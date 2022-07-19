Процессуальные отрасли права

Процессуальные отрасли права – отрасли права регулирующие способы и порядок реализации материальных отраслей права.

В рамках обществознания выделяют:

Гражданско-процессуальное право

Арбитражный процесс

Уголовно-процессуальное право

Гражданско-процессуальное право— это отрасль права, регулирующая порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел в суде.

Основным источником гражданско-процессуального права является гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ)

Участвовать в гражданском процессе могут только лица с полной дееспособностью. С 18 лет для граждан и с момента государственной регистрации для юридических лиц.

В рамках гражданского процесса рассматривают категории дел, вытекающие из:

Семейных правоотношений

Трудовых правоотношений

Гражданско-правовых отношений

Особенности трудовых споров:

возникают из конфликтных правоотношений, складывающихся на основе трудового договора по вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, трудового договора

разрешаются судом или комиссиями по трудовым спорам

Особенности семейных споров:

возникают из конфликтных правоотношений, связанных с осуществлением прав и обязанностей супругов или детей и родителей

разрешаются судом на основании искового заявления

Особенности гражданско-правовых споров:

возникают из конфликтных правоотношений, стороны которых равны между собой

для защиты прав используются следующие способы защиты: признание права, возмещение убытков, взыскание неустойки, компенсация морального вреда, признание сделки недействительной и т.д.

спор разрешается судом на основании подачи иска

ВАЖНО! Гражданское право как отрасль права и гражданские правоотношения, это не то же самое, что гражданский процесс. В рамках гражданского процесса рассматриваются КАТЕГОРИИ ДЕЛ, которые вытекают из гражданских, семейных, жилищных, трудовых правоотношений. То есть в гражданском процессе участвуют не только дела, связанные с имущественными и личными неимущественными правоотношениями, но и, например, трудовые споры, разногласия по брачному договору и т.д.

Принципы гражданского процесса:

равенство перед законом и судом - все участники независимо от пола, расы, национальности равны перед судом

независимость суда - при осуществлении правосудия судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону

гласность судебного разбирательства - разбирательство в судах открытое, публика имеет доступ почти во все заседания. Исключения составляют дела, содержащие государственную тайну, тайну усыновления ребенка и др.

состязательность сторон - каждая из сторон может доказывать свою правоту в суде разрешенными способами

равноправие сторон - стороны наделены равными правами для защиты своих права

обязательность судебных решений - решения суда, вступившие в законную силу, обязательны для сторон и других участников правоотношений

возможность обжалования судебных решений - при наличии определенных оснований дело может быть пересмотрено вышестоящим судом

и др.

Участники гражданского процесса:

суд

истец

ответчик

иные участники (свидетели, эксперты, переводчики, специалисты).

Стадии гражданского процесса:

Возбуждение производства по делу Подготовка к судебному разбирательству Судебное разбирательство Вынесение решения судом Обжалование решения суда (жалоба на решение суда, поданная в соответствии с законодательством, с целью проверки этого решения в вышестоящей инстанции, бывает в форме апелляции, кассации и надзора) Исполнение решения

Рассмотрим эти стадии на таком примере: Гражданка А подала исковое заявление на гражданина Б (возбуждение производства по делу). Суд принял заявление и начал подготовку к судебному разбирательству. В назначенный день и время состоялось судебное заседание, где истец озвучил свои требования о том, что хочет выселить гражданина Б из своей квартиры, а гражданин Б предоставил доказательства того, что он имеет право там проживать (судебное разбирательство). Суд выслушал мнения сторон и удалился в совещательную комнату для принятия решения. Через 10 минут суд вынес решение об отказе в удовлетворении требования о выселении гражданина Б (вынесение решения судом). Гражданка А была не согласна таким исходом дела, поэтому подала апелляционную жалобу, чтобы дело рассмотрел другой суд и проверил законность решения (обжалование решения суда). Суд апелляционной инстанции отменил решение суда и велел выселить гражданина Б. Судебный пристав пришел в квартиру гражданки А и проследил за тем, чтобы гражданин Б покинул квартиру (исполнение решения).

Арбитражный процесс — отрасль права регулирующая судопроизводство для разрешения споров возникших в рамках экономических отношений.

Арбитражный процесс протекает в арбитражных судах, являющееся отдельной категорией судов в Российской Федерации.

Экономические отношения связаны с ведением предпринимательской деятельности, одной из сторон судебного разбирательства всегда является юридическое лицо.

Стадии разбирательства аналогичны гражданскому процессу.

Уголовный процесс — это производство по уголовному делу, урегулированное федеральным уголовно-процессуальным законодательством.

Основным источником уголовного процесса является уголовный процессуальный кодекс РФ (УПК РФ)

Участники уголовного процесса:

Со стороны обвинения:

Прокурор

Следователь

Потерпевший

Со стороны защиты:

Подозреваемый

Обвиняемый

Подсудимый

Защитник

Подозреваемый, обвиняемый и подсудимый нередко одно и тоже лицо, отличаются они в том, что подозреваемый возникает с момента привлечения к делу в качестве подозреваемого, обвиняемый с момента предъявления обвинения, а подсудимый непосредственно в суде.

Иные участники:

Эксперт

Специалист

Свидетель

Переводчик

Присяжные

Стадии уголовного производства:

Возбуждение уголовного дела Предварительное расследование Вынесение обвинения Подготовка материалов к судебному заседанию Судебное заседание Вынесение решения Обжалование решения (жалоба на решение суда, поданная в соответствии с законодательством, с целью проверки этого решения в вышестоящей инстанции, бывает в форме апелляции, кассации и надзора) Исполнение приговора

Основные принципы уголовного процесса (глава 2 Уголовно-процессуального кодекса РФ):

Законность - точно и неуклонно соблюдать и исполнять нормы уголовно-процессуального права

Принцип справедливости - никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление.

Осуществление правосудия только судом - никакой иной орган государственной власти, кроме суда, не может принимать на себя функцию отправления правосудия.

Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе - закон требует соблюдать права лиц, задействованных в процессе, недопустимо нарушение естественных прав и свобод человека.

Презумпция невиновности - лицо считается невиновным в совершении конкретного преступления, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном УПК РФ, и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Язык уголовного процесса - уголовный процесс в РФ ведётся на русском языке.

Право на обжалование процессуальных действий и решений - каждому осуждённому гарантируется право на обжалование приговора в вышестоящий суд.