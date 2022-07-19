Религия и религиозные организации

Религия (с лат. «связь») – часть духовного мира человека. В обществоведческой науке у неё существует несколько определений:

Религия — это мировоззрение, мироощущение и определяемое ими поведение людей на основе веры в существование сверхъестественной силы. — это мировоззрение, мироощущение и определяемое ими поведение людей на основе веры в существование сверхъестественной силы. Религия — совокупность взглядов и представлений, система верований и обрядов, объединяющая людей в единую общность.

В основе любой религии лежит вера в сверхъестественное (в Бога/богов/силы и т.д.).

Важным компонентом религии является религиозное сознание – убеждение верующих в реальном существовании потустороннего, сверхъестественного, в том, что источником главных ориентиров и ценностей человечества является Бог или иная высшая сила в мире.

Религию как особую форму культуры человечества изучает специальная наука – религиоведение. Её не следует путать с теологией – совокупностью религиозных учений о сущности и действии Бога.

Религия и религиозные организации как общественный институт

Религия как форма духовной деятельности является значимым социальным институтом и включает ряд обязательных элементов:

Вера – религиозные чувства, настроения, эмоции.

Учение – систематизированная, специально разработанная для конкретной религии совокупность принципов, идей, понятий.

Религиозный культ – совокупность действий, которые совершают верующие: обряды, молитвы, проповеди и т. п.

Церковь – социальный институт, упорядочивающий и направляющий жизнь религиозной общины.

Важно!

В теории среди религиозных организаций различают «церковь» и «секту». Первое, церковь – это объединение последователей какого-либо религиозного учения, второе, секта – организация, возникшая в результате отделения от церкви части последователей, противопоставляющая себя основной массе верующих и «господствующей» церкви.

Религиозные объединения в РФ – добровольные объединения граждан РФ и иных участников, постоянно и на законных условиях, проживающих на территории РФ, образованные в целях совместного исповедания и распространения веры.

Религиозные объединения, связанные общностью верования, называют конфессией и говорят о едином вероисповедании их представителей.

Безусловно, религия как институт выполняет ряд важных функций и задач:

Мировоззренческая – позволяет человеку сформировать взгляд на мир, общество, самого себя, ставить цели своей деятельности;

Коммуникативная – с одной стороны, с помощью религии человек общается с Богом, а также душами, ангелами и т. д., с другой стороны, религия обеспечивает общение верующих друг с другом;

Регулятивная – упорядочивает и регулирует помыслы, стремления людей, их деятельность, позволяет определить границы морального и нравственного, скорректировать поведение людей в соответствии с этими показателями;

Компенсаторная – позволяет снять стресс, подавить негативные эмоции и прийти к медитации, духовному наслаждению, утешает человека и дарит ему силы;

и др. (интегрирующе-дезинтегрирующая, культурно-транслирующая, легитимирующая и т.д.)

Типология религии

Выделяют несколько классификаций религии.

1. В зависимости от количества богов:

Многобожие или политеистические религии – вера в существование множества богов (древнегреческие и древнеегипетские верования, язычество, тотемизм, индуизм и т.д.)

Единобожие или монотеистические религии – вера в существование единого Бога (христианство, мусульманство, иудаизм и т.д.)

2. В зависимости от территории распространения и количества верующих:

Родоплеменные примитивные верования или местные верования:

анимизм шаманов Якутии; африканское вуду

Национально-государственные религии, составляющие основу религиозной жизни отдельных наций:

иудаизм (Израиль); индуизм (Индия); синтоизм (Япония); конфуцианство (Китай); даосизм (Китай)

Мировые религии, распространенные среди народов различных стран и континентов:

буддизм христианство (православие, католицизм, протестантство) ислам/мусульманство (шиизм, суннизм)

Мировые религии, в свою очередь, обладают также рядом важных признаков: