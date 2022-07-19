Защита Отечества

Защита Отечества – закрепленная в законе обязанность каждого гражданина (и женщин, и мужчин).

Данная обязанность означает охрану независимости страны, её территории, населения и законных интересов. Без этого существование любого государства невозможно, поэтому защита Отечества не только обязанность, но и нравственный долг граждан.

Основным средством защиты Отечества является военная служба, на которую призываются все граждане мужского пола, достигшие возраста 18-ти лет и годные к несению службы по состоянию здоровья. Призыв действует до 27-ми лет. Граждане должны вставать на воинский учёт по достижению возраста 16-ти лет в военные комиссариаты.

Военная служба – особый вид федеральной государственной службы, исполняемый гражданами в вооруженных ведомствах Российской Федерации на добровольной основе (контрактная служба) и службе по призыву.

Военная служба в Российской Федерации бывает двух видов:

Cрочная (призываются все граждане, соответствующие требованиям).

По контракту (добровольная).

В рамках военной службы граждане проходят специальную подготовку и несут обязанности по выполнению воинского долга.

Все военнослужащие приносят присягу на верность Родине перед Государственным флагом Российской Федерации, которая включает в себя перечисление обязанностей военнослужащего.

Обязанности военнослужащего:

Соблюдать Конституцию России и иные законы РФ

С достоинством преодолевать тягости военной службы

Соблюдать воинскую дисциплину и следовать воинским уставам РФ

Нести иные обязанности, предусмотренные военной службой

Особенность военной службы заключается в том, что лица, проходящие такую службу, должны постоянно совершенствовать свои профессиональные и личные навыки и качества. Граждане, которые не выполняют возложенные на них обязанности могут подвергнуть опасности всех своих боевых товарищей путём неквалифицированного ведения боевых действий, направленных на защиту Отечества. Поэтому и говорят, что армия делает из мальчика мужчину. По результатам прохождения военной службы гражданин должен получить все необходимые навыки, чтобы с полной готовностью выполнить долг по защите Отечества в случае такой необходимости.

Но как быть, если обязанность по защите Отечества, которая предусматривает несение военной службы с оружием в руках, противоречит личным убеждениям гражданина или его религии? Для таких лиц предусмотрена альтернативная гражданская служба.

Альтернативная гражданская служба - вид трудовой деятельности, осуществляемый человеком на пользу государству и обществу, являющийся заменой военной службы.

Альтернативная гражданская служба обязательна для всех, кто подлежит на военную службу по призыву, но не желает её осуществлять. В таком случае человек выполняет обычную трудовую деятельность в государственных организациях, например работа в почте. Срок такой деятельности больше, чем служба в армии, он составляет 1 год и 9 месяцев (вместо 1 года службы по призыву).