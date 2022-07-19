Порядок приёма на работу. Порядок заключения и расторжения трудового договора

Трудовые отношения — отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором (ст. 15 ТК РФ).

Нормативный акт, регулирующий трудовые отношения — Трудовой кодекс РФ (ТК РФ).

Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель.

Работодатель — физическое либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником.

Работник — физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.

Трудовой договор (контракт) — это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется: — это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется: предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции (специальности, квалификации, должности);

обеспечить условия труда, предусмотренные законодательством;

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется: лично выполнять определённую этим соглашением трудовую функцию;

соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка. (ст. 56 ТК РФ).

В трудовом договоре указываются необходимые условия (ст. 57 ТК РФ):

фамилия, имя, отчество работника;

наименование работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя — физического лица);

конкретное место работы;

дата начала работы;

наименование должности, специальности, профессии, квалификации работника;

права и обязанности работодателя;

характеристика условий труда;

режим труда и отдыха работника;

условия оплаты труда работника;

виды и условия социального страхования работника.

Дополнительные условия:

оплата проезда до места работы;

испытательный срок;

предоставление места в дошкольном образовательном учреждении для ребёнка работника;

о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и др.) и т. п.

Условия заключения трудового договора (гл. 11 ТК РФ):

заключается в письменной форме;

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами: один его экземпляр передаётся работнику, второй — работодателю;

вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определённого трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий день после вступления договора в силу. Если работник не приступил к работе в установленный срок без уважительных причин в течение недели, то трудовой договор аннулируется;

не оформленный надлежащим образом трудовой договор считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. В таком случае работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трёх дней со дня фактического допущения работника к работе;

может быть изменён только по соглашению сторон и в письменной форме.

Работодателю запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором!

Основные права и обязанности работника (ст. 21 ТК РФ)

Работник имеет право на:

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ и иными федеральными законами; предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами; объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах; ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами; разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами; возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами; обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Работник обязан:

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; соблюдать трудовую дисциплину; выполнять установленные нормы труда; соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).

Основные права и обязанности работодателя (ст. 22 ТК РФ)

Работодатель имеет право:

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ и иными федеральными законами; вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; поощрять работников за добросовестный эффективный труд; требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами; принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей — физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и вступать в них; создавать производственный совет — совещательный орган, образуемый на добровольной основе из числа работников данного работодателя, имеющих, как правило, достижения в труде, для подготовки предложений по совершенствованию производственной деятельности, отдельных производственных процессов, внедрению новой техники и новых технологий, повышению производительности труда и квалификации работников (за исключением работодателей — физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке условий труда.

Работодатель обязан:

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда; обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; выплачивать в полном размере в установленные сроки причитающуюся работникам заработную плату; вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном ТК РФ; предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией; обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей; осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами; возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации; исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством.

Срок трудового договора.

Трудовой договор может заключаться на разный срок.

Бессрочный трудовой договор заключается на неопределённый срок (в трудовом договоре не оговорён срок его действия)

Срочный трудовой договор заключается на определённый срок не более 5 лет

Если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением его срока, а работник продолжает работу после его истечения, трудовой договор считается заключённым на неопределённый срок.

Порядок заключения трудового договора.

1. В соответствии с Трудовым кодексом РФ заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста:

16 лет;

15 лет, в случаях получения основного общего образования либо оставления общеобразовательного учреждения;

14 лет с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства для выполнения в свободное от учёбы время легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесса обучения;

2. Не достигшими возраста 14 лет — в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства, при условии, что данная работа не нанесёт ущерба здоровью и нравственному развитию.

ВАЖНО: дети не могут работать на таких видах работ, которые будет вредить их здоровью (например, химическое производство) и нравственному развитию (например, работа в ночном клубе или баре). Тяжелые работы также запрещены для детей, например, работа под землей, работа грузчиком и т.д.

Документы, предъявляемые работодателю при приёме на работу:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Трудовая книжка — основной документ о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. Документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу. Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний (диплом, сертификат, свидетельство и др.), если работа требует специальной подготовки.

В отдельных случаях с учётом специфики работы законодательством предусматривается необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов (например, документов, подтверждающих здоровье гражданина при приёме на работу в сфере пищевой промышленности).

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы, помимо предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. Информация, содержащаяся в документах, предъявляемых для заключения трудового договора, относится к персональным данным работника.

Приём на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на основании заключённого трудового договора.

Общие основания прекращения трудового договора (ст. 77 ТК РФ):

1. Соглашение сторон (работодателя и работника).

2. Истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения.

3. Расторжение трудового договора по инициативе работника.

Он имеет право расторгнуть договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме за две недели. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения этого срока. Предупреждения работодателя за две недели не требуется в случаях, когда прекращение трудовых отношений обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и др.), а также в случаях установленного нарушения работодателем законодательства о труде. До истечения двухнедельного срока работник имеет право в любое время отозвать своё заявление, увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашён в письменной форме другой работник.

В последний день работы по письменному заявлению работника работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, и произвести с ним окончательный расчет.

4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя:

ликвидация организации либо прекращение деятельности работодателем — физическим лицом;

сокращение численности или штата работников организации;

несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе;

неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей;

совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя и др.

5. Перевод работника по его просьбе или с его согласия к другому работодателю или переход на выборную работу.

6. Отказ работника от продолжения работы в связи:

со сменой собственника имущества организации либо её реорганизацией;

с изменением существенных условий трудового договора.

7. Отказ работника от перевода на другую работу:

вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением;

в связи с перемещением работодателя в другую местность.

8. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон:

призыв работника на военную службу или направление на альтернативную гражданскую службу;

восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;

неизбрание на должность;

осуждение работника к наказанию в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;

признание работника полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением;

смерть работника либо работодателя — физического лица, а также признание судом работника либо работодателя — физического лица умершим или безвестно отсутствующим;

наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военных действий, катастроф, стихийных бедствий).

9. Нарушение установленных законодательством правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы.

Во всех случаях днём увольнения работника является последний день его работы.

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателем — физическим лицом) в период временной нетрудоспособности работника, а также в период его пребывания в отпуске.

Под прекращением трудового договора подразумевается прекращение трудовых отношений!