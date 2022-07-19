Религия (с лат. «связь») – часть духовного мира человека. В обществоведческой науке у неё существует несколько определений:
Религия — совокупность взглядов и представлений, система верований и обрядов, объединяющая людей в единую общность.
В основе любой религии лежит вера в сверхъестественное (в Бога/богов/силы и т.д.).
Важным компонентом религии является религиозное сознание – убеждение верующих в реальном существовании потустороннего, сверхъестественного, в том, что источником главных ориентиров и ценностей человечества является Бог или иная высшая сила в мире.
Религию как особую форму культуры человечества изучает специальная наука – религиоведение. Её не следует путать с теологией – совокупностью религиозных учений о сущности и действии Бога.
Религия и религиозные организации как общественный институт
Религия как форма духовной деятельности является значимым социальным институтом и включает ряд обязательных элементов:
Вера – религиозные чувства, настроения, эмоции.
Учение – систематизированная, специально разработанная для конкретной религии совокупность принципов, идей, понятий.
Религиозный культ – совокупность действий, которые совершают верующие: обряды, молитвы, проповеди и т. п.
Церковь – социальный институт, упорядочивающий и направляющий жизнь религиозной общины.
В теории среди религиозных организаций различают «церковь» и «секту». Первое, церковь – это объединение последователей какого-либо религиозного учения, второе, секта – организация, возникшая в результате отделения от церкви части последователей, противопоставляющая себя основной массе верующих и «господствующей» церкви.
Религиозные объединения, связанные общностью верования, называют конфессией и говорят о едином вероисповедании их представителей.
Безусловно, религия как институт выполняет ряд важных функций и задач:
Мировоззренческая – позволяет человеку сформировать взгляд на мир, общество, самого себя, ставить цели своей деятельности;
Коммуникативная – с одной стороны, с помощью религии человек общается с Богом, а также душами, ангелами и т. д., с другой стороны, религия обеспечивает общение верующих друг с другом;
Регулятивная – упорядочивает и регулирует помыслы, стремления людей, их деятельность, позволяет определить границы морального и нравственного, скорректировать поведение людей в соответствии с этими показателями;
Компенсаторная – позволяет снять стресс, подавить негативные эмоции и прийти к медитации, духовному наслаждению, утешает человека и дарит ему силы;
и др. (интегрирующе-дезинтегрирующая, культурно-транслирующая, легитимирующая и т.д.)
Типология религии
Выделяют несколько классификаций религии.
1. В зависимости от количества богов:
Многобожие или политеистические религии – вера в существование множества богов (древнегреческие и древнеегипетские верования, язычество, тотемизм, индуизм и т.д.)
Единобожие или монотеистические религии – вера в существование единого Бога (христианство, мусульманство, иудаизм и т.д.)
2. В зависимости от территории распространения и количества верующих:
Родоплеменные примитивные верования или местные верования:
Национально-государственные религии, составляющие основу религиозной жизни отдельных наций:
Мировые религии, распространенные среди народов различных стран и континентов:
буддизм
христианство (православие, католицизм, протестантство)
ислам/мусульманство (шиизм, суннизм)
Мировые религии, в свою очередь, обладают также рядом важных признаков:
огромное число последователей во всем мире;
эгалитарность (проповедуют равенство всех людей, обращены к представителям всех социальных групп);
пропагандистская активность и прозелитизм (стремление обратить в свою веру лиц другого исповедания);
космополитичность (носят меж- и надэтнический характер, выходя за переделы наций и государств).