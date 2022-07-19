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Как подготовиться к ЕГЭ по английскому языку за 7 шагов
1. Поставьте цель в баллах
Выберите направление, вуз и предметы для поступления — вы увидите, сколько баллов нужно в сумме и сколько нужно набрать по каждому предмету. ЕГЭ по английскому языку занимает 1-е место по числу высокобалльников: в 2020-м году 35% выпускников получили 80+ баллов, а средний балл по России составил 71,8. В этом причина высоких проходных баллов в вуз на направления с английским языком.
2. Определите уровень знаний
3. Учитесь по актуальным материалам
4. Готовьтесь к формату ЕГЭ
5. Отслеживайте прогресс
6. Победите стресс и лень
7. Изучите формальности ЕГЭ
Выберите направление, вуз и предметы для поступления — вы увидите, сколько баллов нужно в сумме и сколько нужно набрать по каждому предмету. ЕГЭ по английскому языку занимает 1-е место по числу высокобалльников: в 2020-м году 35% выпускников получили 80+ баллов, а средний балл по России составил 71,8. В этом причина высоких проходных баллов в вуз на направления с английским языком.
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Наши преподаватели
- Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ЕГЭ
- Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятно
- Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах
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Что нужно знать о ЕГЭ по английскому языку?
- ЕГЭ по английскому языку длится 3 часа, за это время ученик должен решить задания с кратким ответом, написать эссе и письмо. Устная часть сдается отдельно
- Английский — единственный ЕГЭ, где 100 первичных баллов соответствуют 100 тестовым. Минимальный порог для сдачи ЕГЭ – 22 балла
- Наибольшие трудности у школьников вызывает устная часть: чтение вслух, диалог с экзаменатором, монолог-описание и монолог-рассуждение
- Для решения ЕГЭ по английскому языку на 80+ баллов необходим уровень английского B2 (upper-intermediate, выше среднего)
Изучим все темы из Кодификатора ФИПИ
- Аудирование — задания № 1—9, 20 баллов; соотнесение высказываний и записанных утверждений, определение верности высказываний, задания на проверку понимания текста
- Чтение — задания № 10—18, 20 баллов; соотнесение отрывков и заголовков, дополнение предложений, ответы на вопросы по тексту
- Лексика и грамматика — задания № 19—28, 20 баллов; преобразование слов, синонимы
- Письмо — задания № 39—40, 20 баллов; личное письмо и эссе
- Устная часть — 20 баллов; чтение текста вслух, составление 5 вопросов по заданной тематике, описание фотографии, сравнение двух фотографий
Вопрос – ответ
- Почему онлайн курсы подготовки к ЕГЭ по английскому языку эффективнее самоподготовки и репетиторов?
- Как проходит обучение?
- Как начать учиться?
- Можно ли сменить преподавателя?
- Как восполнить пропущенный урок?
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