Политический процесс

I. Политический процесс

Политический процесс — это совместная деятельность субъектов политики, направленная на реализацию политических решений, а также на формирование, развитие и поддержание стабильности политической системы общества в целом.

Как и любая другая структура, политический процесс состоит из соответствующих элементов:

Субъект - носитель власти (государство, политические партии, граждане). Объект - который должен быть создан или достигнут как цель процесса. Средства, методы, ресурсы, исполнители процесса (ресурсами могут служить знание, наука, технические и финансовые средства, настроения масс, идеология, общественное мнение и другие факторы).

Политический процесс можно условно разделить на 5 стадий:

Формирование (вызревание) политических приоритетов. Выдвижение политических приоритетов на авансцену (повестку дня) политического процесса. Формулирование политических проблем, требующих правительственных решений и принятия политических решений. Приведение в действие механизма реализации принятых решений. Оценка результатов политических решений.

Классификация политических процессов

По масштабам

внутриполитические (протекают в рамках одной страны на разных уровнях)

внешнеполитические (развиваются на международном уровне)

По публичности

открытые (протекают гласно, открыто, при активном участии граждан в сфере политики)

скрытые (теневые) характеризуются закрытостью, бесконтрольностью принятия государственных решений)

По значимости

общие (базовые) (оказывают воздействие на развитие всего общества)

частные (ограничены рамками отдельных сфер)

По характеру

консервативные (направлены на сохранение сложившихся политических институтов)

реформаторские (ведут к качественному обновлению прежних задач, изменению средств и способов политической деятельности).

II Особенности политического процесса в РФ