Курсы подготовки к ЕГЭ по английскому языку для 10 класса

Остались вопросы?
Задайте их эксперту по поступлению на бесплатной консультации
Получите в подарок оценку знаний и профориентацию
Вы:
Выберите класс
Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Для кого
ученики 10-го класса
Длительность
5 месяцев
Старт групп
21 января - 6 февраля
Формат обучения
в классе или онлайн

Готовьтесь к ЕГЭ 2023 по актуальным материалам с MAXIMUM Education !

Мы изучили все изменения, ловушки и тонкости формата ЕГЭ, чтобы ученики получили максимум баллов на ЕГЭ. А ещё преподаватель поддерживает и мотивирует учеников, показывает прогресс и разбирает ошибки, чтобы вы точно поступили на бюджет.
260 000 учеников прошли курсы
94% рекомендуют нас
360 экспертов создают и ежегодно обновляют курсы
Остались вопросы?
Задайте их эксперту по поступлению на бесплатной консультации
Получите в подарок оценку знаний и профориентацию
Вы:
Выберите класс
Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных

Как подготовиться к ЕГЭ по английскому языку за 7 шагов

  • 1. Поставьте цель в баллах

    Выберите направление, вуз и предметы для поступления — вы увидите, сколько баллов нужно в сумме и сколько нужно набрать по каждому предмету. ЕГЭ по английскому языку занимает 1-е место по числу высокобалльников: в 2020-м году 35% выпускников получили 80+ баллов, а средний балл по России составил 71,8. В этом причина высоких проходных баллов в вуз на направления с английским языком.

    Выберите направление и вуз на бесплатной консультации с экспертом MAXIMUM

  • 2. Определите уровень знаний

  • 3. Учитесь по актуальным материалам

  • 4. Готовьтесь к формату ЕГЭ

  • 5. Отслеживайте прогресс

  • 6. Победите стресс и лень

  • 7. Изучите формальности ЕГЭ

Выберите направление, вуз и предметы для поступления — вы увидите, сколько баллов нужно в сумме и сколько нужно набрать по каждому предмету. ЕГЭ по английскому языку занимает 1-е место по числу высокобалльников: в 2020-м году 35% выпускников получили 80+ баллов, а средний балл по России составил 71,8. В этом причина высоких проходных баллов в вуз на направления с английским языком.

Выберите направление и вуз на бесплатной консультации с экспертом MAXIMUM

Больше курсов подготовки к ЕГЭ

Наши преподаватели

  • Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ЕГЭ
  • Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятно
  • Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах
  • Выступают на образовательных форумах и в школах, ведут курсы для школьных учителей
  • Находят общий язык с подростками, не ругают за ошибки, отвечают на вопросы
Узнайте больше!

Поступите на бюджет, или мы вернём деньги за курсы

img.alt
  • Любой выпускник может поступить на бюджет, если готовиться к ЕГЭ правильно
  • Поэтому мы берём на себя юридическую ответственность за ваш результат
Подробнее стрелка

Что нужно знать о ЕГЭ по английскому языку?

  • ЕГЭ по английскому языку длится 3 часа, за это время ученик должен решить задания с кратким ответом, написать эссе и письмо. Устная часть сдается отдельно
  • Английский — единственный ЕГЭ, где 100 первичных баллов соответствуют 100 тестовым. Минимальный порог для сдачи ЕГЭ – 22 балла
  • Наибольшие трудности у школьников вызывает устная часть: чтение вслух, диалог с экзаменатором, монолог-описание и монолог-рассуждение
  • Для решения ЕГЭ по английскому языку на 80+ баллов необходим уровень английского B2 (upper-intermediate, выше среднего)

Изучим все темы из Кодификатора ФИПИ

arrow
  • Аудирование — задания № 1—9, 20 баллов; соотнесение высказываний и записанных утверждений, определение верности высказываний, задания на проверку понимания текста
  • Чтение — задания № 10—18, 20 баллов; соотнесение отрывков и заголовков​, дополнение предложений​, ответы на вопросы по тексту​
  • Лексика и грамматика — задания № 19—28, 20 баллов; преобразование слов, синонимы
  • Письмо — задания № 39—40, 20 баллов; личное письмо и эссе
  • Устная часть — 20 баллов; чтение текста вслух, составление 5 вопросов по заданной тематике​, описание фотографии, сравнение двух фотографий

Вопрос – ответ

  1. Почему онлайн курсы подготовки к ЕГЭ по английскому языку эффективнее самоподготовки и репетиторов?
  2. Как проходит обучение?
  3. Как начать учиться?
  4. Можно ли сменить преподавателя?
  5. Как восполнить пропущенный урок?
Остались вопросы?
Задайте их эксперту по поступлению на бесплатной консультации
Получите в подарок оценку знаний и профориентацию
Вы:
Выберите класс
Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных