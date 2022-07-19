Выберите направление, вуз и предметы для поступления — вы увидите, сколько баллов нужно в сумме и сколько нужно набрать по каждому предмету. ЕГЭ по английскому языку занимает 1-е место по числу высокобалльников: в 2020-м году 35% выпускников получили 80+ баллов, а средний балл по России составил 71,8. В этом причина высоких проходных баллов в вуз на направления с английским языком.