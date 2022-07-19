Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Формат ЕГЭ
Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 19 Задание 22 Задание 24 Задание 20 Задание 25 Задание 21 Экономика: Задания 5, 6, 7 Политика: Задания 10, 11 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 23 Задание 17 Задание 18 Задание 1
Право
Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Законотворческий процесс Права и обязанности налогоплательщика Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Понятие и виды юридической ответственности Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Международное право Особенности уголовного процесса Конституция РФ Право в системе социальных норм Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Законодательство РФ о выборах Воинская обязанность Правоохранительные органы. Судебная система Организационно-правовые формы Система российского права Гражданство РФ Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Особенности административной юрисдикции
Экономика
Основные источники финансирования бизнеса Налоги Предпринимательство Финансовые институты. Банковская система Рынок труда. Безработица Государственный бюджет Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Постоянные и переменные затраты Мировая экономика Ценные бумаги Экономика и экономическая наука Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Деньги Факторы производства и факторные доходные Экономические системы Торговля и обмен Рынок и рыночный механизм Спрос и предложение Роль государства в экономике Виды, причины и последствия инфляции
Политика
Федеративное устройство Российской Федерации Органы государственной власти Российской Федерации Политический процесс Демократия, ее основные ценности и признаки Понятие власти Средства массовой информации в политической системе Государство, его функции Типология политических режимов Гражданское общество и государство Избирательная кампания в Российской Федерации Политическое участие граждан РФ Политические партии и движения Политическая система Политическая элита
Человек и общество
Понятие общественного прогресса Потребности и интересы Многовариантность общественного развития (типы обществ) Мировоззрение, его виды и формы Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Искусство Понятие истины, её критерии Основные институты общества Системное строение общества элементы и подсистемы Образование, его значение для личности и общества Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Природное и общественное в человеке. Религия Виды знаний Мораль Мышление и деятельность
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 3
Социальные отношения
Социальные группы Этнические общности Социальный конфликт Молодёжь как социальная группа Социализация индивида Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Семья и брак Социальная роль Виды социальных норм Отклоняющееся поведение и его типы Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Социальный контроль Социальная стратификация и мобильность

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты

Экологическое право — отрасль права, регулирующая общественные отношения в области использования и охраны окружающей среды.

Право на благоприятную окружающую среду защищено:

  • Конституцией РФ (статья 42)

  • Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей природной среды"

Статья 42 Конституции РФ: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.»

Благоприятная окружающая среда - окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов.

Критерии оценки благоприятного состояния окружающей среды.

Юридически значимые критерии оценки:

  • нормативы качества окружающей среды

  • нормативы предельно допустимых вредных воздействий на окружающую среду

  • С точки зрения ресурсоемкости (неистощимости) природных богатств: нормативные требования по использованию (изъятию) природных ресурсов (установлены ФЗ "Об охране окружающей природной среды", актами земельного, горного, водного, лесного и иного природоресурсного законодательства).

Экологическое законодательство предоставляет гражданам и организациям ряд прав и возлагает на них некоторые обязанности.

Экологические права.

  • Право на благоприятную окружающую среду;

  • Право на полную и достоверную информацию о состоянии окружающей среды;

  • Право на создание общественных объединений и организаций для защиты окружающей среды;

  • Право на компенсацию ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическими правонарушениями;

  • Право пользоваться природными ресурсами;

  • Право защищать свои экологические права.

Экологические обязанности.

  • Обязанность сохранять природу и беречь окружающую среду;

  • Выполнять требования санитарно-эпидемиологического, природоохранного и природоресурсного законодательства;

  • Не совершать действий, влекущих за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

Способы защиты экологических прав.

  1. Без обращения в компетентные органы.

Граждане вправе создавать общественные организации, цель которых защищать экологические права граждан.

Например:

«Гринпис» (Greenpeace) - международная независимая неправительственная экологическая организация.

«Всемирный фонд дикой природы» - международная общественная организация, работающая в сферах, касающихся сохранения, исследования и восстановления окружающей среды.

  1. Административный порядок.

Защита права в компетентных органах государственной власти.

Например:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России) - федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Прокуратура – орган, осуществляющий общий надзор за соблюдением законодательства.

  1. Судебный порядок.

Обращение за судебной защитой прав, путем подачи иска.