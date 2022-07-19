Духовная культура общества

Существует два подхода к пониманию термина «культура» (cultura (с лат.) – возделывание, воспитание).
Культура (в узком смысле) — это одна из сфер социальной жизни людей, организованная вокруг творческих практик, вокруг создания символических благ (искусство, наука, образование, сфера досуга).
В связи с существованием двух типов деятельности — материальной и духовной — можно выделить две основные сферы существования и развития культуры.
Предметный мир, созданный человеком, — здания, дороги, коммуникации, приборы, предметы искусства и быта.
Технологии — средства и технические алгоритмы создания и использования объектов предметного мира.
Техническая культура — навыки, умения, способности человека.
Духовную культуру можно рассматривать как совокупность духовных ценностей, идеальных представлений об истине, справедливости, добре, человечности, красоте и т.д.
Основные духовные ценности:
Мировоззренческо-философские (смысложизненные) ценности выражают основы человеческого бытия, соотносящие человека с миром.
Группы ценностей: ключевые ценности (жизнь, смерть), ценности времени (вечность, время, прошлое, судьба, память), отношение к человеку (гуманизм, индивидуальность, творчество, свобода).
Нравственные ценности регулируют отношения между людьми с позиции противостояния должного и предписанного. Эти ценности лежат в основе моральных норм как регулятора поведения человека, оценивают поведение с позиции добра и зла.
Группы ценностей: ключевые ценности (человечность, милосердие, справедливость, достоинство), ценности, регулирующие отношения между группами (верность, честь, ответственность, долг, коллективизм, патриотизм), частные ценности (дружба, любовь, такт, вежливость).
Эстетические ценности связаны с выявлением, переживанием, созиданием гармонии.
Группы ценностей: ключевые ценности (красота, гармония), идеальные представления (прекрасное, возвышенное, трагическое, комическое).
Религиозные ценности формируются через совокупность определенных религиозных положений и догм. Они включают в себя определенные заповеди (запреты), нарушение и отклонение от которых – грех.
Группы ценностей: ключевые ценности (любовь, вера, милосердие, терпимость, смирение), специфические ценности, присущие каждой отдельной религии.
Познавательная: формирование целостного представления о природе, человеке, обществе.
Оценочная (аксиологическая): отбор ценностей, обогащение традиций.
Регулятивная (нормативная): формирование системы правил (нормы морали, права, религиозные нормы).
Информативная: обмен знаниями, ценностями и опытом предшествующих поколений.
Коммуникативная: сохранение, передача и тиражирование культурных ценностей; развитие и совершенствование личности через общение.
Функция социализации: приучение к социальным ролям, нормативному поведению, усвоение индивидом системы знаний, норм, ценностей, стремление к самосовершенствованию.
Существует три формы культуры:
элитарная (высокая);
народная (любительская);
массовая (поп-культура);
Элитарная (высокая) культура:
Создается привилегированной частью общества либо по ее заказу;
Создается профессиональными творцами (деятелями искусств);
Автор стремится к самовыражению;
Сложная для восприятия, необходимы подготовка и знания;
Круг её потребителей – высокообразованная часть общества.
Например, балет Прокофьева, «Ромео и Джульетта», опера Чайковского «Евгений Онегин».
Народная (любительская) культура:
Создается анонимными творцами, не имеющими профессиональной подготовки;
Коллективный автор;
Отражает историю народа.
Например, мифы о Золотом руне, техника росписи гжель, сказка о Колобке.
Массовая (поп-культура):
Время появления – середина XX века;
Характеристика современного культурного производства и потребления;
Коммерческий характер;
Использование типизированных сюжетов, стереотипов, шаблонов;
Легкая для восприятия, понятная каждому человеку.
Например, реп-хиты, фильм «Титаник», комиксы MARVEL.
Массовая и элитарная культуры не враждебны друг другу. Достижения, художественные приемы, идеи «элитарного искусства» через некоторое время перестают быть новаторскими и перенимаются массовой культурой, повышая ее уровень. В то же время массовая культура, приносящая прибыль, дает возможность кинокомпаниям, издательствам, домам моделей оказывать поддержку «творцам» элитарного искусства.
Также существуют самостоятельные культурные сферы, которые выделяются в господствующей культуре:
субкультура (от лат. Sub — под);
контркультура (от лат. Contra — против).
Типы субкультур:
половозрастные: женская, детская, молодежная и др.;
профессиональные: научное сообщество, современный бизнес и др.;
досуговые (по предпочитаемым занятиям в свободное время);
религиозные;
этнические;
криминальные.
Примеры контркультур:
битники, хиппи и панки;
левые и правые радикалы;
андеграунд.
В настоящее время в духовной жизни большинства стран мира наблюдаются противоречивые тенденции. С одной стороны – взаимопроникновение различных культур способствует межнациональному пониманию и сотрудничеству, с другой – развитие национальных культур сопровождается межэтническими конфликтами.