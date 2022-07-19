Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Политика
Понятие власти Политические партии и движения Типология политических режимов Органы государственной власти Российской Федерации Избирательная кампания в Российской Федерации Федеративное устройство Российской Федерации Государство, его функции Политическая система Демократия, ее основные ценности и признаки Политическая элита Гражданское общество и государство Средства массовой информации в политической системе Политическое участие граждан РФ Политический процесс
Человек и общество
Понятие общественного прогресса Основные институты общества Природное и общественное в человеке. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Мораль Искусство Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Многовариантность общественного развития (типы обществ) Системное строение общества элементы и подсистемы Образование, его значение для личности и общества Мышление и деятельность Понятие истины, её критерии Виды знаний Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Мировоззрение, его виды и формы Потребности и интересы Религия
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4
Социальные отношения
Социальная роль Виды социальных норм Социальные группы Отклоняющееся поведение и его типы Социальный конфликт Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Семья и брак Социальная стратификация и мобильность Этнические общности Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Молодёжь как социальная группа Социализация индивида Социальный контроль
Формат ЕГЭ
Задание 23 Задание 21 Задание 24 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 22 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 25 Социальные отношения: Задания 8, 9 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 18 Задание 1 Задание 17 Политика: Задания 10, 11 Задание 19 Задание 20
Право
Законодательство РФ о выборах Конституция РФ Право в системе социальных норм Гражданство РФ Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Система российского права Права и обязанности налогоплательщика Международное право Особенности уголовного процесса Правоохранительные органы. Судебная система Законотворческий процесс Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Понятие и виды юридической ответственности Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Воинская обязанность Организационно-правовые формы Особенности административной юрисдикции Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права
Экономика
Спрос и предложение Деньги Виды, причины и последствия инфляции Ценные бумаги Экономика и экономическая наука Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Рынок труда. Безработица Факторы производства и факторные доходные Торговля и обмен Рынок и рыночный механизм Основные источники финансирования бизнеса Налоги Государственный бюджет Экономические системы Предпринимательство Финансовые институты. Банковская система Роль государства в экономике Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Постоянные и переменные затраты Мировая экономика

Политический процесс

I. Политический процесс

Политический процесс — это совместная деятельность субъектов политики, направленная на реализацию политических решений, а также на формирование, развитие и поддержание стабильности политической системы общества в целом.

Как и любая другая структура, политический процесс состоит из соответствующих элементов:

  1. Субъект - носитель власти (государство, политические партии, граждане).

  2. Объект - который должен быть создан или достигнут как цель процесса.

  3. Средства, методы, ресурсы, исполнители процесса (ресурсами могут служить знание, наука, технические и финансовые средства, настроения масс, идеология, общественное мнение и другие факторы).

Политический процесс можно условно разделить на 5 стадий:

  1. Формирование (вызревание) политических приоритетов.

  2. Выдвижение политических приоритетов на авансцену (повестку дня) политического процесса.

  3. Формулирование политических проблем, требующих правительственных решений и принятия политических решений.

  4. Приведение в действие механизма реализации принятых решений.

  5. Оценка результатов политических решений.

Классификация политических процессов

По масштабам

  • внутриполитические (протекают в рамках одной страны на разных уровнях)

  • внешнеполитические (развиваются на международном уровне)

По публичности

  • открытые (протекают гласно, открыто, при активном участии граждан в сфере политики)

  • скрытые (теневые) характеризуются закрытостью, бесконтрольностью принятия государственных решений)

По значимости

  • общие (базовые) (оказывают воздействие на развитие всего общества)

частные (ограничены рамками отдельных сфер)

По характеру

  • консервативные (направлены на сохранение сложившихся политических институтов)

  • реформаторские (ведут к качественному обновлению прежних задач, изменению средств и способов политической деятельности).

II Особенности политического процесса в РФ

  • Нерасчлененность политики и экономики, социальных и личных отношений;

  • Отсутствие консенсуса между участниками политической жизни;

  • В основе политического процесса лежит активный стиль навязывания нововведений со стороны правительства;

  • Высокая концентрация политической власти и ресурсов в руках правящей элиты.