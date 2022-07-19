Международные правовые нормы защиты прав человека вступают в силу тогда, когда все способы реализации защиты прав гражданина внутри страны исчерпаны, пройдены все судебные инстанции, а результат не достигнут. Это своего рода последняя инстанция правовой защиты.
Международная защита прав человека действует во всех сферах общества, но чаще всего к ней прибегают при спорах против государства и государственной власти.
Практически весь комплекс прав и свобод человека вошёл в Конституцию РФ, которые в свою очередь пришли к нам из международных документов, таких как Конвенция ООН, Декларация прав и свобод человека и гражданина и др. Поэтому международное право является первоисточником данных норм, и, безусловно, оно гарантирует их реализацию по средствам правовой защиты.
Основные принципы и права:
Элементарные права: право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность и др.
Гражданские и политические права: право на свободу мысли, совести, религии; свободу убеждений и свободное их выражение; право на свободу мирных собраний, право участия в управлении делами своего государства и др.
Социально-экономические и культурные права: право на свободный труд, справедливое вознаграждение за труд, социальное обеспечение; право на образование и участие в культурной жизни и др.
Принцип равенства: «все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах, все равны перед законом и т. д.».
Существует система международной защиты прав человека. Среди важнейших международных организаций по защите прав Организация Объединённых Наций (ООН), Совет Европы (СЕ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Международное право охватывает большое количество отношений, поэтому его делят на отрасли, одна из которых, реализующих защиту прав и свобод человека – Международное гуманитарное право.
Международное гуманитарное право, регулируя вооружённые конфликты, провозглашает основной принцип: «государства обязаны при всех обстоятельствах разрешать любые разногласия мирными средствами». Такой принцип основывается на том, что вооруженные конфликты посягают сразу на несколько базовых и неотъемлемых прав и свобод человека сразу двух государств. Однако международное гуманитарное право не в силах запретить войну или прекратить использование оружия вообще.
Источники международной защиты прав человека являются неотъемлемой частью правовой системы государства, и должны применяться не только при участии международных организаций, но и самостоятельно органами государственной власти странны.
Но далеко не все международные акты становятся источниками такой правовой защиты, изначально они должны пройти процесс ратификации.
Источники международной правовой защиты человека:
Всеобщая декларация прав человека 1948г.
Четыре Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г.
Европейская конвенция о защите прав и основных свобод 1953 г.
Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г.
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г.
Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека 1995 г.
Другие многосторонние и двусторонние международные акты, многие из которых ратифицированы РФ
Как было сказано ранее, международная правовая защита должна реализовываться на национальном уровне, но ее исполнение, в виде последней инстанции, гарантируется международными органами.
Международные органы защиты прав человека:
Организация Объединенных Наций
Совет Европы
Европейский Суд по правам человека
Обращаться в данные органы могут как государства и отдельные лица, так и международные организации в целях защиты прав человека.