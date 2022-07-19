Понятие и признаки государства

Государство – особая организация общества, располагающая специальными механизмами управления и принуждения, устанавливающая правовой порядок на определённой территории, и обладающая суверенитетом.

Территориальная целостность – четко ограниченная территория государства, на которой функционируют его органы власти и действуют его законы

Государственный суверенитет – верховенство и независимость государственной власти от какой-либо другой власти на всей территории страны (сюда же попадает и независимость в отношениях с другими странами)

Право взимать налоги и издавать законы – исключительное право издавать общеобязательные для всех граждан законы, осуществлять правосудие, взимать налоги и пр.

Наличие публичной власти – выделенной из общества и наделённой определёнными властными полномочиями группы людей (чиновников) для управления делами государства

Монополия на законное принуждение – наличие органов принуждения (армия, полиция, службы правопорядка), наделённых соответствующими полномочиями

Гражданство – обязательность членства в государстве (гражданство)