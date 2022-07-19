Понятие и признаки государства

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Социальная сфера
Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения
Экономика
Разделение труда и специализация Экономические цели и функции государства Экономические функции домохозяйства Инфляция Экономические системы и собственность Заработная плата и стимулирование труда Обмен, торговля Налоги, уплачиваемые гражданами Товары и услуги Производство и производительность труда Факторы производства и факторные доходы Государственный бюджет Банковские услуги Деньги Экономика, ее роль в жизни общества Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Рынок и рыночный механизм
Право
Право, его роль в жизни общества и государства Органы государственной власти Российской Федерации Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Понятие правоотношений Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Административные правоотношения, правонарушения и наказания Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Норма права. Нормативный правовой акт Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Федеративное устройство Российской Федерации Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина
Сфера духовной культуры
Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность.
Человек и общество
Личность. Особенности подросткового возраста Взаимодействие общества и природы Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Биологическое и социальное в человеке Глобальные проблемы современности Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Общество как форма жизнедеятельности людей Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение
Политика
Политический режим. Демократия Разделение властей Власть. Роль политики в жизни общества Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Гражданское общество Участие граждан в политической жизни Местное самоуправление Формы государства Правовое государство Понятие и признаки государства Выборы, референдум

Понятие и признаки государства

Государство – особая организация общества, располагающая специальными механизмами управления и принуждения, устанавливающая правовой порядок на определённой территории, и обладающая суверенитетом.

Основные признаки государства

  1. Территориальная целостность четко ограниченная территория государства, на которой функционируют его органы власти и действуют его законы

  2. Государственный суверенитет верховенство и независимость государственной власти от какой-либо другой власти на всей территории страны (сюда же попадает и независимость в отношениях с другими странами)

  3. Право взимать налоги и издавать законы исключительное право издавать общеобязательные для всех граждан законы, осуществлять правосудие, взимать налоги и пр.

  4. Наличие публичной власти выделенной из общества и наделённой определёнными властными полномочиями группы людей (чиновников) для управления делами государства

  5. Монополия на законное принуждение наличие органов принуждения (армия, полиция, службы правопорядка), наделённых соответствующими полномочиями

  6. Гражданство обязательность членства в государстве (гражданство)

  7. Государственная символика герб, флаг, гимн и т.д.

Функции государства

Функции государства – это основные направления деятельности государства, в которых выражаются и конкретизируются его сущность и социальное назначение.

1. Внутренние функции

  • Политическая – управление обществом через различные институты власти и процесс нормотворчества (создание законов).

  • Экономическая – регулирование экономических отношений и проведение структурных преобразований.

  • Социальная – развитие образования, здравоохранения, социального обеспечения общества.

  • Правоохранительная – деятельность государства по обеспечению правопорядка, защите прав и законных интересов человека путем точного и полного соблюдения законодательства всеми гражданами, организациями и государственными органами.

2. Внешние функции

  • Обеспечение национальной безопасности.

  • Развитие взаимовыгодного сотрудничества с другими странами.

  • Отстаивание государственных интересов в международных отношениях.

  • Участие в решении глобальных проблем человечества.