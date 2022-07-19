Глобальная угроза международного терроризма

Появление глобальных проблем - одно из негативных последствий глобализации.

Глобальные проблемы ― это совокупность проблем человечества, которые встали перед ним во второй половине XX века, и от решения которых зависит существование цивилизации.

Термин «глобальные проблемы» появился в научной литературе в конце шестидесятых годов XX века. Глобальные проблемы современности не являются чем-то новым для нынешнего этапа развития человечества, а представляют собой обострение и углубление в современных условиях существовавших ранее проблем в системе «человек — природа — общество».

Характерные черты глобальных проблем:

затрагивают жизнедеятельность всего человечества;

проявляются как объективный фактор развития общества;

настоятельно требуют решения силами всего человечества;

предполагают международное сотрудничество различных стран;

от их решения зависит дальнейшая судьба человеческой цивилизации.

Виды глобальных проблем.

Проблемы, возникающие между обществом и природой:

глобальное потепление;

проблема ограниченности природных ресурсов (недостаточное количество пресной воды в разных регионах планеты, исчерпание полезных ископаемых);

экологическая проблема (загрязнение окружающей среды, атмосферы, которое приводит к вымиранию отдельных видов животных, птиц и рыб и в целом уничтожает экосистемы).

Проблемы, возникающие между человеком и обществом:

• демографическая проблема (перенаселение земного шара, недостаток пищи и воды, низкая рождаемость в развитых странах);

• проблема здоровья человека.

Интерсоциальные проблемы:

проблема "Север-Юг" (разрыв между уровнем социально-экономического развития между развитыми и развивающимися странами);

проблема мира и разоружения (угрозы локальных вооруженных конфликтов и нежелание государств уничтожать запасы произведенного оружия);

предотвращение ядерной катастрофы;

терроризм.

Несмотря на то, что принято выделять различные виды глобальных проблем, все они взаимосвязаны.

Например, международный терроризм возникает в том числе по причине экономического, социального неравенства стран Севера и Юга, нехватки природных ресурсов в силу увеличения населения стран "третьего мира"

Международный терроризм рассматривается социологами как особый вид опаснейшей криминальной деятельности, которой присущи специфические особенности.

Важно отделять понятия террор и международный терроризм.

Террор – это один из способов управления обществом, основанный на устрашении.

Международный терроризм – это антигосударственная насильственная деятельность, направленная на подрыв государственной власти и общественной стабильности.

Жертвами террористов становятся невинные граждане, а методы, которые они применяют для достижения целей, крайне жестоки и бесчеловечны.

За последние 15 лет на территории Ближнего востока, США, России и Западной Европы произошло более 6000 крупных терактов. Яркими примерами международных террористических организаций являются «Аль-Каида» и запрещенная в России радикальная группировка ИГИЛ (Исламское государство). Ответственность за самые масштабные теракты в истории человечества на себя взяли члены этих запрещённых организаций. Самый крупный по количеству жертв теракт произошло 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, когда угнанные пассажирские авиалайнеры были направлены в здания всемирного торгового центра (башни-близнецы). По официальным данным, 2977 человек погибли. Самыми громкими террористическими актами в России считаются теракт 1 сентября 2004 года в Средней школе №1 г. Беслан, в результате которого погибло около 340 человек, большинство из которых дети, а также теракт на Дубровке (23-26 октября 2002 года, захват заложников из числа работников, зрителей и актёрского состава мюзикла «Норд-Ост» в здании Театрального центра), теракты в Московском метро 29 марта 2010 года.

Основные причины развития международного терроризма.

Кризис культурных, нравственных и гуманистических ценностей;

Рост национальной нетерпимости;

Религиозный радикализм;

Борьба за сферы влияния.

Противостояние террористической угрозе.

Меры, способствующие противодействию терроризму, можно разделить на два уровня: надгосударственный и государственный.

Надгосударственный уровень. ООН и её подразделение Совет Безопасности создают правовые нормы и координируют международную деятельность противодействия террористическим угрозам с помощью ресурсов Совета Безопасности.

Совет Безопасности ООН (СовБез ООН) играет ведущую роль в определении наличия угрозы миру или акта агрессии. Он призывает стороны в споре урегулировать его мирным путем и рекомендует методы урегулирования или условия урегулирования. В некоторых случаях Совет Безопасности может прибегать к санкциям или даже санкционировать применение силы в целях поддержания или восстановления международного мира и безопасности.

Более того, государства могут объединять силы и проводить совместные военные операции по ликвидации террористов.

Государственный уровень. Внутри каждого государства должна проводиться национальная политика, снижение социальной напряженности, отслеживание миграционных процессов и постоянный мониторинг социальной обстановки с целью выявления новой угрозы. Не менее важна просветительская работа с населением. Государство должно рассказать об этом проблеме населению, объяснять важность борьбы с ней и держать граждан в курсе о проводимых мерах борьбы с терроризмом. Пресечением терроризма в нашей стране занимаются правоохранительные органы и армия (ФСБ, СВР и пр.).