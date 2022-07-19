Все споры, возникающие между сторонами правоотношений, можно разделить на несколько больших групп в зависимости от вида правоотношения, в которое вступили стороны:
Трудовые споры
Семейные споры
Гражданско-правовые споры
Для экзамена необходимо знать основные правила и принципы гражданского и уголовного процессов, а также иметь общее представление о других спорах.
Особенности трудовых споров:
возникают из конфликтных правоотношений, складывающихся на основе трудового договора по вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, трудового договора
разрешаются судом или комиссиями по трудовым спорам
Особенности семейных споров:
возникают из конфликтных правоотношений, связанных с осуществлением прав и обязанностей супругов или детей и родителей
разрешаются судом на основании искового заявления
Особенности гражданско-правовых споров:
возникают из конфликтных правоотношений, стороны которых равны между собой
для защиты прав используются следующие способы защиты: признание права, возмещение убытков, взыскание неустойки, компенсация морального вреда, признание сделки недействительной и т.д.
спор разрешается судом на основании подачи иска
Споры в зависимости от вида разбираются в разных судебных процессах.
ВАЖНО! Гражданское право как отрасль права и гражданские правоотношения, это не то же самое, что гражданский процесс. В рамках гражданского процесса рассматриваются КАТЕГОРИИ ДЕЛ, которые вытекают из гражданских, семейных, жилищных, трудовых правоотношений. То есть в гражданском процессе участвуют не только дела, связанные с имущественными и личными неимущественными правоотношениями, но и, например, трудовые споры, разногласия по брачному договору и т.д.
Принципы гражданского процесса:
равенство перед законом и судом - все участники независимо от пола, расы, национальности равны перед судом
независимость суда - при осуществлении правосудия судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону
гласность судебного разбирательства - разбирательство в судах открытое, публика имеет доступ почти во все заседания. Исключения составляют дела, содержащие государственную тайну, тайну усыновления ребенка и др.
состязательность сторон - каждая из сторон моет доказывать свою правоту в суде разрешенными способами
равноправие сторон - стороны наделены равными правами для защиты своих права
обязательность судебных решений - решения суда, вступившие в законную силу, обязательны для сторон и других участников правоотношений
возможность обжалования судебных решений - при наличии определенных оснований дело может быть пересмотрено вышестоящим судом
и др.
Участники гражданского процесса:
истец
ответчик
иные участники (прокурор, свидетели, эксперты, переводчики).
Стадии гражданского процесса:
Возбуждение производства по делу
Подготовка к судебному разбирательству
Судебное разбирательство
Вынесение решения судом
Обжалование решения суда (жалоба на решение суда, поданная в соответствии с законодательством, с целью проверки этого решения в вышестоящей инстанции, бывает в форме апелляции, кассации и надзора)
Исполнение решения