Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Обществознание
Регулирование поведения людей в обществе
Права и обязанности граждан Кто стоит на страже закона Что значит жить по правилам Почему важно соблюдать законы Виновен - отвечай Защита Отечества Для чего нужна дисциплина
Человек в экономических отношениях
Проиводство: затраты, выручка, прибыль Деньги, их функции Виды и формы бизнеса Экономика и ее основные участники Мастерство работника Экономика семьи Обмен, торговля, реклама
Человек и природа
Воздействие человека на природу Закон на страже природы Охранять природу - значит охранять жизнь

Защита Отечества

Защита Отечества – закрепленная в законе обязанность каждого гражданина (и женщин, и мужчин).

Данная обязанность означает охрану независимости страны, её территории, населения и законных интересов. Без этого существование любого государства невозможно, поэтому защита Отечества не только обязанность, но и нравственный долг граждан.

Основным средством защиты Отечества является военная служба, на которую призываются все граждане мужского пола, достигшие возраста 18-ти лет и годные к несению службы по состоянию здоровья. Призыв действует до 27-ми лет. Граждане должны вставать на воинский учёт по достижению возраста 16-ти лет в военные комиссариаты.

Военная служба – особый вид федеральной государственной службы, исполняемый гражданами в вооруженных ведомствах Российской Федерации на добровольной основе (контрактная служба) и службе по призыву.

Военная служба в Российской Федерации бывает двух видов:

  • Cрочная (призываются все граждане, соответствующие требованиям).

  • По контракту (добровольная).

В рамках военной службы граждане проходят специальную подготовку и несут обязанности по выполнению воинского долга.

Все военнослужащие приносят присягу на верность Родине перед Государственным флагом Российской Федерации, которая включает в себя перечисление обязанностей военнослужащего.

Обязанности военнослужащего:

  • Соблюдать Конституцию России и иные законы РФ

  • С достоинством преодолевать тягости военной службы

  • Соблюдать воинскую дисциплину и следовать воинским уставам РФ

  • Нести иные обязанности, предусмотренные военной службой

Особенность военной службы заключается в том, что лица, проходящие такую службу, должны постоянно совершенствовать свои профессиональные и личные навыки и качества. Граждане, которые не выполняют возложенные на них обязанности могут подвергнуть опасности всех своих боевых товарищей путём неквалифицированного ведения боевых действий, направленных на защиту Отечества. Поэтому и говорят, что армия делает из мальчика мужчину. По результатам прохождения военной службы гражданин должен получить все необходимые навыки, чтобы с полной готовностью выполнить долг по защите Отечества в случае такой необходимости.

Но как быть, если обязанность по защите Отечества, которая предусматривает несение военной службы с оружием в руках, противоречит личным убеждениям гражданина или его религии? Для таких лиц предусмотрена альтернативная гражданская служба.

Альтернативная гражданская служба - вид трудовой деятельности, осуществляемый человеком на пользу государству и обществу, являющийся заменой военной службы.

Альтернативная гражданская служба обязательна для всех, кто подлежит на военную службу по призыву, но не желает её осуществлять. В таком случае человек выполняет обычную трудовую деятельность в государственных организациях, например работа в почте. Срок такой деятельности больше, чем служба в армии, он составляет 1 год и 9 месяцев (вместо 1 года службы по призыву).