Экономические функции домохозяйства

Домохозяйство — субъект экономики, который состоит из одного ведущего самостоятельное хозяйство индивида или чаще, группы людей, живущих совместно и ведущих общее хозяйство. Как правило, такая группа лиц объединена родственными или семейными связями.

Экономические функции домохозяйства:

1. Ведение совместного хозяйства, помощь экономически неактивными членам семьи

2. Формирование потребительского бюджета

3. Влияние на структуру производства посредством формирования спроса

4. Создание инвестиционного потенциала

5. Формирование человеческого капитала

6. Предоставление сфере производства производственных ресурсов

Определяющей для домохозяйства функцией является функция воспроизводства (восполнения затрат и накопления) человеческого капитала. Понятием «человеческий капитал» обозначают совокупность неотрывных от человека знаний, навыков, опыта, реализуя которые индивид создает материальные условия для себя и своих близких.

Потребление домашних хозяйств

Потребление – это индивидуальное и совместное использование потребительских благ, которое направлено на удовлетворение материальных и духовных потребностей людей. Его величина зависит от дохода. – это индивидуальное и совместное использование потребительских благ, которое направлено на удовлетворение материальных и духовных потребностей людей. Его величина зависит от дохода. Сбережение — экономический процесс, связанный с инвестированием. Это - часть дохода, которая остается неиспользованной после отчисления средств у фирм на текущие производственные нужды, а в домашних хозяйствах - на потребительские нужды. Расходы домохозяйства — фактические затраты на приобретение материальных и духовных ценностей, необходимые для продолжения жизни человека, которые включают потребительские расходы и расходы, не связанные непосредственно с потреблением.

Расходы бюджета домохозяйства играют существенную роль в экономике страны. Используя свои доходы, семья обеспечивает формирование и развитие рынка товаров и услуг.

Члены домохозяйств, расходуя свои средства, удовлетворяют разнообразные потребности. Это возможно двумя путями:

1) использованием денежных доходов на приобретение товаров и услуг;

2) натуральным самообеспечением, происходящим за счет собственной трудовой деятельности отдельных членов хозяйства.

Расходы домашнего хозяйства бывают двух видов: текущие и капитальные.

Текущие расходы:

Расходы на приобретение продовольственных товаров, непродовольственных товаров, используемых в течение относительно непродолжительного периода (обувь, одежда и т. п.);

Расходы на оплату периодически потребляемых населением в течение всей жизни (например, услуги парикмахерской, прачечной, стоматолога).

Капитальные расходы:

Затраты на приобретение непродовольственных товаров, используемых в течение достаточно длительных промежутков времени (расходы на мебель, приобретение жилья, транспортных средств и т.д.);

Затраты на услуги, которые участники домашнего хозяйства потребляют достаточно редко, а результат этих услуг, напротив, оказывает на них существенное влияние и определяет их жизнь в течение достаточно длительных промежутков времени (расходы на образование, на медицинскую операцию, на туристическую путевку и т.д.).

Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи.

Семейный бюджет — это план доходов и расходов семьи на определенный временной период (месяц или год).

Существуют два вида семейного бюджета: совместный и раздельный.

Совместный семейный бюджет — это вид бюджета, при котором все доходы членов семьи складываются в один кошелек и из него тратятся на нужды семьи.

Раздельный семейный бюджет — вид бюджета, при котором каждый имеет свой кошелек (счет в банке), каждый распоряжается деньгами по своему усмотрению, общие расходы (еда, проживание, дети) делятся или поровну, или пропорционально уровню заработка членов семьи.

Источники доходов семьи – это то, от чего или откуда семья получает деньги:

1) собственный заработок

(заработная плата; премия; социальный пакет от фирмы; грант (для учёных и творческих работников); доходы от самозанятости и др.)

2) пособия

(социальные пособия по безработице, по болезни, по беременности и родам; пенсии (для пожилых и инвалидов); стипендии (для студентов, аспирантов и докторантов); помощь от благотворительных фондов)

3) доходы от собственности

(дивиденды (доход от акций); доход от сдачи жилья в аренду; процент по депозиту)

4) прочие доходы

(алименты; возврат налогов; подарки; помощь родителей, детей, супругов; призы; наследство)

Источники расходов семьи – это то, на что семья тратит деньги.

1) формирование семейного капитала

2) питание

3) транспорт

4) личные расходы

5) расходы на детей

6) расходы на коммунальные услуги

7) расходы на хозяйственные нужды и т. д.

Если человек по какой-либо причине не может работать и зарабатывать себе средства на жизнь, государство выплачивает ему социальное пособие. Кроме того, социальные пособия и льготы являются также формой социального поощрения. Например, пособия и льготы имеют многодетные семьи, ветераны боевых действий. За рождение или усыновление ещё одного ребёнка семья получает материнский капитал и т. п.

Активы и пассивы

Актив — это имеющееся у домохозяйства собственность, которая может превратиться в денежные средства, а также накопления семьи. — это имеющееся у домохозяйства собственность, которая может превратиться в денежные средства, а также накопления семьи. Пассив — обязательства, подлежащие выполнению.

Актив — всё, что кладёт деньги к нам в карманы. Пассив — всё, что забирает деньги из наших карманов.

Исходя из этих определений, разберёмся, является ли квартира, в которой мы живём, активом или пассивом, то есть приносит она деньги или забирает их. Если вы живёте в квартире, то оплачиваете коммунальные платежи, платите ежегодно налог на недвижимость. А значит, это пассив. Если же вы начинаете сдавать квартиру (например, переехав жить за город), она начинает приносить доход и становится активом. Если у вас есть деньги, которые лежат в сейфе, то они тоже не являются активом, так как эти деньги не приносят доход, который могли бы приносить, если бы их инвестировали в различные финансовые инструменты. А вот деньги, положенные на депозит в банк, дают ежемесячный доход, а потому являются активом. Таким образом, для того, чтобы собственность приносила доход, её нужно превратить в доходный инструмент.

Личный финансовый план

Личный финансовый план — это финансовый инструмент, помогающий анализировать и оптимизировать денежные потоки, в которых мы находимся на протяжении всей жизни. А это позволяет, в свою очередь, разработать механизм достижения поставленных целей, увидеть всю финансовую картину целиком на несколько лет вперед.

Правила составления личного финансового плана

1. Постановка целей

2. Разделение целей по степени важности

3. Найти оптимальные путь достижения цели (инвестирование, накопление, кредит и т.д.)

4. Вести учет расходов и доходов

Сбережения

Сбережения — временно свободная денежная сумма, которая целенаправленно формируется гражданином для решения определённых задач в будущем.

Сбережения образуются при профиците бюджета, то есть, когда доходы превышают расходы. Нормой для откладывания в месяц является 10% от доходов.

Где хранить сбережения?

Банки

Инвестиционные фонды

Акции

Валюта

Где не нужно хранить сбережения?

Только в одном банке или фонде

В ненадежных банках или фондах

Хранить деньги «под подушкой»

Вкладывать деньги в финансовые пирамиды

Признаки финансовой пирамиды: