающихся на основе трудового договора по вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, трудового договора

разрешаются судом или комиссиями по трудовым спорам

Особенности семейных споров:

возникают из конфликтных правоотношений, связанных с осуществлением прав и обязанностей супругов или детей и родителей

разрешаются судом на основании искового заявления

Особенности гражданско-правовых споров:

возникают из конфликтных правоотношений, стороны которых равны между собой

для защиты прав используются следующие способы защиты: признание права, возмещение убытков, взыскание неустойки, компенсация морального вреда, признание сделки недействительной и т.д.

спор разрешается судом на основании подачи иска

Споры в зависимости от вида разбираются в разных судебных процессах.

Гражданско-процессуальное право— это отрасль права, регулирующая порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел в суде.

ВАЖНО! Гражданское право как отрасль права и гражданские правоотношения, это не то же самое, что гражданский процесс. В рамках гражданского процесса рассматриваются КАТЕГОРИИ ДЕЛ, которые вытекают из гражданских, семейных, жилищных, трудовых правоотношений. То есть в гражданском процессе участвуют не только дела, связанные с имущественными и личными неимущественными правоотношениями, но и, например, трудовые споры, разногласия по брачному договору и т.д.

Принципы гражданского процесса:

равенство перед законом и судом - все участники независимо от пола, расы, национальности равны перед судом

независимость суда - при осуществлении правосудия судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону

гласность судебного разбирательства - разбирательство в судах открытое, публика имеет доступ почти во все заседания. Исключения составляют дела, содержащие государственную тайну, тайну усыновления ребенка и др.

состязательность сторон - каждая из сторон моет доказывать свою правоту в суде разрешенными способами

равноправие сторон - стороны наделены равными правами для защиты своих права

обязательность судебных решений - решения суда, вступившие в законную силу, обязательны для сторон и других участников правоотношений

возможность обжалования судебных решений - при наличии определенных оснований дело может быть пересмотрено вышестоящим судом

и др.

Участники гражданского процесса:

истец

ответчик

иные участники (прокурор, свидетели, эксперты, переводчики).

Стадии гражданского процесса:

Возбуждение производства по делу Подготовка к судебному разбирательству Судебное разбирательство Вынесение решения судом Обжалование решения суда (жалоба на решение суда, поданная в соответствии с законодательством, с целью проверки этого решения в вышестоящей инстанции, бывает в форме апелляции, кассации и надзора) Исполнение решения

Рассмотрим эти стадии на таком примере: Гражданка А подала исковое заявление на гражданина Б (возбуждение производства по делу). Суд принял заявление и начал подготовку к судебному разбирательству. В назначенный день и время состоялось судебное заседание, где истец озвучил свои требования о том, что хочет выселить гражданина Б из своей квартиры, а гражданин Б предоставил доказательства того, что он имеет право там проживать (судебное разбирательство). Суд выслушал мнения сторон и удалился в совещательную комнату для принятия решения. Через 10 минут суд вынес решение об отказе в удовлетворении требования о выселении гражданина Б (вынесение решения судом). Гражданка А была не согласна таким исходом дела, поэтому подала апелляционную жалобу, чтобы дело рассмотрел другой суд и проверил законность решения (обжалование решения суда). Суд апелляционной инстанции отменил решение суда и велел выселить гражданина Б. Судебный пристав пришел в квартиру гражданки А и проследил за тем, чтобы гражданин Б покинул квартиру (исполнение решения).