Социальная сущность человека

Вопрос о природе человека, его происхождении, назначении и деятельности является самым значительным в системе знаний об обществе.

Сложным и дискуссионным до сих пор остается вопрос о происхождении человека. Можно выделить несколько подходов к данной проблеме.

Теории происхождения человека:

Религиозная (теологическая) теория

Божественное происхождение человека. Душа ― источник человеческого в человеке.

Теория палеовизита

Человек ― создание пришельцев из космоса, которые, посетив Землю, оставили на ней человеческих существ.

Эволюционная теория (Ч. Дарвина)

Человек имеет естественное, природное происхождение и генетически связан с высшими млекопитающими.

Теория Ф. Энгельса

Главная причина появления человека ― труд. Под его влиянием сформировались такие качества человека, как сознание, язык и творческие способности.

Человек — это высшая ступень развития живых организмов на Земле. Биологически человек принадлежит к млекопитающим гоминидам, человекоподобным существам, которые появились около 550 тысяч лет назад.

Человек по своей сути есть существо биосоциальное. Он является частью природы и, вместе с тем, неразрывно связан с обществом. Биологическое и социальное в человеке слиты воедино, и только в таком единстве он существует.

Человек как биологическое существо принадлежит к высшим млекопитающим, образуя особый вид Homo sapiens. Биологическая природа человека проявляется в его анатомии, физиологии: он обладает кровеносной, мышечной, нервной и другими системами, физической силой, мозгом, органами чувств, физиологическими потребностями, которые функционируют определённым образом. Его биологические свойства жестко не запрограммированы, что дает возможность приспосабливаться к различным условиям существования. При этом биологические свойства человека во многом диктуют стиль его жизни и направление развития человеческого общества.

Человек как социальное существо неразрывно связан с обществом. Человек становится человеком, лишь вступив в общественные отношения, в общение с другими индивидами, выступая субъектом социальных, экономических, моральных и других отношений. Социальная сущность человека проявляется через такие свойства, как способность и готовность к общественно полезному труду, сознание и разум, свобода и ответственность и др.

Факторы, влияющие на формирование человека

Биологические:

Половозрастные особенности

Физическое строение, конституция тела

Свойства нервной системы

Темперамент

Задатки

Первичные потребности

Наследственность и т.д.

Социальные:

Сознание и самосознание

Мышление

Воля

Речь

Наличие культуры

Интересы

Мировоззрение и т.д.

Когда человек становится социальным существом, то биологические свойства не исчезают, они являются предпосылками для формирования образа жизни человека. Без их обеспечения жизнь человека как социального существа немыслима.

Важно отметить, что человек как социальное существо может вступать в конфликт со своей изначальной биологической природой, подавлять инстинкты и даже преодолевать наиболее важные из них, но перечеркнуть полностью биологические данности он не может.

Основные отличия человека от животного:

Человек производит свою собственную окружающую среду, изменяя и преобразуя природу, а животное использует то, что есть в наличии в окружающей среде, приспосабливается к природе.

Человек существо универсальное, способное действовать «по меркам любого вида», животное не может преодолеть свою видовую ограниченность.

Потребности людей постоянно изменяются и растут, у животных потребности практически не изменяются.

Человек развивается по двум программам: биологической (инстинкты) и социально-культурной, существование животных направляется только инстинктами.

Человек обладает сознанием, свою жизнедеятельность делает предметом, т.е. относится к ней осмысленно, изменяет, планирует, животное тождественно своей жизнедеятельности и не отличает ее от себя.

Индивид. Индивидуальность. Личность.

Для упрощения понимания термина «человек» люди придумали 3 слова, каждое из которых со своей стороны описывает человека. Когда мы имеем в виду отдельно взятого представителя Homo Sapiens, мы говорим «индивид». Нас при этом не интересуют индивидуальные качества человека, его особенности как личности, стиль жизни, вес, цвет глаз и т.д.

Если же мы хотим подчеркнуть какие-то особенности конкретного человека, мы используем термин «индивидуальность».

Если же мы хотим поговорить о социальных качествах человека, подчеркнуть чье-то трудолюбие, ответственность, честность (или, наоборот, алчность, невежество, лень), то мы говорим «личность».

Сравните: «Отсутствие людей приводит к замкнутости отдельных индивидов», «она яростно отстаивала свою потребность в путешествиях и страсть к впечатлениям, – свою индивидуальность», «личностью он был заурядной, не умел поддержать разговор, был скуп на эмоции и мало кому нравился».

Индивид ― отдельный организм, который существует самостоятельно, единичный представитель человеческого рода

Индивид ― качества, которые объединяют нас с остальными людьми, например, наличие сердечно-сосудистой системы, внутренних органов и т.д.)

Индивидуальность ― совокупность характерных особенностей и свойств, отличающих одного индивида от другого; своеобразие психики, неповторимость, уникальность.

Индивидуальность проявляется в чертах темперамента, характера, в одежде (внешнем виде), в специфике интересов.

Личность ― человек как субъект социальных отношений и сознательной деятельности. Качества личности формируются только в процессе взаимодействия с людьми.

Личность формируется и проявляется в коллективе, при взаимодействии с другими людьми: когда мы вступаем в сообщества по интересам, общаемся с людьми, учимся/работаем и т.д.

! Чтобы лучше запомнить разницу терминов, запомните цитату: «Индивидом рождаются, личностью становятся, а индивидуальность отстаивают» (А. Г. Асмолов).