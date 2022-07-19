Данная обязанность означает охрану независимости страны, её территории, населения и законных интересов. Без этого существование любого государства невозможно, поэтому защита Отечества не только обязанность, но и нравственный долг граждан.
Основным средством защиты Отечества является военная служба, на которую призываются все граждане мужского пола, достигшие возраста 18-ти лет и годные к несению службы по состоянию здоровья. Призыв действует до 27-ми лет. Граждане должны вставать на воинский учёт по достижению возраста 16-ти лет в военные комиссариаты.
Военная служба в Российской Федерации бывает двух видов:
Cрочная (призываются все граждане, соответствующие требованиям).
По контракту (добровольная).
В рамках военной службы граждане проходят специальную подготовку и несут обязанности по выполнению воинского долга.
Все военнослужащие приносят присягу на верность Родине перед Государственным флагом Российской Федерации, которая включает в себя перечисление обязанностей военнослужащего.
Обязанности военнослужащего:
Соблюдать Конституцию России и иные законы РФ
С достоинством преодолевать тягости военной службы
Соблюдать воинскую дисциплину и следовать воинским уставам РФ
Нести иные обязанности, предусмотренные военной службой
Особенность военной службы заключается в том, что лица, проходящие такую службу, должны постоянно совершенствовать свои профессиональные и личные навыки и качества. Граждане, которые не выполняют возложенные на них обязанности могут подвергнуть опасности всех своих боевых товарищей путём неквалифицированного ведения боевых действий, направленных на защиту Отечества. Поэтому и говорят, что армия делает из мальчика мужчину. По результатам прохождения военной службы гражданин должен получить все необходимые навыки, чтобы с полной готовностью выполнить долг по защите Отечества в случае такой необходимости.
Но как быть, если обязанность по защите Отечества, которая предусматривает несение военной службы с оружием в руках, противоречит личным убеждениям гражданина или его религии? Для таких лиц предусмотрена альтернативная гражданская служба.
Альтернативная гражданская служба обязательна для всех, кто подлежит на военную службу по призыву, но не желает её осуществлять. В таком случае человек выполняет обычную трудовую деятельность в государственных организациях, например работа в почте. Срок такой деятельности больше, чем служба в армии, он составляет 1 год и 9 месяцев (вместо 1 года службы по призыву).