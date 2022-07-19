Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты

Экологическое право — отрасль права, регулирующая общественные отношения в области использования и охраны окружающей среды.

Право на благоприятную окружающую среду защищено:

Конституцией РФ (статья 42)

Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей природной среды"

Статья 42 Конституции РФ: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.»

Благоприятная окружающая среда - окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов.

Критерии оценки благоприятного состояния окружающей среды.

Юридически значимые критерии оценки:

нормативы качества окружающей среды

нормативы предельно допустимых вредных воздействий на окружающую среду

С точки зрения ресурсоемкости (неистощимости) природных богатств: нормативные требования по использованию (изъятию) природных ресурсов (установлены ФЗ "Об охране окружающей природной среды", актами земельного, горного, водного, лесного и иного природоресурсного законодательства).

Экологическое законодательство предоставляет гражданам и организациям ряд прав и возлагает на них некоторые обязанности.

Экологические права.

Право на благоприятную окружающую среду;

Право на полную и достоверную информацию о состоянии окружающей среды;

Право на создание общественных объединений и организаций для защиты окружающей среды;

Право на компенсацию ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическими правонарушениями;

Право пользоваться природными ресурсами;

Право защищать свои экологические права.

Экологические обязанности.

Обязанность сохранять природу и беречь окружающую среду;

Выполнять требования санитарно-эпидемиологического, природоохранного и природоресурсного законодательства;

Не совершать действий, влекущих за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

Способы защиты экологических прав.

Без обращения в компетентные органы.

Граждане вправе создавать общественные организации, цель которых защищать экологические права граждан.

Например: «Гринпис» (Greenpeace) - международная независимая неправительственная экологическая организация. «Всемирный фонд дикой природы» - международная общественная организация, работающая в сферах, касающихся сохранения, исследования и восстановления окружающей среды.

Административный порядок.

Защита права в компетентных органах государственной власти.

Например: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России) - федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Прокуратура – орган, осуществляющий общий надзор за соблюдением законодательства.

Судебный порядок.

Обращение за судебной защитой прав, путем подачи иска.