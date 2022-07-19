Международная защита прав человека

Международная защита прав человека – это система юридических принципов и норм, возникающих в результате соглашения между государствами и иными субъектами международного права, в целях защиты прав человека.

Международные правовые нормы защиты прав человека вступают в силу тогда, когда все способы реализации защиты прав гражданина внутри страны исчерпаны, пройдены все судебные инстанции, а результат не достигнут. Это своего рода последняя инстанция правовой защиты.

Международная защита прав человека действует во всех сферах общества, но чаще всего к ней прибегают при спорах против государства и государственной власти.

Практически весь комплекс прав и свобод человека вошёл в Конституцию РФ, которые в свою очередь пришли к нам из международных документов, таких как Конвенция ООН, Декларация прав и свобод человека и гражданина и др. Поэтому международное право является первоисточником данных норм, и, безусловно, оно гарантирует их реализацию по средствам правовой защиты.

Основные принципы и права:

Элементарные права: право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность и др.

Гражданские и политические права: право на свободу мысли, совести, религии; свободу убеждений и свободное их выражение; право на свободу мирных собраний, право участия в управлении делами своего государства и др.

Социально-экономические и культурные права: право на свободный труд, справедливое вознаграждение за труд, социальное обеспечение; право на образование и участие в культурной жизни и др.

Принцип равенства: «все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах, все равны перед законом и т. д.».

Существует система международной защиты прав человека. Среди важнейших международных организаций по защите прав Организация Объединённых Наций (ООН), Совет Европы (СЕ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Международное право охватывает большое количество отношений, поэтому его делят на отрасли, одна из которых, реализующих защиту прав и свобод человека – Международное гуманитарное право.

Международное гуманитарное право – отрасль международного права, представляющая собой совокупность принципов и норм, регулирующих отношения государств в период вооруженных конфликтов.

Международное гуманитарное право, регулируя вооружённые конфликты, провозглашает основной принцип: «государства обязаны при всех обстоятельствах разрешать любые разногласия мирными средствами». Такой принцип основывается на том, что вооруженные конфликты посягают сразу на несколько базовых и неотъемлемых прав и свобод человека сразу двух государств. Однако международное гуманитарное право не в силах запретить войну или прекратить использование оружия вообще.

Источники международной защиты прав человека являются неотъемлемой частью правовой системы государства, и должны применяться не только при участии международных организаций, но и самостоятельно органами государственной власти странны.

Но далеко не все международные акты становятся источниками такой правовой защиты, изначально они должны пройти процесс ратификации.

Ратификация - процесс придания юридической силы документу, путём утверждения его соответствующим органом каждой из сторон

Источники международной правовой защиты человека:

Всеобщая декларация прав человека 1948г. Четыре Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г. Европейская конвенция о защите прав и основных свобод 1953 г. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека 1995 г. Другие многосторонние и двусторонние международные акты, многие из которых ратифицированы РФ

Как было сказано ранее, международная правовая защита должна реализовываться на национальном уровне, но ее исполнение, в виде последней инстанции, гарантируется международными органами.

Международные органы защиты прав человека:

Организация Объединенных Наций Совет Европы Европейский Суд по правам человека

Обращаться в данные органы могут как государства и отдельные лица, так и международные организации в целях защиты прав человека.