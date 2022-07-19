Глобальная угроза международного терроризма

Появление глобальных проблем - одно из негативных последствий глобализации.
Термин «глобальные проблемы» появился в научной литературе в конце шестидесятых годов XX века. Глобальные проблемы современности не являются чем-то новым для нынешнего этапа развития человечества, а представляют собой обострение и углубление в современных условиях существовавших ранее проблем в системе «человек — природа — общество».
Характерные черты глобальных проблем:
затрагивают жизнедеятельность всего человечества;
проявляются как объективный фактор развития общества;
настоятельно требуют решения силами всего человечества;
предполагают международное сотрудничество различных стран;
от их решения зависит дальнейшая судьба человеческой цивилизации.
Виды глобальных проблем.
Проблемы, возникающие между обществом и природой:
глобальное потепление;
проблема ограниченности природных ресурсов (недостаточное количество пресной воды в разных регионах планеты, исчерпание полезных ископаемых);
экологическая проблема (загрязнение окружающей среды, атмосферы, которое приводит к вымиранию отдельных видов животных, птиц и рыб и в целом уничтожает экосистемы).
Проблемы, возникающие между человеком и обществом:
• демографическая проблема (перенаселение земного шара, недостаток пищи и воды, низкая рождаемость в развитых странах);
• проблема здоровья человека.
Интерсоциальные проблемы:
проблема "Север-Юг" (разрыв между уровнем социально-экономического развития между развитыми и развивающимися странами);
проблема мира и разоружения (угрозы локальных вооруженных конфликтов и нежелание государств уничтожать запасы произведенного оружия);
предотвращение ядерной катастрофы;
терроризм.
Несмотря на то, что принято выделять различные виды глобальных проблем, все они взаимосвязаны.
Важно отделять понятия террор и международный терроризм.
Жертвами террористов становятся невинные граждане, а методы, которые они применяют для достижения целей, крайне жестоки и бесчеловечны.
Основные причины развития международного терроризма.
Кризис культурных, нравственных и гуманистических ценностей;
Рост национальной нетерпимости;
Религиозный радикализм;
Борьба за сферы влияния.
Противостояние террористической угрозе.
Меры, способствующие противодействию терроризму, можно разделить на два уровня: надгосударственный и государственный.
Надгосударственный уровень. ООН и её подразделение Совет Безопасности создают правовые нормы и координируют международную деятельность противодействия террористическим угрозам с помощью ресурсов Совета Безопасности.
Более того, государства могут объединять силы и проводить совместные военные операции по ликвидации террористов.
Государственный уровень. Внутри каждого государства должна проводиться национальная политика, снижение социальной напряженности, отслеживание миграционных процессов и постоянный мониторинг социальной обстановки с целью выявления новой угрозы. Не менее важна просветительская работа с населением. Государство должно рассказать об этом проблеме населению, объяснять важность борьбы с ней и держать граждан в курсе о проводимых мерах борьбы с терроризмом. Пресечением терроризма в нашей стране занимаются правоохранительные органы и армия (ФСБ, СВР и пр.).