Сдайте ОГЭ
по истории на 5
с любым уровнем
подготовки
по истории на 5
с любым уровнем
подготовки
Онлайн курсы подготовки к ОГЭ 2022 по истории
Программы для 8 и 9 классов
от 223 руб. за академический час
от 223 руб. за академический час
Для кого
ученики 8 и 9 классов
Длительность
с сентября по май
Старт группы
2 — 10 сентября
Формат обучения
в классе или онлайн,
индивидуально и в группе
Как подготовиться к ОГЭ по истории за 6 шагов
6Изучите формальности ОГЭ
Научитесь заполнять бланки и решать задания на время. Чтобы успеть проверить и оформить работу, закладывайте по 5 минут на каждое задание первой части с кратким ответом и по 20 минут на задания из второй — с развёрнутым ответом. Закрепите навык на пробных ОГЭ, чтобы получить заслуженные баллы на экзамене. Узнайте преподавателя об апелляциях — нарушении условий проведения ОГЭ и несогласии с выставленными баллами.
5Отслеживайте прогресс
В ОГЭ по математике 19 заданий с кратким ответом и 6 более сложных — с развёрнутым. Встречаются ловушки, на которых ученики теряют ценное время и совершают ошибки по невнимательности. Чтобы получить максимум баллов, нужно знать алгоритмы решения, критерии оценки и лайфхаки экзамена.
4Готовьтесь к формату ОГЭ
В ОГЭ по математике 19 заданий с кратким ответом и 6 более сложных — с развёрнутым. Встречаются ловушки, на которых ученики теряют ценное время и совершают ошибки по невнимательности. Чтобы получить максимум баллов, нужно знать алгоритмы решения, критерии оценки и лайфхаки экзамена.
3Занимайтесь по актуальным материалам
ОГЭ по математике обновляется каждый год: появляются новые темы и типы заданий. Отдел исследований и разработки MAXIMUM отслеживает изменения в ОГЭ по математике от ФИПИ и регулярно обновляет курс. Поэтому ученики точно знают, что будет на ОГЭ. А ещё мы синхронизировали курс со школьной программой, чтобы ученики повысили оценки в 9-м классе.
2Определите уровень знаний
Выберите предметы, связанные с будущей профессией и ЕГЭ. Математика пригодится при поступлении на технические, естественнонаучные и экономические направления. Преподаватель поможет определить целью и сохранить мотивацию до ОГЭ. Главное, чтобы ученику было комфортно заниматься и задавать вопросы, а преподаватель отслеживал успехи.
1Определите пробелы в знаниях
В ОГЭ по истории 30 тем из школьной программы: от истории Древнего мира до начала 20 века. Начните подготовку с диагностики знаний, чтобы на старте выявить пробелы и сильные стороны. Это поможет составить индивидуальный план подготовки и в дальнейшем отслеживать прогресс. Так вы точно успеете разобрать все темы, улучшите школьные оценки и сдадите ОГЭ.
1 / 6
10 000
учеников подготовились с нами к ОГЭ 2021 по истории
97%
получили 4 и 5 на ОГЭ 2021 по истории
95%
улучшили школьные оценки по истории
Учитесь у лучших!
- Находят общий язык с подростками, не ругают за ошибки, отвечают на вопросы
- Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ЕГЭ
- Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятнох
- Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах
- Выступают на образовательных форумах и в школах, ведут курсы для школьных учителей
Проверьте сами!
Что будет
на годовом
курсе ОГЭ
по истории
на годовом
курсе ОГЭ
по истории
Контроль
посещений и всех
домашних заданий
- Входное тестирование и отчеты о прогрессе
- Теория, видеолекции и задания в онлайн-модуле
- Решение всех прототипов задач ОГЭ
- Работа с простыми алгоритмами решения
- 4 семинара по борьбе со стрессом и невнимательностью
- Проверочные работы после каждой пройденной темы
- Проверка контрольных и связь с преподавателем 24/7
- Входное тестирование и отчеты о прогрессе
- Теория, видеолекции и задания в онлайн-модуле
- Решение всех прототипов задач ОГЭ
- Работа с простыми алгоритмами решения
- 4 семинара по борьбе со стрессом и невнимательностью
- Проверочные работы после каждой пройденной темы
- Проверка контрольных и связь с преподавателем 24/7
- Контроль посещений и всех домашних заданий
Учитесь с нами в удобном формате
- Заключаем договор, берем юридическую ответственность
- Сдайте ОГЭ на 4 или 5, или мы вернём вам деньги за курсы
- Верните до 13% от стоимости курса в виде налогового вычета
Нужна помощь
в выборе курса?
