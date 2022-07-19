Процессуальные отрасли права

В рамках обществознания выделяют:
Гражданско-процессуальное право
Арбитражный процесс
Уголовно-процессуальное право
Основным источником гражданско-процессуального права является гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ)
Участвовать в гражданском процессе могут только лица с полной дееспособностью. С 18 лет для граждан и с момента государственной регистрации для юридических лиц.
В рамках гражданского процесса рассматривают категории дел, вытекающие из:
Семейных правоотношений
Трудовых правоотношений
Гражданско-правовых отношений
Особенности трудовых споров:
возникают из конфликтных правоотношений, складывающихся на основе трудового договора по вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, трудового договора
разрешаются судом или комиссиями по трудовым спорам
Особенности семейных споров:
возникают из конфликтных правоотношений, связанных с осуществлением прав и обязанностей супругов или детей и родителей
разрешаются судом на основании искового заявления
Особенности гражданско-правовых споров:
возникают из конфликтных правоотношений, стороны которых равны между собой
для защиты прав используются следующие способы защиты: признание права, возмещение убытков, взыскание неустойки, компенсация морального вреда, признание сделки недействительной и т.д.
спор разрешается судом на основании подачи иска
ВАЖНО! Гражданское право как отрасль права и гражданские правоотношения, это не то же самое, что гражданский процесс. В рамках гражданского процесса рассматриваются КАТЕГОРИИ ДЕЛ, которые вытекают из гражданских, семейных, жилищных, трудовых правоотношений. То есть в гражданском процессе участвуют не только дела, связанные с имущественными и личными неимущественными правоотношениями, но и, например, трудовые споры, разногласия по брачному договору и т.д.
Принципы гражданского процесса:
равенство перед законом и судом - все участники независимо от пола, расы, национальности равны перед судом
независимость суда - при осуществлении правосудия судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону
гласность судебного разбирательства - разбирательство в судах открытое, публика имеет доступ почти во все заседания. Исключения составляют дела, содержащие государственную тайну, тайну усыновления ребенка и др.
состязательность сторон - каждая из сторон может доказывать свою правоту в суде разрешенными способами
равноправие сторон - стороны наделены равными правами для защиты своих права
обязательность судебных решений - решения суда, вступившие в законную силу, обязательны для сторон и других участников правоотношений
возможность обжалования судебных решений - при наличии определенных оснований дело может быть пересмотрено вышестоящим судом
и др.
Участники гражданского процесса:
суд
истец
ответчик
иные участники (свидетели, эксперты, переводчики, специалисты).
Стадии гражданского процесса:
Возбуждение производства по делу
Подготовка к судебному разбирательству
Судебное разбирательство
Вынесение решения судом
Обжалование решения суда (жалоба на решение суда, поданная в соответствии с законодательством, с целью проверки этого решения в вышестоящей инстанции, бывает в форме апелляции, кассации и надзора)
Исполнение решения
Арбитражный процесс протекает в арбитражных судах, являющееся отдельной категорией судов в Российской Федерации.
Экономические отношения связаны с ведением предпринимательской деятельности, одной из сторон судебного разбирательства всегда является юридическое лицо.
Стадии разбирательства аналогичны гражданскому процессу.
Основным источником уголовного процесса является уголовный процессуальный кодекс РФ (УПК РФ)
Участники уголовного процесса:
Со стороны обвинения:
Прокурор
Следователь
Потерпевший
Со стороны защиты:
Подозреваемый
Обвиняемый
Подсудимый
Защитник
Подозреваемый, обвиняемый и подсудимый нередко одно и тоже лицо, отличаются они в том, что подозреваемый возникает с момента привлечения к делу в качестве подозреваемого, обвиняемый с момента предъявления обвинения, а подсудимый непосредственно в суде.
Иные участники:
Эксперт
Специалист
Свидетель
Переводчик
Присяжные
Стадии уголовного производства:
Возбуждение уголовного дела
Предварительное расследование
Вынесение обвинения
Подготовка материалов к судебному заседанию
Судебное заседание
Вынесение решения
Обжалование решения (жалоба на решение суда, поданная в соответствии с законодательством, с целью проверки этого решения в вышестоящей инстанции, бывает в форме апелляции, кассации и надзора)
Исполнение приговора
Законность - точно и неуклонно соблюдать и исполнять нормы уголовно-процессуального права
Принцип справедливости - никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление.
Осуществление правосудия только судом - никакой иной орган государственной власти, кроме суда, не может принимать на себя функцию отправления правосудия.
Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе - закон требует соблюдать права лиц, задействованных в процессе, недопустимо нарушение естественных прав и свобод человека.
Презумпция невиновности - лицо считается невиновным в совершении конкретного преступления, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном УПК РФ, и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Язык уголовного процесса - уголовный процесс в РФ ведётся на русском языке.
Право на обжалование процессуальных действий и решений - каждому осуждённому гарантируется право на обжалование приговора в вышестоящий суд.