Понятие и признаки государства

Территориальная целостность – четко ограниченная территория государства, на которой функционируют его органы власти и действуют его законы
Государственный суверенитет – верховенство и независимость государственной власти от какой-либо другой власти на всей территории страны (сюда же попадает и независимость в отношениях с другими странами)
Право взимать налоги и издавать законы – исключительное право издавать общеобязательные для всех граждан законы, осуществлять правосудие, взимать налоги и пр.
Наличие публичной власти – выделенной из общества и наделённой определёнными властными полномочиями группы людей (чиновников) для управления делами государства
Монополия на законное принуждение – наличие органов принуждения (армия, полиция, службы правопорядка), наделённых соответствующими полномочиями
Гражданство – обязательность членства в государстве (гражданство)
Государственная символика – герб, флаг, гимн и т.д.
1. Внутренние функции
Политическая – управление обществом через различные институты власти и процесс нормотворчества (создание законов).
Экономическая – регулирование экономических отношений и проведение структурных преобразований.
Социальная – развитие образования, здравоохранения, социального обеспечения общества.
Правоохранительная – деятельность государства по обеспечению правопорядка, защите прав и законных интересов человека путем точного и полного соблюдения законодательства всеми гражданами, организациями и государственными органами.
2. Внешние функции
Обеспечение национальной безопасности.
Развитие взаимовыгодного сотрудничества с другими странами.
Отстаивание государственных интересов в международных отношениях.
Участие в решении глобальных проблем человечества.