в выборе курса?
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время и поможем подобрать подходящий курс.
Подбор вуза и оценка знаний в подарок
Получите 4 или 5 за ОГЭ,
или мы вернём деньги за курсы
или мы вернём деньги за курсы
- Курс помогает улучшить оценки и сдать ОГЭ, мы проверяли:)
- Просто посещайте уроки, задавайте вопросы и делайте домашние задания.
- 88% наших учеников сдают ОГЭ на 4 и 5. Присоединяйтесь!
Что нужно знать об ОГЭ по истории ?
- В ОГЭ по истории 24 задания, из которых 17 — с кратким ответом и 7 — с развернутым. Максимум можно получить 37 баллов. Из них 16 баллов за задания с развернутымм ответом.
- Почти все задания из ОГЭ — упрощенные задания ЕГЭ. В 10-11 классе останется лишь изучить историю ХХ века.
- ОГЭ по истории длится 3 часа. Чтобы уложиться в отведенное время, на каждое задание с кратким ответом нужно тратить не больше 5 минут; на задания повышенной сложности — 10-15.
Изучим все темы ОГЭ 2022
из Кодификатора ФИПИ
из Кодификатора ФИПИ
- Древняя Русь
- Средневековье
- Новое время (XVIII-XIX вв.)
- Всеобщая история с Древности – до начала ХХ века.
225 000 учеников убедились в эффективности MAXIMUM
Присоединяйтесь!
Вопрос – ответ
1. Как проходит обучение?Перед уроком ученики изучают теорию в онлайн-модулеНа уроке преподаватель объясняет самое сложное и разбирает задание из ОГЭ. Практика делится на групповую и индивидуальную, чтобы каждый закрепил материал. Ученики всегда могут задать вопросПосле урока ученики выполняют домашнее задание, чтобы закрепить навык. Преподаватель обязательно проверит домашку и напомнит о долгах
2. Кому подойдёт курс?Вариант 1: купить курс на сайте. Все документы, чеки и инструкции вы получите на emailВариант 2: пройти бесплатную консультацию. Специалист ответит на вопросы и поможет выбрать подходящий формат
3. Можно ли сменить преподавателя?В другую группу по вашему запросу, если не понравился преподаватель или не подошло расписание
4. Как восполнить пропущенный урок?Онлайн-урок можно посмотреть в записи, а потом задать преподавателю вопросыОфлайн-урок посмотреть не получится, но преподаватель восполнит материал лично
5. Почему курс эффективнее самоподготовки и репетиторов?Команда методистов — более 100 специалистов — уже изучила все документы ФИПИ, написала программу курса и продолжает отслеживать все изменения в экзаменах. Поэтому наши ученики проходят актуальную программу ОГЭПреподаватель ежегодно пишет 2 пробника и досконально знает экзаменПреподаватель умеет понятно объяснять и отвечает на вопросы учеников — даже вне уроковУченик и родитель видят прогресс в онлайн-модуле в любой момент курсаРодитель может вернуть до 13% от стоимости курса через налоговый вычетMAXIMUM гарантирует поступление на бюджет
6. Как работает гарантия поступления?Пройдите курсы по всем предметам, необходимым для поступления
● посетить 95% занятий
● решить 100% ДЗ
● посмотреть 100% видеолекцийПодайте документы в 5 вузов на не менее 2 направлений в каждомПоступите на бюджет или получите назад все деньги за курсы. Курс составлен так, чтобы ученики точно справились. На решение каждого домашнего задания есть 30 дней на случай, если нет времени сделать сразу. Не успели на онлайн-урок? Можно посмотреть запись, это тоже считается посещением
Вы можете ознакомиться с условиями гарантии исполнителя в договоре, раздел 8
Больше курсов подготовки к ОГЭ
О подготовке к ОГЭ в MAXIMUM
Остались вопросы?
Задайте их эксперту по поступлению на бесплатной консультации
Получите в подарок оценку знаний и профориентацию