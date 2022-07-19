Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Обществознание
Человек и общество
Общество как форма жизнедеятельности людей Развитие общества Человек, общество, природа Что делает человека человеком
Социальная сфера
Отклоняющееся поведение Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Межнациональные отношения Семья как малая группа. Отношения между поколениями Социальная структура общества
Экономика
Предпринимательская деятельность Банковские услуги Производство – основа экономики Страховые услуги Главные вопросы экономики Экономика и ее роль в жизни общества Роль государства в экономике Мировое хозяйство и международная торговля Рынок труда и безработица Инфляция и семейная экономика Рыночная экономика
Сфера духовной культуры
Сфера духовной культуры и ее особенности Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Наука в жизни современного общества Моральный выбор — это ответственность Образование и его значимость в условиях информационного общества. Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность.

Социальная структура общества

Социальная структура общества – строение общества в целом, совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных групп, а также отношения между ними

Социальный институт – исторически сложившаяся форма организации совместной жизнедеятельности людей (государство, школа церковь)

Социальный институт и социальная группа – это два основных элемента социальной структуры.

Роль социальной структуры

  1. организует общество в единое целое

  2. способствует сохранению целостности и стабильности общества

Страта – определенный социальный слой общества

Стратификация – разделение общества на страты

Критерии выделения страт

  • Власть

  • Доход

  • Образование

  • Престиж

Исторические типы стратификации

Исторические типы стратификации – устойчивые социальные структуры в определенной эпохе

1. Рабовладельческая

  • Насильственный характер власти

  • Отсутствие прав и свобод у рабов

  • Рабовладельцы и рабы

  • Пример: Древний Египет

2. Кастовая

  • Закрепленные от рождения религиозным правилом права и обязанности

  • Переход между кастами невозможен

  • Брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры, неприкасаемые (касты в Индии)

  • Примеры: Древняя Япония, современная Индия

3. Сословная

  • Закрепленные от рождения юридическим правилом права и обязанности

  • Переход между сословиями затруднен, но возможен

  • Дворянство, духовенство, купечество, мещанство и крестьянство (сословия в Московской Руси)

  • Пример: Московская Русь

4. Классовая

  • Различие в уровне доходов и материального благосостояния

  • Политическая и правовая свобода

  • Буржуазия, пролетариат, средний класс

  • Пример: Современные развитые страны

Социальная мобильность

Социальная мобильность – перемещение индивидов в социальной структуре общества

Виды социальной мобильности

1. По количеству перемещающихся

  • Индивидуальная

  • Групповая

2. По направлению перемещения

  • Вертикальная (восходящая и нисходящая)

  • Горизонтальная

Каналы социальной мобильности

  • Брак

  • Семья

  • Церковь

  • Физические и умственные способности

  • Образование

  • Армия и др.