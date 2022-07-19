Духовная культура общества

Существует два подхода к пониманию термина «культура» (cultura (с лат.) – возделывание, воспитание).

Культура (в широком смысле) – это результат человеческой деятельности во всем его многообразии, противоположность природе; все, что создано руками человека. – это результат человеческой деятельности во всем его многообразии, противоположность природе; все, что создано руками человека. Культура (в узком смысле) — это одна из сфер социальной жизни людей, организованная вокруг творческих практик, вокруг создания символических благ (искусство, наука, образование, сфера досуга).

Материальная и духовная культура

В связи с существованием двух типов деятельности — материальной и духовной — можно выделить две основные сферы существования и развития культуры.

Материальная культура — искусственно созданные предметы, которые позволяют людям оптимальным образом приспособиться к природным и социальным условиям жизни.

Предметный мир, созданный человеком, — здания, дороги, коммуникации, приборы, предметы искусства и быта.

Технологии — средства и технические алгоритмы создания и использования объектов предметного мира.

Техническая культура — навыки, умения, способности человека.

Например: здание, снегоуборочная техника, бумажная книга, обувь, мебель, мосты, ТЭЦ, дороги и др.

Духовная культура — идеальная деятельность, связанная с интеллектом, эмоциями, чувствами, совокупность духовных ценностей и творческой деятельности по их производству.

Например: наука, искусство, религия, мораль, образование и др.

Культурные ценности и нормы

Духовную культуру можно рассматривать как совокупность духовных ценностей, идеальных представлений об истине, справедливости, добре, человечности, красоте и т.д.

Основные духовные ценности:

Мировоззренческо-философские (смысложизненные) ценности выражают основы человеческого бытия, соотносящие человека с миром.

Группы ценностей: ключевые ценности (жизнь, смерть), ценности времени (вечность, время, прошлое, судьба, память), отношение к человеку (гуманизм, индивидуальность, творчество, свобода).

Нравственные ценности регулируют отношения между людьми с позиции противостояния должного и предписанного. Эти ценности лежат в основе моральных норм как регулятора поведения человека, оценивают поведение с позиции добра и зла.

Группы ценностей: ключевые ценности (человечность, милосердие, справедливость, достоинство), ценности, регулирующие отношения между группами (верность, честь, ответственность, долг, коллективизм, патриотизм), частные ценности (дружба, любовь, такт, вежливость).

Эстетические ценности связаны с выявлением, переживанием, созиданием гармонии.

Группы ценностей: ключевые ценности (красота, гармония), идеальные представления (прекрасное, возвышенное, трагическое, комическое).

Религиозные ценности формируются через совокупность определенных религиозных положений и догм. Они включают в себя определенные заповеди (запреты), нарушение и отклонение от которых – грех.

Группы ценностей: ключевые ценности (любовь, вера, милосердие, терпимость, смирение), специфические ценности, присущие каждой отдельной религии.

Основные функции культуры

Познавательная: формирование целостного представления о природе, человеке, обществе.

Оценочная (аксиологическая): отбор ценностей, обогащение традиций.

Регулятивная (нормативная): формирование системы правил (нормы морали, права, религиозные нормы).

Информативная: обмен знаниями, ценностями и опытом предшествующих поколений.

Коммуникативная: сохранение, передача и тиражирование культурных ценностей; развитие и совершенствование личности через общение.

Функция социализации: приучение к социальным ролям, нормативному поведению, усвоение индивидом системы знаний, норм, ценностей, стремление к самосовершенствованию.

Многообразие культур. Типы и формы культуры

Существует три формы культуры:

элитарная (высокая);

народная (любительская);

массовая (поп-культура);

Элитарная (высокая) культура:

Создается привилегированной частью общества либо по ее заказу;

Создается профессиональными творцами (деятелями искусств);

Автор стремится к самовыражению;

Сложная для восприятия, необходимы подготовка и знания;

Круг её потребителей – высокообразованная часть общества.

Включает в себя: изящное искусство, классическую музыку и литературу и т.д. Например, балет Прокофьева, «Ромео и Джульетта», опера Чайковского «Евгений Онегин».

Народная (любительская) культура:

Создается анонимными творцами, не имеющими профессиональной подготовки;

Коллективный автор;

Отражает историю народа.

Включает в себя: фольклор, мифы, легенды, сказания, эпос, песни, танцы и т.д. Например, мифы о Золотом руне, техника росписи гжель, сказка о Колобке.

Массовая (поп-культура):

Время появления – середина XX века;

Характеристика современного культурного производства и потребления;

Коммерческий характер;

Использование типизированных сюжетов, стереотипов, шаблонов;

Легкая для восприятия, понятная каждому человеку.

Включает в себя: эстрадную музыку, сериалы, «экранную культуру», рекламу и т.д. Например, реп-хиты, фильм «Титаник», комиксы MARVEL.

Массовая и элитарная культуры не враждебны друг другу. Достижения, художественные приемы, идеи «элитарного искусства» через некоторое время перестают быть новаторскими и перенимаются массовой культурой, повышая ее уровень. В то же время массовая культура, приносящая прибыль, дает возможность кинокомпаниям, издательствам, домам моделей оказывать поддержку «творцам» элитарного искусства.

Также существуют самостоятельные культурные сферы, которые выделяются в господствующей культуре:

субкультура (от лат. Sub — под);

контркультура (от лат. Contra — против).

Субкультура — часть общей культуры (не противоречащая ей), система ценностей, присущая определенной группе.

Типы субкультур:

половозрастные: женская, детская, молодежная и др.;

профессиональные: научное сообщество, современный бизнес и др.;

досуговые (по предпочитаемым занятиям в свободное время);

религиозные;

этнические;

криминальные.

Контркультура — оппозиция и альтернатива по отношению к господствующей в обществе культуре, находится в конфликте с ней, т.к. использует другую систему ценностей.

Примеры контркультур:

битники, хиппи и панки;

левые и правые радикалы;

андеграунд.

В настоящее время в духовной жизни большинства стран мира наблюдаются противоречивые тенденции. С одной стороны – взаимопроникновение различных культур способствует межнациональному пониманию и сотрудничеству, с другой – развитие национальных культур сопровождается межэтническими конфликтами.